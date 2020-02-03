EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Общество
  5053  38
Все про:суд (22854) УПЦ МП (1024) Епифаний (239) ПЦУ (537)

 Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний. ВИДЕО

Практически по каждой общине, которая присоединилась к Православной церкви Украины, есть судебные иски со стороны Российской церкви.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний во время пресс-конференции по случаю первой годовщины его интронизации.

"Конечно, те процессы, которые мы видели сразу после вручения Томоса, были более активными, сейчас они в определенной степени приостановились и есть много на это причин, которые я не раз уже озвучивал. Это связано и в определенной степени с какими-то политическими аспектами, сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию, московский патриархат любым образом пытается приостановить этот процесс через судебные иски. То есть практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Российской православной церкви. Они пугают людей, создают искусственно конфликты, делают картинку для того, чтобы потом ее дальше тиражировать не только в Украине, но и за рубежом", - отметил Епифаний.

Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством.

"Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера", - добавил митрополит.

Кроме того Епифаний напомнил, что ПЦУ открыта для православных украинцев, которые стремятся быть в этой церкви и строить ее дальше.

"В течение прошлого года к нам присоединились действительно около 600 общин, которые перешли от Российской православной церкви", - напомнил глава ПЦУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПЦУ призывает Филарета к примирению и не обращает внимания на его "антиканонические заявления", - Епифаний

Источник: https://censor.net.ua/v3173426
 
 
 Топ комментарии
 
Без Портнова, Богдана, Ермака и Зели (именно в этой последовательности) здесь явно не обошлось. Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6102
 показать весь комментарий
 
Баканов показательно ходит в РПЦ !
О чём тут вообще можно говорить...
 показать весь комментарий
 
кацапа сраною мітлою не викуриш... ета всьо ісконна яво собственнасть(
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну таки . то что это правительство не сумеет просто продать . просудит всем кто заплатит через печерский суд
 показать весь комментарий
 
 
Без Портнова, Богдана, Ермака и Зели (именно в этой последовательности) здесь явно не обошлось. Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 6102
 показать весь комментарий
 
 
Баканов показательно ходит в РПЦ !
О чём тут вообще можно говорить...
 показать весь комментарий
 
 
"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил Баканов.

"Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы. Я могу помолиться и в синагоге, и в мечети - человек идет к богу, а не к патриархату", - добавил он.https://www.obozrevatel.com/society/tsinichno-ispolzuyut-bakanov-priznalsya-chto-yavlyaetsya-prihozhaninom-rpts-v-ukraine/amp.htm
 показать весь комментарий
 
 
да... да... да... очень хорошо помню времена, когда проповедовали де юре пролетарский интернационализм, а де факто продвигали имперские интересы кацапов...
"какая разница" = "я за кацапов" Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2604
 показать весь комментарий
 
 
Есть очень простой тест. Если в Храме собирают деньги на Украинскую Армию- то там чтут Бога. Если нет- чтут сатану. Проверьте сами.
 показать весь комментарий
 
 
плюс отпевание. кацапьі не отпевают украинских во
 показать весь комментарий
 
 
Исповедуется ФСБ, ну так Порошенко и Зеленский то же крещены в УПЦ МП.
 показать весь комментарий
 
кацапа сраною мітлою не викуриш... ета всьо ісконна яво собственнасть(
 показать весь комментарий
 
 
они считают, что они всех кормят... кого-то напоминает...
 показать весь комментарий
 
 
..Боритэся-поборэтэ...с Вами Господь и Правда....
 показать весь комментарий
 
 
))) у мацковского патриархата наступили судные дни. за ними, на горизонте уже маячать критические ))
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ МП не имеет лицензии Томоса на осуществление и продажу магических услуг от Яхве и его сына...
Пускай катятся городами колдуны и еретики мокшанские!)))
Их поганые КАПИЩА теперь освящены и переданы воле Божьей...
 показать весь комментарий
 
 
Церковь отделена от государства..какие суды государственные принимают дела такие!?.....или за пушнину все можна!? ..
 показать весь комментарий
 
 
Это дело в юрисдикции СУДА БОЖЬЯ!)))
вот в него пускай и подают иски...
Если Бог не покарает ПЦУ...значит ПЦУ права!)))
 показать весь комментарий
 
 
какие СУДЫ, если церковь отделена от государства???
 показать весь комментарий
 
 
А яке відношення наш цивільний,(а може-дебільний), суд має до справ церковних? Виходить,що якщо громада вирішила приєднатись до ПЦУ,а кацапські попи проти,то що,тепер суд буде вирішувати,до якої церкви ходити парафіянам? Як на мене, це якось дуже чудно,щонайменше...
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ МП и КГБ-ФСБ едины...
В наглости...лжи и подлости!)))
 показать весь комментарий
 
