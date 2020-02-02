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Все про:Киев (18523) Нацполиция (10843) убийство (5490)

 Неизвестный застрелил киевлянина в центре столицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В дежурную часть около шести часов вечера поступило сообщение о том, что на улице Саксаганского в Шевченковском районе неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Личность погибшего установлена - это киевлянин 1977 года рождения.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологи и оперативники.

"Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

На розыск убийцы и его задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"По словам свидетелей, к прохожему подбежал неизвестный, произвел несколько выстрелов, забрал у него пакет и убежал в неизвестном направлении. Мужчина от ранений скончался на месте", - информируют Вартові.Еспресо.

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Источник: https://censor.net.ua/v3173313
 
 
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Честно говоря- поверить легко. Я, например- очень удивляюсь, что он до сих пор жив.
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Див он или нет, - в любом случае, - это ходячий труп!
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Омск. Не бывал... Как выясняется- правильно не бывал!
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в Торезе метра нету. В Москве как подсел чувак на такой андеграунд, и до сих пор катается, понравилось
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Был у меня знакомец, киевлянин, не бедный. Так я помню, что он страшно гордился тем, что у него офис- именно на Саксаганского. Не знаю- почему.
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Скорее всего обыкновенный несчастный случай.....
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Мне тоже так показалось! Очень похоже на самоубийство, как две капли воды- на вчерашнее, когда пакет с отрубленной головой в Днепре отыскался.
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Інтєрєсно.
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Да-да... УКРНЕТ выдает инфу по чайной ложке, ежедневно, правда.
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