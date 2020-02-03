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 Политика Украины
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Все про:ВР (24332) совещание (63) Тимошенко (24402) Разумков Дмитрий (375) Гончарук_Алексей (625)

 Разумков сегодня собирает глав фракций и премьер-министра на рабочее совещание в 21.00. ВИДЕО

После требования главы фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко провести срочное совещание глав депутатских фракций с премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков принял решение собрать его в понедельник вечером.

"Я не возражаю и предлагаю сегодня в 21:00 собраться и с аналогичным предложением обращаюсь к Кабинету министров", - заявил Разумков в понедельник на заседании Согласительного совета Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Причиной созыва глав фракций парламента и присутствие на этом совещании премьер-министра послужило требование главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Она считает, что Гончарук должен отчитаться за зарплаты членов правительства и их заместителей, обсудить с представителями политических сил земельную реформу, передачу государственных компаний в концессию и новый трудовой кодекс.

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"Я прошу узнать, будет ли возможность у премьер-министра, нет ли у него совещаний сегодня. Давайте сразу договоримся, что это будет рабочее совещание в моем кабинете без пиар-историй. Нужно поговорить? Я готов, считаю, что это правильная позиция", - добавил Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/v3173393
 
   
 Топ комментарии
 
идиоты, дебилы. убожества - Шариковы рулят.
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разработать методологию обмена собак на газ?
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баба Юля предупреждала о Зели...
забытое, но шокирующее видео... Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00 - Цензор.НЕТ 1693
исполнилось на 100%...

Тимошенко предупреждала - Олигархи ставят на ЗЕленого марионетку ( 2017 год )

https://youtu.be/-R8YIH1fs0Y

Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00 - Цензор.НЕТ 9477







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разработать методологию обмена собак на газ?
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А все-таки таких как Юля садить надо сразу и надолго. А то от кормушки ее не оторвать
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ЮВТ хочет получить пищу для очередных оскорблений и клеветы.
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Да эти слуги сами успешно справляются со собственной дискредитацией, так же как и альтернативно одаренный премьер, Юля им и не нужна.
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любезный будет, наверна, в отставку подавать, так как слишком нервенно заставлять монобольшинство лакеев обеспечивать скоростную работу принтера в турборежиме Разумков сегодня собирает глав фракций и премьер-министра на рабочее совещание в 21.00 - Цензор.НЕТ 1839
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а клована-зебіла на килим до себе ще не викликають?
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Завтра 4-е. Но для Гончарука это в общем должно быть облегчением. Только важно не забыть смыться. Причем уже до конца завтрашнего дня, иначе есть риск опоздать на самолет.
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Тимошенко выводи народ на революцию против бандитской власти! Прочь зебеню. Прочь антиукраинскую капиталистическую власть!
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Но это неважно. Сейчас самое главное понять, что хуже власти чем зеленского ещё не было в Украине. Это позорная власть, которую надо сносить немедленно. Если Тимошенко возглавит протест - она и победит на выборах! БОЖЕ ПОМОГИ СПАСТИ УКРАИНУ И ИЗБАВИТЬ НАС ОТ ВОРОВ!
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Под покровом ночи творить будут эти реформы!)))
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баба Юля предупреждала о Зели...
забытое, но шокирующее видео... Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00 - Цензор.НЕТ 1693
исполнилось на 100%...

Тимошенко предупреждала - Олигархи ставят на ЗЕленого марионетку ( 2017 год )

https://youtu.be/-R8YIH1fs0Y

Разумков сьогодні збирає глав фракцій і прем'єр-міністра на робочу нараду о 21:00 - Цензор.НЕТ 9477







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Езжай на единственный курорт ДНР!))
Земляти тебя тумаками угостят...
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Нахрена оно Юле без камер?
Ну хоть на магнитофон нужно записать её крики за нарид!
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