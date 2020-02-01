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 Политика Украины
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Все про:местные выборы (1266) минские соглашения (2738) нормандская четверка (1075) Ермак Андрей (76)

 Наша цель - выборы на Донбассе в конце октября, - Ермак. ВИДЕО

Ко встрече в "нормандском формате" Украина приедет с пакетом договоренностей, которые позволят в октябре провести местные выборы по всей стране, включая ОРДЛО.

Об этом помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сказал в интервью на YouTube-канале "KRYM – критическое мышление", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже через три месяца будет следующая встреча лидеров в Нормандском формате. Я надеюсь, что она состоится, и я очень надеюсь, что Украина придет на эту встречу с новым пакетом договоренностей. Надеюсь, что мы сделаем следующие шаги для того, чтобы местные выборы, по украинскому закону, прошли по всей территории Украины (включая ОРДЛО. - Ред) в конце октября", - сказал он.

Ермак отметил, что это могут назвать слишком оптимистичным сценарием. "Но когда мне говорили, что это нереально, чтобы вы вернули Сенцова. Но президент это сделал. Вы помните, сколько лет, сколько мировых лидеров, деятелей искусства обращались, обсуждали, но Зеленский это сделал, пообещал и сделал", - указал он.

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Помощник Зеленского подчеркнул, что выборы по украинскому законодательству невозможно проводить на тех территориях, где находятся незаконные иностранные вооруженные формирования, и если украинское правительство не контролирует границу.

"У меня, как и у всех, много вопросов к Минским соглашениям, но это единственный документ, который сегодня согласован, подписан, и там действительно есть положение, согласно которому граница передается после выборов. Президент Зеленский сказал в Париже, что мы не можем с этим согласиться, потому что это противоречит украинскому законодательству", - отметил он.

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По словам Ермака, именно поэтому украинская сторона поднимает вопрос о том, как сегодня сделать так, чтобы граница до выборов была передана под контроль Украине.

"Почему вы против? Если необходимы сегодня какие-то гарантии, еще что-то, давайте говорить. У меня есть опыт разных сложных переговоров. И есть необходимость услышать, даже если тебе сегодня абсолютно неприятна позиция другой стороны, но для какого-то движения вперед нужно услышать, понять эту философию и попробовать сделать все, чтобы сегодня, не уступая своих интересов, найти выход из этой ситуации", - пояснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/v3173244
 
