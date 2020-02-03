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Все про:Киевская область (1855) строительство (1683) школа (1987) Голик Юрий (66)

 В ближайшие месяцы в рамках программы "Большая стройка" будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке, - Голик. ВИДЕО+ФОТО

В ближайшие месяцы в Киевской области будут открыты две современные школы в рамках программы "Большая стройка".

Как передает Цензор.НЕТ, советник премьер-министра Юрий Голик рассказал в Facebook о том, как идет завершение строительства школ-долгостроев.

В ближайшие месяцы в рамках программы Большая стройка будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке, - Голик 01

"Школа в Вишневом. Печально известный ранее местный долгострой. Это одна из первых школ, которая будет открыта в этом году", - заявил Голик.

Старый корпус школы давно не справляется с нагрузкой. В здании, рассчитанном на 350 человек, сейчас в две смены учится втрое больше детей, чем она способна принять. Новый корпус начали возводить в 2006 году, но более десятилетия не могли закончить.

"Сегодня вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочую убедились, что до открытия школы осталось пару недель", - отметил Голик, добавив, что по всей Украине еще много подобных долгостроев, которые необходимо закончить.

Также Голик и Чернышов осмотрели новую школу в Украинке. Ее открытие должно состояться в марте этого года.

Напомним, Кабинет Министров по поручению президента работает над реализацией программы, получившей неформальное название "Большая стройка". Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6 000 км дорог.

По словам советника премьер-министра Юрий Голика, таких амбициозных планов не было за всю историю украинской независимости.

В ближайшие месяцы в рамках программы Большая стройка будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке, - Голик 02
В ближайшие месяцы в рамках программы Большая стройка будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке, - Голик 03

Источник: https://censor.net.ua/v3173356
 
 
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Доброе утро страна дибилов!))) всем веселого и нескучного дня)))
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Острожская академия... кампус есть, а университета нет. Университет -- это прежде всего люди. Люди, которым хорошо платят за хорошо проделанную работу.
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Интересно а каким боком этот Голик к этим школам! Их как минимум два года назад начали строить а эти Янелохи уже тут как тут примазались!
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Детей то нет. Пустые школы. К тому же дизайн,убогий...
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Эту школу начали стоить при Порошенко ,и строят ее по плану застройщик от Акварелей.Каким боком там зедебилы примазались?
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