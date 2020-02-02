 Противодесантный резерв проводит учения на Приазовье. ВИДЕО

Видео учений опубликовано на странице Операции Объединенных сил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Готовность защитников Мариупольского направления отразить возможную агрессию со стороны российских оккупантов проверил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Учения проходят на полигоне боевой подготовки Приазовья в районе отвода тяжелого вооружения, отметили в штабе.

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