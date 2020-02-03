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Все про:Зеленский (4465) Россия (74890) Комаровский Евгений (5)

 "Буду стараться быть вам максимально полезным", - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России. ВИДЕО

Педиатр Евгений Комаровский, которого Владимир Зеленский во время избирательной кампании называл своим советником по вопросам медицины, едет с семинарами в Сибирь и на Урал.

Анонсы предстоящих выступлений медика появились на информационных сайтах по продаже билетов Уфы, Якутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска, сообщает Цензор.НЕТ.

В каждом из этих городов, согласно афишам, Комаровский собирается провести "большой семинар для родителей". Билет на мероприятие стоят от 1000 рублей (393 грн.).

Буду стараться быть вам максимально полезным, - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России 01
Буду стараться быть вам максимально полезным, - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России 02

Видеоанонс мероприятий публикуют пользователи Facebook. На нем Комаровский сообщает, что посетит Урал и Сибирь с 12 по 21 апреля. "В каждом городе у нас пройдет большой семинар длительностью около 4 часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей... Буду стараться быть вам максимально полезным", — говорит Комаровский.

Читайте на Цензор.НЕТ: С 1 марта для поездки в Россию нужен будет загранпаспорт, - Госпогранслужба

Журналисты издания "Комментарии. Харьков" спросили Комаровского, почему он решил отправиться в Россию.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", — таким был его официальный ответ.

При этом на официальной странице педиатра в Facebook нет никакой информации о предстоящей поездке в РФ.

Евгений Комаровский — известный украинский педиатр. 18 апреля 2019 года во время представления членов своей команды в эфире программы "Право на владу" тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал его "экспертом" и "своим советником по вопросам медицины". В интервью изданию "Гордон" от 1 июня 2019 года Комаровский говорил, что "с Зеленским как с президентом еще не общался". При этом в интервью от 26 июня 2019 года он говорит, что "за 3 недели в советниках (президента. – Ред.) получил прививку от нашей политики". В списке советников главы государства, который Администрация президента предоставила журналистам 19 июня, фамилии Комаровского нет.

Также на Цензор.НЕТ: Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3173496
 
 
 Топ комментарии
 
Как будто войны и нет. Может там еще стоит ихтамнетов подлечить, чтобы побыстрее на Донбасс в строй вернулись.
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В читу пусть едет...там его один китаец ждет... "Буду стараться быть вам максимально полезным", - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России - Цензор.НЕТ 1533
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Потужна заява. Вичерпні факти в студію - інакше це буде наклепом на волонтерів (причому навіть в тому випадку, якщо певний відсоток тих, хто збирає, дійсно є шахраями).
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Прошу пана на гілку обговорень новини про пані Юсупову, там всі потрібні вам докази.
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Человек считает доказами свои оценочные суждения.
Не обращайте внимание.
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Шаман поїхав в Сибір кацапів шаманити на бабло, бо в Україні вже не стягує на газ "Намагатимуся бути вам максимально корисним", - ексчлен команди Зеленського Комаровський анонсував тур Росією - Цензор.НЕТ 2118
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Андрюша, солнышко, ты редкий дол@***.
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Зє!льона плєсєнь москвоцентрична - вони себе мислять гражданамі уруского міра. І ті дєвачки, шо скандували "вийді вон!" українським активістам на лєкціях московської курви, так і це дрантя шитовське поперлось по вєсям наводіть халтурнийє масти для удопства окупантов
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по папке наверно комаровский ...а по мамке 100% ый Копытман
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Знайшов в інтернеті, трохи переробив - і вуаля, влучно немов стрілою з цибулі:

за что зебилы ни возьмутся
всё превращается в говно
а если за говно берутся
то просто тратят меньше сил
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Їде на заробітки. Йому байдужа і Україна і українці. І таких немало.
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все, что я понял из выступлений Комаровского, то, что он типичный шарлатан с советами типа*ничего лечить не нужно - само пройдет* или все другие врачи идиоты и только я все знаю, причем обо всем сразу*) пусть едет хоть в мировое турне - меньше тут мелькать будет на ТВ))
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я вчера ржал как из дыныры тетка от Украины поехала на собачий форум в Срашку ...это на пике собачих платежей
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Сволочь,пусть там и остаётся, а лучше-со всей ЭКС-командой
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Нехай їдуть юди. "маятник" ще качнеться вправо, кожного спитає і відплатить по "заслугам".
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Пусть едет, в ********* дебилов любят и жалеют! Может и себя, слабоумного вылечит!
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Похоже, по слово "педиатр" рядом с этим усатым тараканом теперь следует писать через "е"
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камаровский пианину верни, она ещё мастершефу и фермеру пригодится юзикам аналам кивам и прочей швали.
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Алё сбу...тьфу,забыл что сбу проросийское..
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СБУ занято "Намагатимуся бути вам максимально корисним", - ексчлен команди Зеленського Комаровський анонсував тур Росією - Цензор.НЕТ 6429 оно росследует за какие такие заслуги Мертветчук наградил Райнина Петиного главу АП такими высокими эпитетами!!
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такой же любитель зелени бабло победило рассудок

