 Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время пресс-конференции по случаю первой годовщины его интронизации.
"Конечно, те процессы, которые мы видели сразу после вручения Томоса, были более активными, сейчас они в определенной степени приостановились и есть много на это причин, которые я не раз уже озвучивал. Это связано и в определенной степени с какими-то политическими аспектами, сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию, московский патриархат любым образом пытается приостановить этот процесс через судебные иски. То есть практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Российской православной церкви. Они пугают людей, создают искусственно конфликты, делают картинку для того, чтобы потом ее дальше тиражировать не только в Украине, но и за рубежом", - отметил Епифаний.
Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством.
"Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера", - добавил митрополит.
Кроме того Епифаний напомнил, что ПЦУ открыта для православных украинцев, которые стремятся быть в этой церкви и строить ее дальше.
"В течение прошлого года к нам присоединились действительно около 600 общин, которые перешли от Российской православной церкви", - напомнил глава ПЦУ.
О чём тут вообще можно говорить...
"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к богу, а не к патриархату", - добавил он.https://www.obozrevatel.com/society/tsinichno-ispolzuyut-bakanov-priznalsya-chto-yavlyaetsya-prihozhaninom-rpts-v-ukraine/amp.htm
"какая разница" = "я за кацапов"
Пускай катятся городами колдуны и еретики мокшанские!)))
Их поганые КАПИЩА теперь освящены и переданы воле Божьей...
вот в него пускай и подают иски...
Если Бог не покарает ПЦУ...значит ПЦУ права!)))
В наглости...лжи и подлости!)))
У всех у них нет ТОМОСА!))))
ДО РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЦУ.
МОЖНА ДЕТАЛЬНО ВИВЧИТИ В РЕЛІГІЙНО ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ, (RISY).
Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством"
Общины могут гулять, куда кто хочет, а вот церковное имущество, строго по Конституции и закону, принадлежит конкретным физическим и юридическим лицам и не может быть отобрано по желанию тех, кто им изредка пользовался или рядом живет, именно поэтому каждая незаконная конфискация храма или утвари оспаривается в суде и успешно защищается там.
Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера "
Вот то то и оно, что для "меняющих религиозный центр" законом не предусмотрено получить на шару сельский храм или монастырь, принадлежащий физическому лицу - настоятелю от УПЦ.
Є РПЦ і ПЦУ.
https://www.ec-patr.org/dioceses.php?lang=en&id=99
А тепер, і де навіть в самому центрі проукраїнської Західної України знаходиться кремлівське антиукраїнське бандитське кацапське лігво з величезним безліччю московських бандитів - священиків, монахів ...цих попів сепаратистів які завзято підтримують анексію суверенних українських територій Криму і Донбасу. А у книжкових магазинах окупованої Почаївської лаври реалізується цілий ряд злочинних книг відверто антиукраїнського сепаратистського характеру, вихваляючи «святого» ката сталіна, пророкуючи відродження (вялікої хоч і личакової і фашистської паРаші (Росії - орди) і розповідаючи про вигаданих злочинах напівміфічних «бандерівців» .. І з цієї засланої проклятої та ворожої нам Українцям кремлівською церковною заразою треба терміново уже зараз а не в 2052 р. щось робити.. ..