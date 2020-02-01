 Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло. ВИДЕО

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - написал президент.
на арене опять Голобородька !
Объясните это Ишаку кто нибудь...
это новый номер кварталла 95 ?
відповісти на запитання: що за репресії? що за херня із свободою слова? що за херня із слідчими органами, що за херня із судами?
що за херня, Зюзя?
Можу запевнити тебе, бо я тут мешкаю...
вони можуть запевнити?
По-взрослому!!!
этим все сказано больше нет вопросов дешевый совковый пиар про царя примитивно дегенеративный уровень его окружения да и самого наверно
а тем более обьяснения?
та подходити тока и уши настраивай, ща тебе все в их вопрут...
чем должен заниматься глава государства
Зєлєбоб, прокинься - вже новиє морди ліца скоро рік як у владі будуть.
Земля: Ну от и добре, якій я молодець а не барига.
да и Зеленский надеялся, что что то сделает,
но там Воры не первый год, быстро
Зеленского приспособили к бандитскому делу,
а зверев то тупо со старта ублюдок,
что хорошо для кацапии
задрали коммуналку, чтоб быдло
забыло про дерибан земли
...........................
для оплаты барыжного газа
зеленский наверное был занят делом шеремета,
и пропустил ценный совет .....
Это всё лохотрон от еврейской мафии.
Осень продолжается. Зима так и не началась. Весна на носу. А платежки - буд-то полгода мороз минус 10-15...
Самое интересное, что владельцы теплосетей очень богаты и ни в чем не нуждаются)). Как, собственно, владельцы облгазов, электросетей и водоканалов. К ним подтягивается и Экостайл).
За газ платить только 92коп * (потребленные кубы). Например, у меня 200кубов, заплачу 184грн. И никаких платежей за транспортировку и техобслуживание - это все развод для лохов. Если хотя-бы 40% населения так заплатит - эта система крякнется. Не надо бояться, у всех не отключат. Хватит кормить барыг, проходимцев и олигархов!