 В ОРДЛО не выплачивают зарплату либо уменьшают ее размер сотрудникам, у которых нет "республиканских паспортов", - ГУР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Руководители отдельных предприятий не выплачивают заработную плату или уменьшают ее размер работникам, не имеющим т. н. "республиканских паспортов". В то же время оккупационными администрациями доводится информация относительно первоочередного получения работниками российского гражданства при условии наличия т.н. "паспорта ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Кроме того установлено, что военнослужащим российско-оккупационных войск из числа местного населения дают право на оформление российского гражданства во внеочередном порядке и со скидкой на оплату платежей.

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