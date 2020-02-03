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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1254) кредит (2149) Гончарук_Алексей (625)

 Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%". ВИДЕО

Десятки тысяч предпринимателей могут получить кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году, ожидает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы уверены, что уже в этом году десятки тысяч смогут воспользоваться этой программой", - сказал Гончарук в ходе презентации указанной программы в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 5 канал

Он подчеркнул, что каждый подавший заявку предприниматель получит обратную связь.

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"Для начала собственного дела в Украине не хватает доступного ресурса. У нас очень дорогие кредиты, почти не развит финансовый рынок. Это приводит к тому, что если человек хочет начать собственное дело, к сожалению, она не может привлечь ресурсы. Поэтому мы начали решать эту проблему. И сегодня стартует программа 5-7-9", - сказал на мероприятии Гончарук, пишет lb.ua.

Суть программы заключается в том, что государство будет компенсировать часть кредитной ставки, чтобы бизнесмен мог получить инвестиционный кредит под 5%, 7% или 9%. Ставка зависит от количества рабочих мест, которые создает предприниматель.

Бизнесмен должен будет представить свой бизнес-план и быть готовым сделать стартовый взнос.

"Пробуйте, пытайтесь. Даже если не получится с первого раза, у нас создана эко-система, которая позволит посмотреть на свой бизнес-план критически, переработать его и прийти для получения ресурсов во второй раз, имея уже больше шансов на успех", - сказал Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/v3173412
 
 
 Топ комментарии
 
Десятки тысяч предпринимателей в этом году прекратят свою деятельность .
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Пизда платежному балансу))) Выдатут кредиты торгашам - загонят экономику в глубокий зеленый зад)))
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Если ты не Бенина шестерка из СН то получить ты можешь только от мертвого осла уши!
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Совет форумчанПравила форума
 
Десятки тысяч предпринимателей в этом году прекратят свою деятельность .
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Пока в стране не будет нормальных судов, а будут судьи взяточники и ДНРовские сепары, никто не будет деньги вкладывать в предприятия. А Гончаруку нужно было бы позаботиться о сняти с должностей коррупционных силовиков - генпрокурора и главу СБУ, которые увязли в скандале с пленками об откатах 20-30% с контрабандистов.
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Все медленно и потихоньку, но шло на поправку. Но тут простому нариду понадобилось все изменить и вернуть портновское правосудие.

Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 6042
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он, премьер, на - перечисленных..., имеет такое же влияние как Папа Карло на Ватикан ( как пример) - он у них, просто за "Фукса"...
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это не проблема - еще 1 000 000 "заробитчан", и нет проблемы - да и прямая выгода, зЭлень ( НАСТОЯЩУЮ) в страну ввозят
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Выделили в бюджете 2 млрд. Сумма кредита, согласно программы составляет 1 млн 500 тыс. Делим, получаем 1 тыс 300 человек на всю Украину. Он реально профан.
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Не маю сумніву, що ти голосував за чесного патріота, пана Петра Порошенка, який нічого не вкрав.
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Просто хочется, наконец, узнать... Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 352
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Прекратите паясничать.Разве вы не знаете,что это является сов.секретной информацией и все свидетели зеленой бубочки давали подписку о неразглашении. Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 5275
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и даже знаю имена этих предпринимателей. Клика близкая к Бене
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***** платежному балансу))) Выдатут кредиты торгашам - загонят экономику в глубокий зеленый зад)))
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В бюджете 2020? Нуль целых и нуль десятых копейки. С какого-то фонда, если вдруг случится чудо и поступления превысят плановые.
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Чтобы вывести деньги на карту, оплатите сначала комиссию на карту нигерийского принца...
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Если ты не Бенина шестерка из СН то получить ты можешь только от мертвого осла уши!
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Придбання РРО під кредит з відсотком в 5% - це дуже вигідно!
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Може 5+7+9%? Гончарук не сильно париться з математичними знаками, бо профан в економіці (с). Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 368
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Ага, вже біжу. Хіба що можна взяти кредит і на ці гроші злинять в Польшу з цього убогого цирку.
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K0५EGAR





@EgarK0
Сегодня китай упал на 9% и приостановил торги. Уханьские ДЛБ, скрестившие белки вируса СПИДа с вирусом гриппа, могут быть довольны.Китай сжёг на бирже 150 млрд йуаней для поддержания экономики, но это не сработало. Коронавирус оказался сильнее. Завтра посыпятся сырьевые банановые республики типа росии, Украины, Африки.
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Украина торгует с/х сырьем. Поскольку жрать хочется постоянно, никакого "посыпется" Украину не ждет. Если только зебанаты не помогут...
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а курсовую разницу кто будет компенсировать? Десятки тысяч предпринимателей в этом году могут рассчитывать на доступные кредиты, - Гончарук дал старт кредитной программе "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 6388 по программе Гройсмана, курс смог снизится до 23 с копейками, пока вы её не похерили. праффесианалы с трускавецкими дипломами...
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....дал старт кредитной программе "5-7-9%"....В місяць!
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на да, газ подешевел но транспортировка выросла. так и с кредитами будет, ставка 5% + сбор какой нибудь 23%
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яким чином квас здешевів? в грудні був по 6,18, в січні 6,9?!
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За чей счет банкет, чепушило??? И кто тебе сказал, что лично я, хочу, чтоп кредиты предпринимателям субсидировались государством из моего кармана? Чего это я должен субсидировать получение прибыли кемто, а?
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А где деньги можно получить? Загранпаспорт я уже сделал
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Не люблю заранее критиковать и оаспростронять зраду. Но блин, эти товарищи настолько криворукие, что я тупо не верю ничему. На данный момент, все к чему они прикасались превращалось в шлак, типа Мидас наоборот - Дерьмидас
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З податками, які планує зевлада займатися підприємництвом невигідно.
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Сволоч, мой карман - это что тебе, рог изобилия или что?
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Гончарук вже добив економіку! Поверніть хоч Гройсмана, він набагато розумніший, при ньому все працювало, може виправить становище! Якщо йому вови й петі заважати не стануть!
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Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 3106

По итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом 12,117 миллиарда долларов, что на 7% больше чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 3106Сотрудничество Украины и Европы: инвестиции и торговля в 2019 годуУкраина больше всего товаров импортировала из Польши, Германии, Италии. Среди крупнейших стран-инвесторов в Украину в 2019 году был Кипр. 26 декабря 2019, 14:32
Так, дефицит внешней торговли товарами за этот период вырос на 10% - до 13,947 миллиарда долларов, профицит внешней торговли услугами - на 36%, до 1,830 миллиарда долларов.
По итогам 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины был сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.
При этом в Украине растет объем оборота розничной торговли.
В 2019 году рост составил 10,5%. а годом ранее - 6,2%.
Ранее были озвучены объемы торговли Украины с Россией.
Украина в январе-сентябре 2019 года экспортировала в Россию товаров на 2 млрд 453 млн долларов.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/03/novost/jekonomika/deficit-vneshnej-torgovli-ukrainy-rastet
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...ускоряется путь к дефолту...после ОВГЗ дебильных еще и кредиты по блату с откатами..а нарот % заплатит, сейчас побегут многие вклады снимать, % на них будет такой, что доплачивать еще вкладчику придется чтобы тело вклада своего хотя бы забрать и без всяких %..., .....приколы продолжаются у "экономистов" ..... ....
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Не дуже цікава кредитна ставка... Могли б й меньшу зробити якщо пійшла така піянка..
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Доходы бюджета за январь недовыполнены на четверть. Деньги печатать собрались? Десятки тисяч підприємців цьогоріч можуть розраховувати на доступні кредити, - Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%" - Цензор.НЕТ 4793
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Их уже печатают с того дня как Гончарук извинятся к шмаркле ходил.
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9 відсотків то мало??? І до того потрібна застава під кредит... А якщо в людини нема, а є руки, мізки, ідея??? - #єр йому, а не кредит...
Гадаю, що чергова профанація....
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фото бюлетня із відміткою навпроти "Слуги народу"
Як ще розрахуватись із армією фальсифікаторів?
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Тема уже пробита,кредиты 9%.Для получения 1 лимона залог в 3 лимона.На вопрос "а если я найму 18 человек,мне что кредит в 0% выйдет",скромно молчали.
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Застава 3 млн, оціненої Приватом нерухомості)
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Собрали налоги со всех,с этих денег выдадут блатные кредиты особенным за взятки и пропиарятся как добренькие правители,нормально работает команда туманоголового и профана.
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НУ а як ще можно боротись із корупцією, як не створенням категорії обраних і роздачею державних грошей (пільг) у ручному режимі?
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это условия что б получить кредит обычному предпринимателю..

конечно же всё написано так, что б их предприниматели получить не могли, просто 2 млрд грн Гончарук с Зеленским раскрадут.
а предприниматели сейчас сами массово закрываются из за принятых драконовских штрафах и законов 128 и 129
в день в каждом районе Киева подают около 1000 предпринимателей, за год до 5 млн их закроются и свернут свой бизнес вообще либо
полностью уйдут в тень.. вот такие вот у нас реформаторы у власти
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Учитывая уровень познаний в математике зелебобиков, хочу уточнить - а какой будет финальный процент? Чтоб не оказалось, что 5+7+9% - это 579%?
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Жиетли Канады и Польшы уже стоят в очереди за визами в Украину.
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