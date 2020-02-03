 Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время пресс-конференции по случаю первой годовщины его интронизации.

"Конечно, те процессы, которые мы видели сразу после вручения Томоса, были более активными, сейчас они в определенной степени приостановились и есть много на это причин, которые я не раз уже озвучивал. Это связано и в определенной степени с какими-то политическими аспектами, сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию, московский патриархат любым образом пытается приостановить этот процесс через судебные иски. То есть практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Российской православной церкви. Они пугают людей, создают искусственно конфликты, делают картинку для того, чтобы потом ее дальше тиражировать не только в Украине, но и за рубежом", - отметил Епифаний.

Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством.

"Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера", - добавил митрополит.

Кроме того Епифаний напомнил, что ПЦУ открыта для православных украинцев, которые стремятся быть в этой церкви и строить ее дальше.

"В течение прошлого года к нам присоединились действительно около 600 общин, которые перешли от Российской православной церкви", - напомнил глава ПЦУ.

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