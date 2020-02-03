 На Волыни пограничники задержали рекордную в этом году партию контрабандных сигарет - 67 тысяч пачек стоимостью более полумиллиона гривен. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, сигареты белорусского производства были спрятаны в грузе стройматериалов в автомобиле "Скания". По документам, водитель через ПП "Доманово" вез из Минска в Киев 18 поддонов пеноблоков. При осмотре оказалось, что пеноблоки были только внешним облицовочным материалом, а внутри был сложен контрабандный груз.
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На Буковине пограничники изъяли 20 тысяч пачек контрабандных сигарет общей стоимостью более 600 тысяч гривен. ВИДЕО
Пограничники задержали 8 тыс. пачек контрабандных сигарет на границе с Румынией. ФОТО
Фура с партией контрабандных сигарет стоимостью 5 млн грн задержана на Волыни, - СБУ. ФОТО
На Волыни пограничники пресекли попытку ввоза из Беларуси 17,7 тыс. пачек контрабандных сигарет. ФОТО
Пограничники со стрельбой задержали 9,5 тыс. пачек контрабандных сигарет возле границы с Румынией. ФОТО
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Или погранцы что-то знают или что-то (для себя) уже решили,
раз с такой уверенностью дают прогнозы на год вперед.