 Подозреваемый в покушении на координатора С14 Мазура Акимов нарушает меру пресечения. ВИДЕО

Об этом Мазур сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Факт нарушения меры пресечения зафиксирован на видео.

"Это видеозапись от 30 декабря 2019 года, около часа ночи, торговый центр "Дарница" в Киеве. Мужчина в кепке - Олег Акимов", - отмечает издание "Новынарня", в распоряжении которого оказалось данное видео.

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Также отмечается, что и другие обвиняемые - Андрей Вирченко и Андрей Павленко - активно общаются между собой, ездят в одном автомобиле, ходят друг к другу в гости и не прекращают заниматься криминалом.

Завтра, 4 февраля, в 14:00 в Переяславе по делу Мазура состоится очередное заседание. Там будут представлены необходимые видеодоказательства и ходатайства по всем трем обвиняемым.

Напомним, в ночь на 10 октября неизвестные бросили гранату в квартиру семьи Мазура в Борисполе. Там находились мать, отец и старший брат активиста. Отец Мазура госпитализирован. Самого координатора праворадикальной организации С14 дома не было. Полиция квалифицировала взрыв в квартире как покушение на убийство.

Мазур заявлял, что за несколько дней до инцидента его искали неизвестные. Следственно-оперативная группа рассматривает две версии совершения преступления, основная из них – общественная деятельность Мазура.

К 3 ноября полиция Киевской области задержала пятерых подозреваемых. Следствие считает, что Акимов бросал гранату в квартиру Мазура, а Бальянов продал боеприпас. Остальные подозреваемые фигурируют в деле как соучастники.