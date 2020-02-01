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 Политика Украины, Общество
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Все про:Черновицкая область (372) Зеленский (4459) Николаевская область (932) Тарифы на отопление (585) Гончарук_Алексей (621)

 Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился предоставить ему список людей, ответственных за то, что в Черновицкой и Николаевской областях суммы в платежках не изменились.

Об этом он сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание по вопросам снижения тарифов на отопление. ФОТО

"Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - написал президент.

Источник: https://censor.net.ua/v3173200
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной цирк с топаньем ножками ...
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а разве этим не премьер министр должен заниматься?
Объясните это Ишаку кто нибудь...
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Это уровень президента
этим все сказано больше нет вопросов дешевый совковый пиар про царя примитивно дегенеративный уровень его окружения да и самого наверно
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До него не доходит, что объяснение очень простое - экономические законы. Они тупанью ножками не подчиняются.
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Не зовсім економічні. Якими економічними законами можна пояснити суми у платіжках за транспортування газу? Причому саму оплату за ран портування япіл сумнів не ставлю. Мене цікавить обґрунтування власне сум. Але ж про це Зєлєнскій навіть не заїкається, бо облгази- власність олігархів. А от мічюсцеву владу можна щемити.
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Объяснение одно--ВОРОВСТВО ЕВРЕЕВ-ОЛИГАРХОВ. Надо поступить очень просто--ОТОБРАТЬ У ВОРОВ-ЖИДОВ ЕВРЕЕВ НАШ УКРАИНСКИЙ ГАЗ И УСТАНОВИТЬ НА НЕГО ПРАВИЛЬНУЮ УКРАИНСКУЮ(А НЕ ЕВРЕЙСКУЮ) ЦЕНУ. Пример тому--Казахстан, где СВОЙ ГАЗ НАРОДУ ОНИ(ПРАВИТЕЛЬСТВО) ПРОДАЮТ ПОЧТИ ДАРОМ. А тут тотальное воровство людей израильской принадлежности.
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График все объяснит. Раз вы тырите усиленно деньги - их надо с кого-то брать.

Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло - Цензор.НЕТ 5933
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Проще получить от тех, кто снизил, если таковые найдутся.
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а разве этим не премьер министр должен заниматься?
Объясните это Ишаку кто нибудь...
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А п'ять років до того чого не вимагав?
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cлово и дело государево
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да уж цирк продолжается молодой сменил старого комика
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мы уже слышали о секретных доказательствах,
это новый номер кварталла 95 ?
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Зе, они ещё всех собак не продали, потому и не снизили. Это ж экономика тебе, а не абы шо - думать надо.
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а він не хоче займатися своїми прямими обов'язками гаранта конституції?
відповісти на запитання: що за репресії? що за херня із свободою слова? що за херня із слідчими органами, що за херня із судами?
що за херня, Зюзя?
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З Україною все добре...
Можу запевнити тебе, бо я тут мешкаю...
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Не волнуйся, они сейчас тебе ВИДЮШКИ снимут, где куда-то спешно идя, объяснят почему "не шмогла"...
Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло - Цензор.НЕТ 4960
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Это уровень президента
этим все сказано больше нет вопросов дешевый совковый пиар про царя примитивно дегенеративный уровень его окружения да и самого наверно
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Он пытается строить из себя копию "Путина + Лукашенко". Типа крепкий хозяйственник и мачо, лидер нации...
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заботливый всенародный
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Только после пояснений про Оман и 20 млрд в загашнике СНБО для личных нужд.
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не ну если буба хочет, как не дать?
а тем более обьяснения?
та подходити тока и уши настраивай, ща тебе все в их вопрут...
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А яка справа Зеленського до тарифів? Він не хоче виконувати свої прямі обов`язки? Чи не знає, чим зайнятись?
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Пробував. Так не відповідає. Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло - Цензор.НЕТ 6818 Він тільки ху-лу відповідає і Баканову.
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поцЗЕдент не знает и не понимает
чем должен заниматься глава государства
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А зачем уменьшать тарифы то? Вон вчера "Самокат", заявил что надо окна и двери поменять и суммы в платежках снизятся.
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Можно в теплое одеялко завернуться - тоже расходы на отопление снизятся.
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9 місяців трударям в спіднж продовдують підкидати гівно "папірєднікі"

