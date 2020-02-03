 В Каменском во время движения автобуса с 20 школьниками и двумя учителями умер водитель: неуправляемое автосредство протаранило забор и фонарный столб. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс "Событие", водитель автобуса, спускавшегося от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко, умер за рулем.
Неуправляемое транспортное средство с детьми в салоне пересекло трамвайные пути, скатилось с проезжей части и врезалось в забор строящегося супермаркета на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, протаранив фонарный столб. По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.
Когда автобус начал поворачивать в сторону строящегося супермаркета, из его передних дверей выпрыгнул человек. Данный момент зафиксировали камеры наблюдения. Позже удалось установить, что это была учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь.
В автобусе находились 20 детей и два учителя. Все они живы.
А, как так получилось, что девочка выпала на дорогу?
Далі як то кажуть буде, підвищення пенсійного віку не за горами, бо молодь тікає з України, а робить хтось має.
Чоловіку 68 років, а він ще і досі не на пенсії, а баранку крутить!
Слава нашій владі!
кого она думала позвать, выпрыгивая...и оставляя детей в опасности?
А взагалі-то, вчителів, які супроводжують дітей слід було-б підготувати на предмет як загальмувати автобус і показати де знаходиться гальмівна педаль і ручне гальмо.
Близьким померлого, співчуття.
Державна служба України з безпеки на транспорті - наші вітання. Покидьки довбані!
"По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет."
Не кажучи вже про дітей. Сподіваюсь, вони були шкільного віку і не інваліди? І ніхто не здогадався, що робити?
Завжди казав, що дебілізація народу пробиває чергове дно. Їм ще пощастило, що автобус не протаранив зустрічку...
У них водитель отделен от салона выступающим кожухом моторного отсека. Там вначале надо вытащить водителя с его места и только потом кто-то сможет туда залезть. Ну или как в крутых боевиках: выбить окно, выпрыгнуть по направлению вперед, ухватившись за водительскую дверь, распахнуть ее на ходу, выбросить водителя и занять его место. Извините, но это фантастика.
Вот более подробно: https://gorod.dp.ua/news/169381
Обратите внимание на последнюю фотографию.
Поймите, это "Эталон", а не ЛАЗ, Икарус, Спринтер или современный б/у автобус из Европы. Тут на водительское сиденье - только через улицу, через отдельную дверь.