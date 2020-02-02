 "Все, что вам нужно, - обратиться к нам", - Помпео предложил на 100% обеспечить Беларусь нефтью. ВИДЕО

Об этом Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в Минске после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством, - подчеркнул госсекретарь. - Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам".

Помпео также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, рассчитывает он, будет еще более расширяться.

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