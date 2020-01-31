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 Политика Украины
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 Необходимости в каких-то чрезвычайных мерах внутри Украины из-за коронавируса пока нет, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что пока нет необходимости предпринимать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины из-за китайского коронавируса.

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, не должна ли Украина предпринимать более серьезные меры в связи с коронавирусом, Данилов сказал: "Принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры".

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Источник: https://censor.net.ua/v3173170
 
 
 Топ комментарии
 
Уже не "нет необходимости", а поздно пить боржоми когда почки отказали
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Данилов- мозг,а все кто отправляет прилетевших из Китая в карантин-лохи!А не та ли это ситуация,когда лучше перебдеть!
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Не боится что с его спросят?
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Такая вот ирония судьбы.
Когда то, китайская бытовая техника, мобильные телефоны и автомобили вызывали только презрение.
Но теперь вызывают уважение.
Точно так и с китайскими вирусами вышло...
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Китайози як були бракоробами, так ними і залишились. Це відомі світові фірми відкрили там свої заводи з робототехнікою, де участь людини зводиться до мінімуму.
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Все очень просто.
Не выйдет получить конфетку по цене г-на.
А многие люди пытаются это сделать и потом искренне удивляются, когда конфетка, оказывается г-ном.
Все имеет свою цену.
Качественные товары из Китая, тоже стоят приличных денег.
Безусловно, дешевле брендов из Кореи, Японии, США, но халявы тут не буде.
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Есть сигналы других стран, достали уже.
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У нас каждый год даже грипп не объявляют, чтобы статистику не портить, пока он десятки тысяч не подкосит, а этот китайский микроб, если бахнет, никто про него и не заикнётся. Граждане будут тихо умирать от ОРВИ...
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И как же Вы Данилов среагируете/?

План хоть есть?
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Уже не "нет необходимости", а поздно пить боржоми когда почки отказали
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Все таки Посоветуйся с Сивохой , может все таки стоит , что то Замутить , -или будите действовать по Ситуации , хотя и ситуации у вас Нет. То зачем и Нужны .
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Данилов- мозг,а все кто отправляет прилетевших из Китая в карантин-лохи!А не та ли это ситуация,когда лучше перебдеть!
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На Брежнева похож, тока брови пока не отросли.
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Убіццаможна. Звичайна фотожаба на Зельку, а Бутусов ії боїться, видаляє...)))
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другими словами, пока у нас от вируса не начнут умирать, они и пальцем не пошивелят..
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ВОЗ объявила ЧП не из-за вспышки короновируса в Китае, а из-за реакции других стран

Об этом говорится в заявлении Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в Твиттер.

«Я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой 2019-nCoV, не из-за того, что происходит в Китае, но из-за того, что происходит в других странах», - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедрос Аданома Гебреисуса.

«Наибольшую обеспокоенность у нас вызывает возможность распространения вируса в странах со слабыми системами здравоохранения, которые плохо подготовлены для борьбы с ним», - заявил Гебреисус.https://metallurgprom.org/news/ukraine/3097-voz-objavila-chp-ne-iz-za-vspyshki-koronovirusa-v-kitae-a-iz-za-reakcii-drugih-stran.html

Зокрема йому напевне перевели слова нашого довбо..оба і брехуна:

и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ) Игорь Кузин отметил, сто ЦОЗ получил новые рекомендации Европейского центра контроля за инфекционными заболеваниями, согласно которым пребывание в Китае и даже перелет с больным относится к низкой степени риска инфицирования"



але наступний довбо..об продовжує:



Необхідності якихось надзвичайних заходів всередині України через коронавірус поки немає, - секретар РНБО Данілов

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ну ну , ждите когда нападет срачка , тогда и бумажку искать бегать будите....
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