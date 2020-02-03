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 Политика Украины, Происшествия
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 "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце. ВИДЕО

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал украинских военных их почетного караула на украинском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время официальной церемонии встречи в Мариинском дворце турецкий президент обратился к военным с приветствием "Слава Украине".

Источник: https://censor.net.ua/v3173447
 
   
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Янычарам Слава!!! Нада было еще зебоба ятаганом вломить "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце - Цензор.НЕТ 3142
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Україні Слава !
Слава Туреччині !

в раше на сопли стекут от такой новыны - будут вопить "Эрдоган скатился до нацизма !" "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 8839
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Тут больше интересно какую "пэрэмогу" в этом увидели зебилы.... "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце - Цензор.НЕТ 9331
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Если бы он в рассии при встрече с путиным это сказал,вот это была бы новость 😀
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Номерной, да еще ***** назвал "путиным", а ты плескаешь ему.
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Надо было после этого еще ЗЕ саечку за испуг дать.
Бедолага ЗЕ от такой воинственности небось все бриони обмочил.
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И на вопрос "чей Крым?" незамедлительно ответил "как чей? Конечно турецкий!"
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Турок каже Слава Україні, а бубочка? От, пілять, президента ідіоти вибрали...
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От тобі і пЕрдоган. Може щось трохи і вийде із зближення з Туреччиною.
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Будь другом, купи собаку, а то не знаю как пенсионерам помочь...
"Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 7363
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Дешевый ПиАр. А сам у параши покупает С-400 и со штатами срется.
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Здраствуй Эрдоган, я тот, кого избрал украинский народ!
"Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 7286
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Дякуємо Ердоган! Привітав нашу армію, нашим вітанням. А наші малороси цього гидуються.
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А есть такая возможность, чтобы мы, Украина, вернули или сделали подарок отдав Крым Турции??? Ведь исторически так сложилось так, что это была территория Турции подаренная ими татарам. Тем более, что по всему в законном порядке эта территория на данный момент является украинской по любому
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Турция не дарила Крым татарам. Крымское ханство, как часть Золотой Орды, существовало задолго до возникновения Османской империи.
Кстати, Московске княжество, оно же улус Джучи, было вассалитетом Крымского ханства. Пётр 1 до 1700 года был вассалом крымского хана Девлета II Герая и платил ему дань.
Дидываевали, можемпавтарить!))
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Если бы он еще почти каждый месяц к кацам не мотался, тогда был бы респект. А так и вашим, и нашим, и левым, и правым((
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Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии. В результате обстрела погибли шестеро военных, сообщает турецкое издание Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции. Ранее ведомство сообщало о четырех погибших и девяти раненых. При этом, по информации министерства, войска страны заранее передали сторонам конфликта свои координаты.
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Roman Ivanovich,кацапура,опять боярышник мухапомрами закусывал? брысь в будку! "Слава Україні": президент Туреччини Ердоган привітав військових українською мовою під час офіційної зустрічі в Маріїнському палаці - Цензор.НЕТ 2869
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Вот интересно, почему все так расплылись от умиления? Забыли, что турка за кацапов? Их мелкие терки по Сирии не сделали их меньшими друзяками. Сколько усатый оружия у сумасшедшего кремлевского карлика купил, забыли? Ну сказал "Слава Украине", только в искренность не верится.
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