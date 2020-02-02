 Неизвестный застрелил киевлянина в центре столицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Личность погибшего установлена - это киевлянин 1977 года рождения.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.
"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
На розыск убийцы и его задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
"По словам свидетелей, к прохожему подбежал неизвестный, произвел несколько выстрелов, забрал у него пакет и убежал в неизвестном направлении. Мужчина от ранений скончался на месте", - информируют Вартові.Еспресо.
А може читачам Цензора було б цікаво почитати про розбірки бандитів Білєцкого з бандюками Манукяна при дільожці завода в Харкові ?Криваві розборки в Харкові: з'явилося відео моменту вибуху і заява поліції
Чи за факельні ходіння всі гріхи списуються ?