EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  1151  4
Все про:Госпогранслужба (3616) контрабанда (1915) сигареты (700)

 На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

Сегодня на Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек сигарет стоимостью более полумиллиона гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сигареты белорусского производства были спрятаны в грузе стройматериалов в автомобиле "Скания". По документам, водитель через ПП "Доманово" вез из Минска в Киев 18 поддонов пеноблоков. При осмотре оказалось, что пеноблоки были только внешним облицовочным материалом, а внутри был сложен контрабандный груз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинец лишился внедорожника Range Rover, пытаясь вывезти в Венгрию 1,7 тыс. пачек контрабандных сигарет, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3173385
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
про що це говорить? що вони до того возили спокійно, раз не побоялись таку крупну партію переправляти
це хвалена зюзянська рехворма митниці
 показать весь комментарий
 
..один вопрос только..где берутся эти левые сигареты в таком огромном кол-стве и кто крышует этот бизнес?..без крыши и ну очень высокопосаженной, такое просто невозможно.. На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень - Цензор.НЕТ 6198..я не об этой партии что сюда. интересно те, что отсюда.. На Волині прикордонники затримали рекордну цього року партію контрабандних сигарет - 67 тисяч пачок вартістю понад пів мільйона гривень - Цензор.НЕТ 8322..
 показать весь комментарий
 
Про годовые рекорды говорят уже сразу в январе (ну ладно, второго февраля)?!!
Или погранцы что-то знают или что-то (для себя) уже решили,
раз с такой уверенностью дают прогнозы на год вперед.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх