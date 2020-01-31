 Необходимости в каких-то чрезвычайных мерах внутри Украины из-за коронавируса пока нет, - секретарь СНБО Данилов. ВИДЕО

Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, не должна ли Украина предпринимать более серьезные меры в связи с коронавирусом, Данилов сказал: "Принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока что неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры".

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