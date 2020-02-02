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 Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении. ВИДЕО

Гражданин Китая Ван Юньбинь, который госпитализирован с подозрением на коронавирус в российской Чите, связался с журналистами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение Юньбиня опубликовало издание "Чита.ру".

По словам мужчины, это о нем и его семье сейчас пишут все российские СМИ. Информацию ему представляют ещё в меньшем объёме, чем журналистам, но телефон не забрали. С его помощью он и обратился к СМИ.

"Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей.

Мужчина извинился перед всеми - по его словам, он не знал, что может заразиться. Тем не менее, он надеется на помощь, а условий для реабилитации в российской клинике нет.

"Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации", - отметил он.

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По словам Юньбиня, он не знает, могут ли врачи оказать экстренную помощь его дочери.

"Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребёнку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать её. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая", - рассказывает он.

Китаец рассказал, что за неделю у его семьи брали кровь на анализы 6 раз, но так и не дали никаких результатов.

"По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?! Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь", - заключил он.

Юньбинь также записал видео из больницы Читы, где можно видить интерьер полупостой палаты с железными кроватями без матрасов.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано уже более 14 тыс. случаев заражения новым типом коронавируса. 304 заболевших скончались, 328 человек вылечились.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/v3173280
 
 
 Топ комментарии
 
эта рожа должна уже сидеть в изоляторе СБУ
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узкоглазый открыл для себя реальную раиссию)
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Можно подумать, у нас есть врачи в выходные
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Ты тупой? Ты не понимаешь о чем человек сказал? Ты что видишь идеальную медицину в нашей стране?!
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Ван Юньбинь, который госпитализирован с подозрением на коронавирус в российской ЧитеИсточник: https://censor.net.ua/v3173280

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останні слова китайця з росіянської лікарні.Він ще живий по причині того що "Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают "
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Висіти і теліпатись, бажано на Майдані, щоб інші сепари бачили.
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СБУ и ФСБ это уже синонимы-Представитель МВД намекнул на след СБУ в убийстве Шеремета - слив переписки-Бывшая пресс-секретарь полка полиции "Днепр-1" и батальона "Донбасс" Василиса Мазурчук опубликовала переписку с пресс-секретарем МВД Артемом Шевченко об убийстве журналиста УП Павла Шеремета, где Шевченко якобы отмечает, что "опера-контрики накосячили" и "втянули ребят в мокрое".https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/2/7239162/
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"Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении. " ☺
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Ха... Есть сходство Но вообще в инфекционных больницах основной стиль - минимализм, чтоб потом всё можно было протереть хлоркой.
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Выходные, врачей нет, как это знакомо!...
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у коронавируса выходные, хватит стебаться
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навіть бувшого жителя комуністичного Китаю збурюють фашиські порядки расісі
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узкоглазый открыл для себя реальную раиссию)
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Судя по видео...вЯличие из паРаши аж претЪ....
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В понедельник наверное отберут телефон..
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и правильно ! пусть кацапы получают побольше подарков от китайского братского народа !
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Звиздець китайцю. Козлорилі " залічать" його насмерть.
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Тоже самое у нас, не дай бог попасть в стационар в пятницу после обеда, профильного врача будешь ждать до утра понедельника. Врачи работают до 14:00, потом разбредаются кто по частным кабинетам, кто ещё куда. И ситуация ухудшается год от года.
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пардон...(трошки добавлю)... мерзкая рожа лучше знает чем лечить лаптеногих
Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 2659
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Ну да по принципу выживает сильнейший....потому россияне и крепкие к Боярке, и к другому сурогату
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ребенка жалко... Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении - Цензор.НЕТ 5934
Китайцы сами отличаются жестокостью..., но руськие дохтора и его повергли в шок...

"По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!Источник: https://censor.net.ua/v3173280
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А вы думали ,что московиты вам братья? Читайте историю... Московия держала при себе колонию Украину как буферную зону,а украинцев использовала для защиты своих западных границ,как мешки с песком и не более,потому Московия часто побеждала и все победы приписывала себе. Сейчас конец недели, многие врачи не работают, - китаец, у которого в РФ якобы нашли коронавирус, рассказал о лечении - Цензор.НЕТ 202
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так делали все империи, Австро-Венгрия, Британская и т.д
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Украина была более 300 лет под Московией, а при союзе Речь Посполита была больше и отношения там были равные
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На Раисси был один историк (помер недавно) - Пыжиков, так он доказывал (на Ютюбе куча фильмов), что власть в Московии в 1612 году захватили украинцы. А потом уже присоединили своё гнездо - Киев. Для него это чёрный день Московии, которая превратилась в колонию украинско-польского-татарского дворянства. Вот как хотите так и относитесь
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дык кацапня все ворует...вот теперь и ужасную долю колонии стыбрила
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все империи благополучно сконали...почему твоя рашка до сих пор воняет и шевелится?
мля даже развалиться по человечески не можете
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гига, недоперепив? То похмелись, а то верзеш про свою Америку якісь нісенітниці
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А что будет делать Украина в случаи выявления заражённых? Даже на карантин прибывших из Китая не взяли,померяли температуру и отпустили по домам. Вы понимаете что это значит для вас?? Осознаете? Или как всегда моя хата скраю ? У вас скоро начнётся ...думаю первой будет Одесса ,там китаёзов дофига на 7 км...Или "товар" , дерьмо это китайское будут с вирусом вместе оптом по всей Украине продавать...от поставок ведь не откажутся...ну типа бизнес же ж, ничего личного..
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Це ліжка з нєпрєдсказуємой траєкторієй.
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распаковываю недавно посылку с Алиекспрес, а в посылке вместо зубочисток-два китайца, два китайца чешут яйца...и как они только умудрились туда попасть;-(
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Хотелось бы наблюдать апокалипсис в отдельно взятой стране - вонючей выгребной яме-*********. После исчезновения империи зла будет чисто дышаться в возрождённом Арканаре...
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Вирус нашли
корону забрали
и везут ВВ Фуйлу в мацкву
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а фуле?тяжела жизнь миссионера...думаешь первопроходцам в только что открытой америке легче было? Зараз кінець тижня, багато лікарів не працюють, - китаєць, у якого в РФ нібито знайшли коронавірус, розповів про лікування - Цензор.НЕТ 7042
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Небольшой оффтоп. Подскажите какую-то новую комедию или хороший фильм посмотреть . Спасибо 🙂
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