 Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло. ВИДЕО

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление. ФОТО

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - написал президент.