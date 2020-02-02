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Все про:учения (2238) операция Объединенных сил (2042) Кравченко Владимир (18)

 Противодесантный резерв проводит учения на Приазовье. ВИДЕО

Подразделения резерва оперативно-тактической группировки "Восток" отрабатывают на полигоне уничтожение условного отряда десантных кораблей противника.

Видео учений опубликовано на странице Операции Объединенных сил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Готовность защитников Мариупольского направления отразить возможную агрессию со стороны российских оккупантов проверил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

Учения проходят на полигоне боевой подготовки Приазовья в районе отвода тяжелого вооружения, отметили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/v3173309
 
   
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Подразделения резерва
-- партизаны -- страшная, убойная Сила! -- токо надо, шоб до ближайшего ящика водки, было расстояние на полноценный марш-бросок, с полной выкладкой!

И мы прорвёмся! -- а куда ж ещё деваться партизанам? *)
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Не обращайте внимание, это ********** лахтоольгинские. Их учат быть первыми в коментах, даже если они несут откровенную жуйню.
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Кіно і мультики, мультики і кіно.... Ну, прям, як діти малі. Чи нас за ідіотів тримають? А чому чи, таки тримають....
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Мені більш подобається - Озівське Море...звучить...а що там Зєлєнскій про Керченську Протоку каже?...може я щось пропустив?...
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Под Мариуполем парашных скотов валить нужно. Но не мешает и по Киеву пройтись.Протидесантний резерв проводить навчання на Приазов'ї - Цензор.НЕТ 9487
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