Зєлєбоб, прокинься - вже новиє морди ліца скоро рік як у владі будуть.
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Объяснение местных властей: Тарифы на тепло нет смысла снижать потому что эпоха бедности окончилась и это уже не высокие тарифы для пенсионеров с элитными породами псов.
Земля: Ну от и добре, якій я молодець а не барига.
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Второй Путин бл@, скоро будет дрова обещать на прямой линии. Он вообще не понимает как это работает
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"У Зеленского получилось и у меня получится", - стилист Зверев "идет" в президенты России
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к слову неплохой вариант развития событий,
да и Зеленский надеялся, что что то сделает,
но там Воры не первый год, быстро
Зеленского приспособили к бандитскому делу,
а зверев то тупо со старта ублюдок,
что хорошо для кацапии
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Вот тут поле для творчества будет! Нужно только безвиз с Колумбией открывать.
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Сеня, тупорылый ты наш, а решение Высокого Лондонского суда, о том что клован был вором еще до президентства, тебя не смущает? Или ты действительно идиот, коим пытаешься показаться?
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лохам вешают лапшу на уши
задрали коммуналку, чтоб быдло
забыло про дерибан земли
...........................
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Какие списки Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло - Цензор.НЕТ 1743они уже сидеть на нарах должны ...
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Пусть зе-клоун таможню проверит ещё раз.
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Мер Николаева Синкевич теперь я так понимаю сядет ?
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Сперва он будет на губернатора кивать...тот на Коболева, ну, а тот понятно на кого! Зеленский хочет получить объяснения от местных властей, не снизивших тарифы на тепло - Цензор.НЕТ 6100
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Живу в квартире с индивидуальным отоплением. Цена на газ снизилась с 5,92 на 5,87, но теперь в платежках две суммы: газ+ транспортировка. Тут или на@али Вову или Вова на@ывает нас.
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Может, тебе еще и ключи от квартиры, где деньги меров лежат? Почему эта "местная власть" еще не в СИЗО? Ты же не лох? Или?
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подонок из шоблы зеленского посоветовал пенсионерке продать собаку
для оплаты барыжного газа
зеленский наверное был занят делом шеремета,
и пропустил ценный совет .....
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01.02.20 10:58 "Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке заплатить за коммуналку "продав собаку, если она элитной породы". ВИДЕО
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Нафига он эту музыку постоянно накладывает? Он реально думает, что это шоу?
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Говорят мэр Дикий положил хер на Зеленского надо проверить .
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суми в платьожках за тепло з такою зимою мають впасти втройє навіть без врахування падіння ціни на газ.
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Ясно одно - работа поставлена неправильно. Если сам президент начинает журить ,провинившихся. Это от бессилия. Недостатка опыта и ума.
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чтобы получить ответ, надо самому возглавить какую-либо Теплосеть и отработать год, при этом не задерживать зарплату, не заморозить город и не быть убыточным. Может с этого ему и надо было начинать, а то сразу...
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Цену на газ устанавливают олигархи-евреи, а не профессионализм людей. Не чуди. Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло - Цензор.НЕТ 9943
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Во-во! Газ подешевел, а теплосети даже и не подумали снизить цены.
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Зрелище приводящее в восторг 73% черни,жлобов,плебеев, наивных дурачков, и приводящее в уныние остальных.Человек,чьи обязанности - заниматься внешней политикой страны и решать проблемы армии,занимается трубами,игрушками,бензоколонками и тарифами.Хреново это все закончится,хотя прастому нариду нравитца грозный и всевидящий царь,по другому холопы не понимают.
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А я бы хотел получить объяснение от тебя, Осел, за какие деньги ты ездил в оман и с какой целью. Даю сроку неделю.
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Обьяснил бы почему украинский газ продается с ротердама+ А это власнисть народа. Или зарплата слуг народа?
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Газ Украины сегодня украден у украинского народа олигархами, а Зебил им помогает и дурачит народ какими-то "объяснениями от местных властей, не снизивших тарифы на тепло".
Это всё лохотрон от еврейской мафии. Зеленський хоче отримати пояснення від місцевої влади, яка не знизила тарифи на тепло - Цензор.НЕТ 3350
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На следующую пятницу прогнозируется до 26 градусов мороза!В Харькове!Не расслабляемся.Будут теплотрассные апокалипсисы .
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Серьезно? С +4 до -26? Где ты это увидел? Смотрю прогноз и вижу в следующую пятницу -1.
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Ой, какой грозный: задача один,задача два))) По желанию суммы не снижаются, должно быть ЭКОНОМИЧЕСКОЕ обоснование.
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Очередные показательные выступления для лохтората. Дебилы увидят это по ТВ и скажут: "О, какой у нас президент справедливый". Интересно, кто эти сценарии пишет? Сценаристы квартала?
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Українці дуже дивна нація! Ви думаєте, що ваші олігархи в певний час знайшли клад з золотом?
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Отже барыга мародер и нажывальщик на крови Осел Оманский. Куда газ дел? В офшоры Оманские украл. 250 млрд вывез!
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Очень просто. Пусть задаст один вопрос. Как при наружной температуре воздуха тепловики выставляют счета с превышением социальных норм ( не пора ли им вводить ограничения на выставление платежек с учетом наружной температуры воздуха). И почему они так топят что температура в квартире по плюс 26 При не утепленных стенах и старых окнах. А радиаторы вынуждены завешивать одеялами, я уж молчу о "проветриваниях". За то счета приходят обалденные, что за ноябрь, что за декабрь, да и за январь будут в сторону увеличения.
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Только что на двери подъезда обнаружила список должников за отопление. И таких квартир по всей стране миллиарды. Треть дома имеет автономку. Еще треть - льготы. Они разные. Кто-то военный пенсионер. Кто-то АТО-шник. А кто-то многодетная мать-одиночка (в одном флаконе) Оставшаяся треть и является должниками.
Осень продолжается. Зима так и не началась. Весна на носу. А платежки - буд-то полгода мороз минус 10-15...
Самое интересное, что владельцы теплосетей очень богаты и ни в чем не нуждаются)). Как, собственно, владельцы облгазов, электросетей и водоканалов. К ним подтягивается и Экостайл).
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правда с вертухи сбивает с жителя Изумрудного города зеленые очки,и он с удивлением видит,что город не изумрудный,а слеплен из говна и палок,великий Гудвин трус и обманщик и никаких мозгов найвэлычниший Гудвин ему,зебилу в зеленых очках, не даст.
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себестоимость добычи газа "Укргазвидобування" не превышает 1079 грн (38 долл.) за 1 тыс. куб м.

За газ платить только 92коп * (потребленные кубы). Например, у меня 200кубов, заплачу 184грн. И никаких платежей за транспортировку и техобслуживание - это все развод для лохов. Если хотя-бы 40% населения так заплатит - эта система крякнется. Не надо бояться, у всех не отключат. Хватит кормить барыг, проходимцев и олигархов!
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