 "Слава Украине": президент Турции Эрдоган поприветствовал военных на украинском языке во время официальной встречи в Мариинском дворце. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время официальной церемонии встречи в Мариинском дворце турецкий президент обратился к военным с приветствием "Слава Украине".
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+31
Янычарам Слава!!! Нада было еще зебоба ятаганом вломить
+24
Україні Слава !
Слава Туреччині !
в раше на сопли стекут от такой новыны - будут вопить "Эрдоган скатился до нацизма !"
Слава Туреччині !
в раше на сопли стекут от такой новыны - будут вопить "Эрдоган скатился до нацизма !"
+23
Тут больше интересно какую "пэрэмогу" в этом увидели зебилы....
Бедолага ЗЕ от такой воинственности небось все бриони обмочил.
ЗЕЛЕНОЕ ТЫ НЕПОРОЗУМИННЯ!!!))))
Кстати, Московске княжество, оно же улус Джучи, было вассалитетом Крымского ханства. Пётр 1 до 1700 года был вассалом крымского хана Девлета II Герая и платил ему дань.
Дидываевали, можемпавтарить!))