 
Что общего у СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ...ШАМАНОВ и КОЛДУНОВ...и РПЦ МП!?
У всех у них нет ТОМОСА!))))
 показать весь комментарий
 
 
поки отець Онуфрій обходив Онєжське озеро, вселенський патріарх позбавив його титулів, і тепер він просто єпіскоп Києвський:
Московский патриархат судится за каждую общину, которая перешла в ПЦУ, - Епифаний - Цензор.НЕТ 177
 показать весь комментарий
 
 
Правительство ЗЕбилов - это правительство предательства!
 показать весь комментарий
 
 
кацапо-фашисткую нечисть нужно выжигать под корень!
 показать весь комментарий
 
 
Я вообще балдею от московской идеи навязать свою войну братскому народу, зная что малоросы и кацапы Украины при этом продолжают ходить в церкви Московского патриархата.
 показать весь комментарий
 
 
ПОДІЇ, ПРО ВИХІД ВІРУЮЧИХ З ВОРОЖОГО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ (УПЦ- МС)
ДО РІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПЦУ.
МОЖНА ДЕТАЛЬНО ВИВЧИТИ В РЕЛІГІЙНО ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ, (RISY).Московський патріархат судиться за кожну громаду, яка перейшла в ПЦУ, - Епіфаній - Цензор.НЕТ 8091
 показать весь комментарий
 
Завдяки таким телепням як ти, заблоковано процес перейменування МП в РПЦ.
 показать весь комментарий
 
тупой московитский холуй..но с нехилым именьицем под карпатами..бох ихонный кацапский видатьпослал, как паше -мерсы....
 показать весь комментарий
 
"практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Российской православной церкви. ", сказал Епифаний.
Он отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством"

Общины могут гулять, куда кто хочет, а вот церковное имущество, строго по Конституции и закону, принадлежит конкретным физическим и юридическим лицам и не может быть отобрано по желанию тех, кто им изредка пользовался или рядом живет, именно поэтому каждая незаконная конфискация храма или утвари оспаривается в суде и успешно защищается там.

Каждая община имеет право определиться и выбрать тот религиозный центр, к которому желает принадлежать. Поэтому сейчас есть определенные преграды юридического характера "

Вот то то и оно, что для "меняющих религиозный центр" законом не предусмотрено получить на шару сельский храм или монастырь, принадлежащий физическому лицу - настоятелю от УПЦ.
 показать весь комментарий
 
А не один ли ..., что ты видишь в диптиху?
 показать весь комментарий
 
Храми належать релігійним громадам, а не найнятим ними попам.
 показать весь комментарий
 
Злочинним розпорядженням маріонеткового прокремлівського уряду продажного кацапського холуя ..резидента а зараз ЗЕКА в бігах Януковича від 17 липня 2003 року по наказу ворожого кремля, незважаючи на позицію українського народу, віруючих, громадськості, споруди Почаївської лаври злочинно віддали в БЕЗКОШТОВНЕ користування ( окупацію) московським попам бандитам -сепаратистам. Тепер цей злочинний договір ЗЕКА - ЮДИ з кацапським МП діє 49 років - до 1 січня 2052 р.
А тепер, і де навіть в самому центрі проукраїнської Західної України знаходиться кремлівське антиукраїнське бандитське кацапське лігво з величезним безліччю московських бандитів - священиків, монахів ...цих попів сепаратистів які завзято підтримують анексію суверенних українських територій Криму і Донбасу. А у книжкових магазинах окупованої Почаївської лаври реалізується цілий ряд злочинних книг відверто антиукраїнського сепаратистського характеру, вихваляючи «святого» ката сталіна, пророкуючи відродження (вялікої хоч і личакової і фашистської паРаші (Росії - орди) і розповідаючи про вигаданих злочинах напівміфічних «бандерівців» .. І з цієї засланої проклятої та ворожої нам Українцям кремлівською церковною заразою треба терміново уже зараз а не в 2052 р. щось робити.. ..
 показать весь комментарий
 
 
А нам ті сатаністи кричали, що не можна до держави, церкви окремо від держави. А на самому ділі використовують державні органи, підкуповують і залякують московські попи і ставлять палки в колеса. На їх боці нова влада. А по тих заявах, де вони нічого не зможуть зробити, то звернуться до сатани. Будуть вбивати і залякувати. Вони, РПЦ, так робить все своє життя.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх