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 Политика Украины
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Все про:ВР (24332) законопроект (2317) инвестиции (949) английский язык (64) Стефанчук Руслан (120)

 В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук. ВИДЕО

В Верховной Раде будет определен список законов, которые будут официально переведены на английский язык для инвесторов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

"Мы определим перечень законов, которые будут иметь официальный перевод на английский язык... Для того, чтобы человек, который хочет войти в Украину, мог поднять эти законодательные акты и посмотреть от момента сопровождения им внесения инвестиций до момента защиты его прав в суде, чтобы он адекватно мог осознавать те плюсы и минусы опасности, которые могут возникать", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Помпео: "Мы приглашаем американских бизнесменов инвестировать в украинскую инфраструктуру. У нас большие планы в отношении дорог"

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что за прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций.

Источник: https://censor.net.ua/v3173395
 
 
 Топ комментарии
 
Жирное тело. арендующе квартиру у тёщи за деньги налогоплательщиков, опять опять либерторианит.
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на кетайский надо В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2036
там инвесторов больше
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Жирное тело. арендующе квартиру у тёщи за деньги налогоплательщиков, опять опять либерторианит.
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Є у Гугл сервіс - перекладач, підключіть його до "держава у сартфоні". В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5725
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Пусть переведет: судья Вовк. Вряд ли это переводимо на английский. Это суто украинский патент. Но нужно ли оно инвестору, большой вопрос.
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ция новина может не может вызвать ничього кроме восхищения - какие умственно одаренные громадяне оперируют принтером
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свинорил ...а чому для українців інший перелік "законів" ...що за дискримінація така
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вот ЗЕБИЛЫ
они английского не учили
В странах ЕС ВСЕ ЗАКОНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕВОДЯТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ЯЗЫКОВ
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на кетайский надо В Раде определят перечень законов, которые будут переведены на английский для инвесторов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2036
там инвесторов больше
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бл чем ты только не занимались,лишь бы в рот не брали!а вы налогоплательщики продавайте собак
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круто, похоже "остальные законы" к исполнению и ознакомлению инвесторам необязательны. нам наверное - тоже?
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Так за это же премии нуна выписать,за деньги налогоплательщиков,это нужно нововведение,без него никак инвестиции не зайдут. А то инвесторы в очереди стоят,без английского не могут никак
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в мафиозную страну никогда не будут инвестировать!
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Вже знаємо ваш проффесіональний переклад.
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Та ви ЗЕ-біли ті закони хоч на "марсіанську" мову перекладіть але поки самі їх виконувати не будете а "печерні" суди будуть виносити вироки в залежності від суми отриманого хабара не бачити вам ніяких інвестицій як своїх вух без зеркала!!!
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Хоспаде.. Какой стыд ... Эти кретины будут заседать и решать, какие законы переводить.... Потратят миллионы денег и времени на эту хрень.... Хотя по умолчанию на английский язык должны переводить все законы без разбору. Приняли - перевели.
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справа в тому, що будь-який реальний інвестор має, як мінімум консультатнтів, в тій країні, в яку планує інвестувати.

тож проблем з розумінням законодавства в нормального інветсора не існує.
видимість роботи, така видимість роботи.
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2020 год начат с полного провала по сборам в госбюджет

https://strana.ua/opinions/247723-2020-hod-nachat-s-polnoho-provala-po-sboram-v-hosbjudzhet.html

"143 реформы. Когда результаты!!!" ((c) зрада)
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Саме тому зараз податкова задрочує підприємців.
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Создайте нормальные либеральные экономические законы и люди переведут их без помощи слуг. А так вы только курсовую разницу между собакой и кошкой можете издать.
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Перевод законов.
Гив ми мани энд кэн гоу фак няня. Ай эм он дьюти тудей.
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Йой! Вони із тими інвесторами зовсім подуріли! У вас не існує судової системи! Міняйте курв!!!
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Не раскачивайте лодку...осла тошнит... У Раді визначать перелік законів, які будуть перекладені англійською для інвесторів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4596
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Май нейм іс Махмуд енд ай ем юр няня фор тудей! Вер іс май мані мадер факер!?
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