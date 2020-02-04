 "Недостатньо доказів - звільняй", - активисты пикетируют Печерский райсуд с требованием освобождения Кузьменко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием суда с утра проходит акция в поддержку Кузьменко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты пикетируют суд с требованием отпустить Кузьменко из-под стражи и прекратить ее уголовное преследование. Митингующие развернули банер на входе в здание суда с призывом освободить Кузьменко, также они держат листовки с фото Кузьменко и требованием ее освобождения.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко и сержант ССО Антоненко взяты под стражу до 8 февраля 2020 года. Позже Печерский суд пересмотрел меру пресечения Яне Дугарь и изменил ее с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
3 февраля 2020 года было внезапно назначено рассмотрение ходатайств о продлении мер пресечения для обвиняемых. Из-за того, что адвокатов поздно уведомили, рассмотрение по Юлии Кузьменко перенесли на 10 утра 4 февраля, по Андрею Антоненко - на 11 утра в тот же день.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Зебилы потихоньку выходят из 73 процентного зеленого братства, задумываются о том, что это было, многие задают себе вопрос - нет ну как я мог быть таким дебилом.
Сегодня на уже не встретить той прошлогодней эйфории, тех зебильных улыбок и неадекватного чувства счастья - люди возвращаются в свое привычное состояние хронической безнадеги и озлобленности. Но озлобленности сейчас больше, потому что люди понимают, что их очередной раз цинично развела кучка олигархов.
НАВІТЬ при президенті-клоуні і ВР з массовки клоуна в УКРАЇНІ НЕ БУДЕ охлократії і СУД буде вирішувати провину а не шобла бидлячих найманців.
Отже, про "мавпу за пультом управління". Це продовження минулого допису з деякими міркуваннями після ефіру на Інтервізор ТВ. Як це заведено в кінематографі, відразу попереджаю: ситуація в дописі вигадана, а будь-які співпадіння мавп і окремих людей є цілком випадковими.
Уявіть собі велетенський елітний житловий комплекс, наприклад, той на Грушевського в Києві, де міститься квартира Зеленського. І дофантазуємо, що там встановили якийсь мега-******** центр управління життєдіяльністю будинку. З нього можна забезпечувати охорону, подачу тепла й води, збір коштів за комуналку, безперебійність роботи інженерних мереж аж до автоматизованого поливу квітів. А на випадок, якби комплекс захотіли захопити озвірілі порохоботи, в ньому також передбачена система самоліквідації будівлі разом з усіма мешканцями ("Краще смерть, головне, щоб не Порох!"). Отака складна й відповідальна система.
І вам треба з числа мешканців обрати відповідального оператора та прорахувати всі наслідки такого призначення. У вас є деякий вибір. Можете залишити попереднього працівника. Пропрацював кілька років без великих проблем, але його весь час критикували в місцевій стінгазеті, розказували, що барига й наживається. Контрольно-ревізійна комісія цього ОСББ нічого не виявила, але осадочок-то залишився. І ще він роками вів війну з зовнішніми комунальними службами, забудовниками, які хотіли відібрати зелену зону й паркінг цього комплексу. Й через це мешканці від нього "усталі" та хочуть змін.
Є пару не дуже чистих на руку кандидатів в оператори управління комплексом. Колись уже трохи попрацювали й попалися на тому, що крали газ і електрику або розпродували засоби будинкової безпеки. Але ж симпатичні які! Можна їх обрати? Можна. Результат не буде дуже приємним, але все ж прогнозованим. Комплексом якось ліпше-гірше керуватимуть і трошки собі поскубуватимуть за рахунок вашої квартплати.
Можна призначити хама чи місцевого ********? Теж можна. І результат зможемо собі доволі чітко прогнозувати. Чи це буде катастрофічно? Та ні. Це буде просто не дуже приємно та вельми неефективно й нервозно. Ну прищемить умисно в ліфті свого особистого ворога, відімкне світло в коридорах, щоб полякати дівчину, яка йому відмовила. Ще десь за цей час газончики зав'януть та трошки більше за все це доведеться на квартплату віддати.
