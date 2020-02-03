 Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%". ВИДЕО

"Мы уверены, что уже в этом году десятки тысяч смогут воспользоваться этой программой", - сказал Гончарук в ходе презентации указанной программы в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Он подчеркнул, что каждый подавший заявку предприниматель получит обратную связь.
"Для начала собственного дела в Украине не хватает доступного ресурса. У нас очень дорогие кредиты, почти не развит финансовый рынок. Это приводит к тому, что если человек хочет начать собственное дело, к сожалению, она не может привлечь ресурсы. Поэтому мы начали решать эту проблему. И сегодня стартует программа 5-7-9", - сказал на мероприятии Гончарук, пишет lb.ua.
Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.
Бизнесмен должен будет представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.
"Пробуйте, пытайтесь. Даже если не получится с первого раза, у нас создана эко-система, которая позволит посмотреть на свой бизнес-план критически, переработать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея уже больше шансов на успех", - сказал Гончарук.
K0५EGAR
@EgarK0
Сегодня китай упал на 9% и приостановил торги. Уханьские ДЛБ, скрестившие белки вируса СПИДа с вирусом гриппа, могут быть довольны.Китай сжёг на бирже 150 млрд йуаней для поддержания экономики, но это не сработало. Коронавирус оказался сильнее. Завтра посыпятся сырьевые банановые республики типа росии, Украины, Африки.
По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Сотрудничество Украины и Европы: инвестиции и торговля в 2019 годуУкраина больше всего товаров импортировала из Польши, Германии, Италии. Среди крупнейших стран-инвесторов в Украину в 2019 году был Кипр. 26 декабря 2019, 14:32
Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% - до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
При этом в Украине растет объем оборота розничной торговли.
В 2019 году рост составил 10,5%. а годом ранее - 6,2%.
Ранее были озвучены объемы торговли Украины с Россией.
Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/03/novost/jekonomika/deficit-vneshnej-torgovli-ukrainy-rastet
Гадаю, що чергова профанація....
Як ще розрахуватись із армією фальсифікаторів?
конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
эко-579-пздц млядь.