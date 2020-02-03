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Все про:Госдепартамент США (1006) США (16121) Помпео (237)

 Журналистку, задавшую Помпео вопрос об Украине, исключили из пресс-пула Госдепа США. ВИДЕО

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео защищает решение Государственного департамента США исключить репортера Национального общественного радио (NPR) из пресс-пула.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Такое решение последовало после того, как сотрудница NPR Мэри Луиза Келли поставила Помпео вопросы об Украине и увольнении бывшего посла США Мари Йованович, которое широко обсуждали на судебном процессе, связанном с импичментом президента США Дональда Трампа.

"Я всегда вожу с собой огромный пресс-пул. Но мы требуем определенного поведения: просто говорите правду и будьте честными", - так ответил госсекретарь США в интервью журналистке Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свободная Европа / Радио Свобода) Айгерим Толеухан. Интервью состоялось в воскресенье, 2 февраля, в столице Казахстана Нурсултан.

Помпео не считает, что такой шаг Госдепартамента США мог прислать неоднозначный месседж странам, в которых журналистов притесняют.

Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины. Позже глава Госдепа заявил, что журналистка солгала ему дважды.

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Источник: https://censor.net.ua/v3173329
 
 
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Напомним, глава Госдепа Майк Помпео накричал на ведущую радиостанции NPR после того, как она начала задавать вопросы о Мари Йованович и Украине. Он, в частности, отметил, что американцев не волнуют проблемы Украины. Позже глава Госдепа заявил, что журналистка солгала ему дважды Источник: https://censor.net.ua/v3173329
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Коли Помпео говорив правду?
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И шо искового заявления о фошиздах засевших в Белом Доме ещё не поступило от журналистки? Наши журналисты пошустрее будут
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Тобто, пули з ''правильних журналістів''? І це в США?
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