 
 Топ комментарии
 
Ермак кацапский шпион.ТЧК
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старпер, не перди, пожалей анус, его тебя и так еле сшили
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и какое из этих двух слов твоя фамилия. Назови телефончик херой, дай личико посмотреть
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Alter Nator,
К чему Вы это(!!!) мне написали?
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если Вас сильно не устраивает действующая власть, то выходите на протесты
кулинеясноблть?
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Alter Nator,
Еще раз: к чему Вы мне это(!!!) написали?
НО перед этим (!!!)внимательно(!!!) прочитайте, что(!!!) Вы мне написали........
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Просто лахтинскому подонку надо оставить свой высер на этом уровне понимания часовом...
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во вторых какие выборы? вы что дебилы? если даже лугандон вернуть Украине, то первые 2-3 года власть там будет только в виде военных администраций и комендатур ,военнослужащие которых ,будут проводить серьёзные чистки среди местной ваты ,обнаруживая и нейтрализуя вредителей ,диверсантов , оставшуюся кацапскую агентуру, перекрасившихся сепаров и прочих колабрационистов и предателей. читайте историю что было после войны в окупированных ранее немцами районах. как то у вас все просто слуги изи каломыйского. дети с большими имяух!!!!!
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какие нах выборы обстрелы только усилились!ГЛАЗА ОТКРОЙ!
когда кацапо-фашистов погоним.и возьмем границе.то через годика 2-3 возможно!
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НЕ БУДЕТ НИКАКИХ ВЫБОРОВ! ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ КАКИМ ОБРАЗОМ В ЛУГАНДОНЕ БУДУТ АГИТИРОВАТЬ УКРАИНСКИЕ ПАРТИИ? ПОСМОТРИТЕ СТАТИСТИКУ ОБСЕ ЗА 19 ГОД 98% НЕДОПУСКА ПАТРУЛЕЙ НА НЕПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРИТОРИИ. ОНИ ПЕРЕКЛЮЧАЮТ ВНИМАНИЕ ЗЕБИЛОВ С "ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" НА "ВЫБОРЫ" С ОДНИМ УЖЕ ОБОСРАЛИСЬ, ОБОСРУТСЯ И СО 2-М
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воно-агент фсб московії,який це майже не приховує
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Пуйло предложит отдать границу под контроль Украины под контролем России, и Зеля может согласиться.
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Суворов: Никого в "ДНР"-"ЛНР" вы не перевоспитаете. Надо возводить стену, отделиться от этой чертовой раковой опухоли
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/suvorov-nikogo-v-dnr-lnr-vy-ne-perevospitaete-nado-vozvodit-stenu-otdelitsya-ot-etoy-chertovoy-rakovoy-opuholi-102103.html
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Все в этом мире имеет свою цену. Цена этой авантюры - потеря Украины. Украине не нужен этот Бандустан ни на каких условиях. Пусть гниют там, пока на компост не перепреют. Там одни сплошные проблемы - начиная от электоральных, и кончая экологическими. Нахрен нужен этот Евросоюз, безвиз и все остальные пряники, если под эту сурдинку нам попытаются всунуть ОРДЛО. Гнать нахрен и Ермака, и Зеленского, и всех их "слуг", если они попытаются это сделать.
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Вибори без доступу до українського кордону - це Зешмаркля в Омані з кацапами так порішав?
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У СН рейтинг уже упирается в пол.
Донбабве - заповедник дибилов для СН. Надо спешить...
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А если выборов не будет уйдёшь с позором в отставку отвечая за свой гнилой базар?
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Ты быдлота сначала писать научись.
Или проспись пьянь рашинская.
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А цель патриотов- смена зеленой власти в Украине.
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. "Я не хочу Донецк и Луганск уговаривать, создавать условия, убеждать. Не хочу их улицы имени террористов. Не хочу их пренебрежение украинским языком. Не хочу платить за их новую жизнь. Не хочу давать им особые права. И тем более не хочу искать компромиссы с варварами из Москвы. Нах*р - это в противоположную сторону от ЕС и НАТО"... "Свое вернем потом. Со временем. Сейчас - стену, пожалуйста. И поехали вперед, наконец". (П.Шуклинов)
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Такое впечатление что :
1) 100% работает на Кремль.
2) Оторванный от реальности ( конкретики ноль )
Цена обмена пленными 1) Формула Штанмаера 2) отпустили беркутов - которые убивали людей на Майдане. Наша мета - вибори на Донбасі наприкінці жовтня, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9226
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Я то думал, вдруг откуда не возьмись...ОН ВОЛШЕБНИК
А ОН ИЛИ БОЛВАН
ИЛИ ЛОХОТРОНЩИК
Все это ***..***...***...КАК РЕШИТЬ ЭКЗЭКЗНЕНЕСТАНЦИОНАЛЬНыЙ ВОПРОС ...ВРАГ У ВОРОТ
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А им оно надо? Они что за это кровь проливали? Раньше они воевали, чтобы отделиться, а теперь воюют, чтобы им выборы устроили? Что вообще происходит?
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У Ермака глаза бегают как у только-только начинающего шпиона, стыдно...
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І з ними робити вибори???!!!! Помститися за страшні тортури. Історія двічі полоненого на Донбасі словами його матері
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/01/27/7238485/
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В октябре этот балбес скорее окажется в московии, чем выборы на Донбассе
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Після таких виборів почнуть переіменовувати вулиці і площі на честь героїв "наваросії" гівкі,моторолкі,захаркі.Тому що зебілам Какая разніца
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О то в нас капітуляція вже запланована на жовтень?
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