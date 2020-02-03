 В ближайшие месяцы в рамках программы "Большая стройка" будут открыты две современные школы в Вишневом и Украинке, - Голик. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, советник премьер-министра Юрий Голик рассказал в Facebook о том, как идет завершение строительства школ-долгостроев.

"Школа в Вишневом. Печально известный ранее местный долгострой. Это одна из первых школ, которая будет открыта в этом году", - заявил Голик.

Старый корпус школы давно не справляется с нагрузкой. В здании, рассчитанном на 350 человек, сейчас в две смены учится втрое больше детей, чем она способна принять. Новый корпус начали возводить в 2006 году, но более десятилетия не могли закончить.

"Сегодня вместе с главой Киевской ОГА Алексеем Чернышовым воочую убедились, что до открытия школы осталось пару недель", - отметил Голик, добавив, что по всей Украине еще много подобных долгостроев, которые необходимо закончить.

Также Голик и Чернышов осмотрели новую школу в Украинке. Ее открытие должно состояться в марте этого года.

Напомним, Кабинет Министров по поручению президента работает над реализацией программы, получившей неформальное название "Большая стройка". Планируется, что в 2020 году будет открыто 100 новых школ, 100 новых детских садиков и стадионов. Кроме того, будет отремонтировано более 6 000 км дорог.

По словам советника премьер-министра Юрий Голика, таких амбициозных планов не было за всю историю украинской независимости.