А тепер уявіть, що мешканці "по приколу" вирішили завести в кімнату управління життєдіяльністю будинку мавпу з будинкового ЗОО-куточка. Вона так гарно всіх розважала…
І на що ви можете в такому випадку розраховувати? 100% лише, що доброго нічого не буде. Тут прогноз безумовний. А чи можете ви спрогнозувати негативні чи нейтральні наслідки? З мавпою, яка хаотично смикає за важелі й тисне на кнопочки?! Не може бути жодних прогнозів, за означенням не може. Вона може тицьнути на кнопку, яка блокує ліфти, а може відключити (своєчасно чи несвоєчасно) систему поливу газонів. Може розблокувати й роздати за день увесь н/з, відкладений на випадок надзвичайних ситуацій. До речі, саме в цей день мешканці забезпечать мавпі найвищий в світі рейтинг і носитимуть її на руках. Але рано чи пізно хаотично тицяючи лапою в різні блимаючі лампочками блоки, мавпа таки добереться до червоної кнопки запуску системи ліквідації будинку. Питання лише в тому, чи вона це встигне зробити, перш ніж її витягнуть з кімнати управління та посадять назад до клітки…
Про зоопсихологію закінчили. Тепер коротко про нашу реальність. Про мавпу я на тому, згаданому в попередньому дописі ефірі згадав після того, як ведучий попросив спрогнозувати наступні дії нашої влади. Так от, якби обрали будь-кого з названих вище управителів, я б дуже чітко міг сформувати прогноз політичних, міжнародних, економічних чи соціальних наслідків. Але прогнозувати дії мавпи?! Не можу! Я трохи вивчав психологію людини, але це була самоосвіта, тому такий цікавий розділ цієї науки, як зоопсихологія не увійшов до сфери моїх пізнань.
Ну хто може спрогнозувати подальші дії Зеленського та його найближчого оточення? Він може повністю піддатися Коломойському та віддати всю країну йому на розграбування. Для таких очікувань є підстави завдяки діям його команди за всі ці місяці. Але може він раптом психанути й різко заблокувати інтереси Коломойського, звільнити Богдана, прижучити олігарха так, що він утече з країни. Цілком може почати протягувати бізнес-інтереси свого клану чи когось із інших олігархів. Зараз на поверхні бачимо Пінчука, піднімається Ахметов, а ще ж спалахнула знову зірка Хорошковського. Для таких очікувань є теж підстави.
Може повністю лягти під Путіна й здати інтереси країни, попри всі акції протесту? Та навіть більше, ніж може. Він світоглядно мислить як російський, а не український політик, а Путін для нього досі кумир. Але ж може й образитися й очолити жорстку антипутінську політику, перехопити першість у патріотичних лозунгах. Патріот з нього, звісно, як з мене балерина… Тому більше дров наламає, ніж добра зробить. Але й цей варіант не можна повністю відкидати.
Що наробить ця влада профанів і злодюг з економікою, бюджетом, ресурсами - узагалі річ темна. Пригадуєте волюнтаризм Хрущова (хочу кукурудзу, дайош цілину, будуємо дороги… - як непродумана кампанійщина, а не планова політика). А тоді ж діяла злочинна, але все ж система, були важелі стримування тощо. А нині ніщо їх не стримує.
Чи може раптом Зєля заявити, що стомився й іде? Може. А може й далі узурпувати владу за путінським зразком з метою залишатися у головному кріслі країни, аж доки за прикладом кремлівських маразматичних старців його не вивезуть вперед ногами. Цілком може й сконцентрувати весь фінансовий ресурс держави, швидко вивести на підготовану площадку в Омані та драпанути з ограбованої країни. Усе це можливо й реально в абсолютно однаковій мірі…
Ну, але ж за це проголосували мільйони мешканців цієї країни. А мавпу до пульту життєдіяльності своїм
Ты все больше напоминаешь не маккартни, а ленона.
Т.е. - ленина.
Только броневика не хватает.
Грищенко ответил, что активисты уже уведомлены и готовы действовать.
Может, даже меньше.
Нужно сплавить под шумок.