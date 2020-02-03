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 Происшествия, Общество
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Все про:дети (3838) Каменское (Днепродзержинск) (110) ДТП (6001) школа (1988) автобус (10)

 В Каменском во время движения автобуса с 20 школьниками и двумя учителями умер водитель: неуправляемое автосредство протаранило забор и фонарный столб. ВИДЕО камер наблюдения

Сегодня около 12:40, в Каменском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который вез учащихся 22-ой школы в бассейн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-ресурс "Событие", водитель автобуса, спускавшегося от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко, умер за рулем.

Неуправляемое транспортное средство с детьми в салоне пересекло трамвайные пути, скатилось с проезжей части и врезалось в забор строящегося супермаркета на перекрестке проспектов Аношкина и Шевченко, протаранив фонарный столб. По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет.

Когда автобус начал поворачивать в сторону строящегося супермаркета, из его передних дверей выпрыгнул человек. Данный момент зафиксировали камеры наблюдения. Позже удалось установить, что это была учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь.

В автобусе находились 20 детей и два учителя. Все они живы.

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Источник: https://censor.net.ua/v3173480
 
 
 Топ комментарии
 
Ужас ! Но по факту видно что учительница просто сбежала бросив детей .
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Ну так і славненько!
Чоловіку 68 років, а він ще і досі не на пенсії, а баранку крутить!
Слава нашій владі!
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Судячи з відео, в неї був не малий шанс стати єдиною загиблою у цьому ДТП.
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Простите за невежество, а у водил маршруток какая категория вод. прав?
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Ну, я так и предполагал. Не мешало бы вообще у пенсионеров отбирать категорию D или хотя бы заставлять проходить медосмотр почаще.
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Поэтому и спросил. Для меня категория D - это полноценный автобус. А маршрутчики - это у нас как отдельное государство со своими законами.
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Хто що каже- в автошколах кажуть що С годиться на маршрут, при прийомі на роботу в обяві кажуть що D...
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расслабся, єто дело случая. сейчас и более молодьіе тоже от инфаркта мрут. Им все повезло, что на дороге не бьіло лихачей и вообще транспортньіе средства все ползли как улитки.
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а толку у тому медогляді, коли він баблом проходитись може?
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а стаж хто додасть ? чи ти думаєш якби фура протаранила автобус це краще? чи завтра медсестра 60+ колотиме в вену , це як?
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Если бы эта "власть" знала, кто допускается водить киевские маршрутки... Бесстыдство, беззаконие - отличительные черты нашего времени. Про то, что в столице огромного государства пассажиров возят какие-то несуразные скотовозы, а не комфортабельные автобусы, не писал только ленивый. Но боксер и его команды гопоты СМИ не читают и в скотовозах не ездят.
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Походу хорошо, что столб и забор были. Дальше вроде такой спуск, что хз, чем кончилось бы.
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Жесть! Смерть в Украине все молодеет.
А, как так получилось, что девочка выпала на дорогу?
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Позже удалось установить, что это была учительница физкультуры, которая впоследствии рассказала, что пыталась позвать кого-то на помощь. - цитата
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Ужас ! Но по факту видно что учительница просто сбежала бросив детей .
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А те що вона могла діяти на підсвідомості, не допускаєш?
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Молоді в Польщі.
Далі як то кажуть буде, підвищення пенсійного віку не за горами, бо молодь тікає з України, а робить хтось має.
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Да, так и есть, у меня тоже есть уехавшие знакомые, сейчас водят автобусы, грузовой транспорт и такси в Европе - там, где государства создает грамотные законы и заставляет выполнять их работодателей.
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Ну так і славненько!
Чоловіку 68 років, а він ще і досі не на пенсії, а баранку крутить!
Слава нашій владі!
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Так уже-ж є країни з пенсійним віком у 67 років! Ну перепрацював дідусь рік на пенсії, хіба це так багато?
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Училка действовала рефлекторно, спасая свою жизнь. О детях не думала.
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Судячи з відео, в неї був не малий шанс стати єдиною загиблою у цьому ДТП.
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Ну, да, версия о том, что она так пыталась позвать на помощь - бредовая. Хотя, может растерялась.
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обично хватають руль і тримають напрямок. но наші вчили не підлягають нормальній логіці.
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не понятны действия учительницы...
кого она думала позвать, выпрыгивая...и оставляя детей в опасности?
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Подумала та ну нах.р ті 4 тисячі баксів у місяць, життя дорожче!
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Не факт. В подібних випадках люди часто діють на підсвідомості.
А взагалі-то, вчителів, які супроводжують дітей слід було-б підготувати на предмет як загальмувати автобус і показати де знаходиться гальмівна педаль і ручне гальмо.
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ну так спрацювала логіка. вона у наших вчилок дуже особлива.
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При Порошенко подняли тарифы на коммуналку,вот и приходится пенсионерам работать.
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Тепер можна продати собаку і не працювати. У Кам'янському під час руху автобуса з 20 школярами і двома вчителями помер водій: некерований автозасіб протаранив огорожу і ліхтарний стовп - Цензор.НЕТ 3762
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А чому монтажником висотником, або водолазом? Ким ще можно працювати у 68, як не дітей возити...
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Мой дед после тромбоза положил права на полку. Говорил: все, не имею права садиться за руль. Хотя в его конторе говорили, что он фигней страдает и потеряет хорошее место.
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Слава Богу, що без жертв!
Близьким померлого, співчуття.
Державна служба України з безпеки на транспорті - наші вітання. Покидьки довбані!
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И тут хочется напомнить депутатам о повышении возраста выхода на пенсию.