пришел шоу мен и вся братия ломанулась на гастроли аж кипы поспадали "Буду стараться быть вам максимально полезным", - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России - Цензор.НЕТ 1747
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Врачи без границ,так сказать. Жаль, хороший доктор
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мозги по телявизеру залечивает...вплоть до полного пропадания
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Этот "хороший" доктор, с практики где за косяки нужно отвечать, благодаря рекламе на ТВ, тупо съехал на губошлёпство,
И работать не нужно, и отвечать ни за что не нужно, и деньги дураки сами несут!
Гражданин-товарищ, просто языком махать умеет убедительно, как Анька Германька или Инька Богосранская у Овоща. И не более того.
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Он такой же врач как и Гордон со своими пирамидками. Шоумен. Аферист.
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От і ще одна гнида кацапська виявилась.Ачётакова,пля! Мижебратья! Адіннарот патамушта! Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer.
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Да какой он врач,он пид*р и сепар. Каждый день наши мальчики погибают, а эта гнида едет не крови деньги зарабатывать Пусть эта скотина там и остается
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и что? в рф работает более 2 млн украинских граждан.
нечего невинность корчить.
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сделай доброе дело - помоги природе - накорми собой медведя
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Комаровский - гандон.
И х.р на него с его "авторитетом". путен тоже авторитет в определённых кругах.
Так что засунь свой авторитет сам знаешь куда...
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А ну ка поподробнее. Какие дела совершил этот Кашпировский.
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Мы разговариваем с жертвой телевизора. И таких в стране большинство.
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если бы он был врачом - он бы лечил людей.
а так - ссыт в глаза с телевизора ...
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Такой же Зеро как и Осел Оманский. Аферисты су ки.
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Альо! Феофанія? Дайте лікаря Хату... Григорію? Добрий вечір, докторе. Тут ваш випадок. Пацієнтові Андрей Дидовик зуйово! Так, схоже на віслючанку!...

"Намагатимуся бути вам максимально корисним", - ексчлен команди Зеленського Комаровський анонсував тур Росією - Цензор.НЕТ 9343
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Комаровский, это вы? Вы забыли перелогиниться
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Авторитетный дядя? Лидер общественного мнения? Это да, если твое мнение не отличается от мнения телевизора, т.е. если ты овощ. Это такая же раскрученная медийная личность, как и Малышева с Малаховым в паРаше. У нас сейчас еще такой недопсихолог Карпачев появился, который вообще бред несет. Соглашусь только, что неправильных советов от Комаровского я не слышал, как впрочем не слышал их и от Супрун. Вот только советы, которые он дает, должны быть известны даже ученикам младших классов. Если их кто-то не знает во взрослом возрасте, то это значит, что у человека проблемы с головой, а не то, что Комаровский "авторитетный дядя".
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А где он практикует если доктор?
Может это просто его кличка?
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Гавно безпринципное.Можеш там и оставаться
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Шо этот обрезаный прахфесор будет читать лекции крупно-рогатому скоту про ящур ,сибирскую язву и китайский грипп короновирус . То нехай он там им на счастье остаётся.
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С другой стороны - пусть едет и советами лечит макшаней. Быстрее выдохнут без профессионального лечения.
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Та їм вистачає Малишевої. І ще Інститут збагачення мочечі.

"Намагатимуся бути вам максимально корисним", - ексчлен команди Зеленського Комаровський анонсував тур Росією - Цензор.НЕТ 4749
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Если б это были не свинособаки, то мне бы их даже было немного жалко . А так... "черпайте двумя руками!" (С)
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Є і такий спосіб змешення населення ворога як застосовувати поради комікровского на своїх дітях.
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Співак з Парижу на війну й загинув, а це зелене чмо?
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Комаровский сделал себе имя и кассу повторениями общеизвестных банальностей. Не кутайте, не перекармливайте, вакцинируйте, проветривайте и т.п. Теперь эти святые истины будет впаривать за деньги кацапам.
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