 "Буду стараться быть вам максимально полезным", - экс-член команды Зеленского Комаровский анонсировал тур по России. ВИДЕО

Анонсы предстоящих выступлений медика появились на информационных сайтах по продаже билетов Уфы, Якутска, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска, сообщает Цензор.НЕТ.

В каждом из этих городов, согласно афишам, Комаровский собирается провести "большой семинар для родителей". Билет на мероприятие стоят от 1000 рублей (393 грн.).





Видеоанонс мероприятий публикуют пользователи Facebook. На нем Комаровский сообщает, что посетит Урал и Сибирь с 12 по 21 апреля. "В каждом городе у нас пройдет большой семинар длительностью около 4 часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы ребенка и, надеюсь, здоровья, благополучия, взаимоотношений его родителей... Буду стараться быть вам максимально полезным", — говорит Комаровский.

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Журналисты издания "Комментарии. Харьков" спросили Комаровского, почему он решил отправиться в Россию.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", — таким был его официальный ответ.

При этом на официальной странице педиатра в Facebook нет никакой информации о предстоящей поездке в РФ.

Евгений Комаровский — известный украинский педиатр. 18 апреля 2019 года во время представления членов своей команды в эфире программы "Право на владу" тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский назвал его "экспертом" и "своим советником по вопросам медицины". В интервью изданию "Гордон" от 1 июня 2019 года Комаровский говорил, что "с Зеленским как с президентом еще не общался". При этом в интервью от 26 июня 2019 года он говорит, что "за 3 недели в советниках (президента. – Ред.) получил прививку от нашей политики". В списке советников главы государства, который Администрация президента предоставила журналистам 19 июня, фамилии Комаровского нет.

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