"По предварительной информации, у водителя случился инсульт. Мужчине было 68 лет."
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А мучітєльніца фізкультури не знає, що в автобуса є така чарівна педалька, якою можна загальмувати? Ножку запхати туди і трошки потиснути, нє?
Не кажучи вже про дітей. Сподіваюсь, вони були шкільного віку і не інваліди? І ніхто не здогадався, що робити?

Завжди казав, що дебілізація народу пробиває чергове дно. Їм ще пощастило, що автобус не протаранив зустрічку...
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А про це ДАІ мало подбати, і провести підготовку вчителів які супроводжують автобус!
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Вы что, никогда не были в салоне "Эталона", "Богдана" и прочих?

У них водитель отделен от салона выступающим кожухом моторного отсека. Там вначале надо вытащить водителя с его места и только потом кто-то сможет туда залезть. Ну или как в крутых боевиках: выбить окно, выпрыгнуть по направлению вперед, ухватившись за водительскую дверь, распахнуть ее на ходу, выбросить водителя и занять его место. Извините, но это фантастика.
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Слава Богу, что дети не пострадали. Хотя бы для перевоза детей, заставлять водителей медосмотр проходить. Инфаркт может и у молодого случиться.
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Подібне років 20 у нас було. У водія автобусу медичного університету на ходу на багатолюдній перевантаженій вулиці з крутим спуском стався інфаркт. На щастя один зі студентів не розгубився і зумів зупинити автобус. А могло бути десятки жертв. І, до речі, інфаркт чи інсульт така справа, що можуть статись навіть незабаром після кардіограми, на якій все буде в нормі.
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Не пытайтесь упрекать пожилых .Дети мрут на уроках.Ему потому и доверили,что не случайный человек.Умер с достоинством.Могло быть стократ хуже.
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Еще один примех для тех кто против автопилота, автопилот не умирает во время движение, а если и умрет, то будет другая система которая это поймет и остановит транспортное средство
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У нас грошей не вистачає на просто автобуси, звідки візьмуться гроші на автобуси з "наворотами"!

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то у вас, а у них на чартер до Оману вистачає, не те що на автобус...
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Якщо вже бачила, що водій знепритомнів, то треба було тягти ручний трмоз на себе. Одночасно брати кермо під свою відповідальність. Звісно перелякалась, але такі речі має знати кожен. Деякі не знають - яка педаль гальма, а яка - тормоз. Треба знати, як надати первинну допомогу людині у різних випадках.
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И еще один.
Вот более подробно: https://gorod.dp.ua/news/169381
Обратите внимание на последнюю фотографию.
Поймите, это "Эталон", а не ЛАЗ, Икарус, Спринтер или современный б/у автобус из Европы. Тут на водительское сиденье - только через улицу, через отдельную дверь.
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Здається можна було дотягтись хочаб до керма і кваксону. Керуй і сигналь. Не зорієнтувалась.
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Надо было говорить что хотела затормозить автобус своими руками, стала бы героиней!
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учительница - чувствуется, что профессионал, десантировалась даже не сомневаясь. если она всех так учит - вполне неплохо.
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вот и я подумал - хрен бы учительница химии так сиганула....вот что значит физрук! ))))
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На эти слуги еще хотят поднять пенсионный возраст до 65, тогда точно будут падать как мухи прямо во время движения.
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Начал поднимать пенсионный возраст случайно не шоколадный заяц?
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Половина экспертов комментирует видео, не прочитав новость. В автобусе было 2 учителя. Может, одна выскочила, как ей казалось за помощью, а второй как раз вырулил в столб.
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Сбежала бросив детей, думаю не место этой С... в школе.
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