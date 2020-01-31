 В сети появились кадры поджога автомобиля журналистки Терещук. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

В распоряжении Радио Свобода оказалось видео, на котором неизвестный мужчина подкладывает к лобовому стеклу машины журналистки пакеты, поджигает их и убегает. По данным журналистов, поджигатель до сих пор не задержан, также не идентифицирована его лицо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналистке "Радио Свобода" Терещук сожгли автомобиль во Львове. ФОТО

В полночь 30 января во Львове неизвестный поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Радио Свобода Галине Терещук. Никто не пострадал.

В полиции уточнили, что в автомобиле повреждена передняя часть кузова и моторный отсек. Уголовное производство открыли по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста". По данным следствия, основная версия поджога автомобиля журналистки - профессиональная деятельность.

Журналистка Радио Свобода Галина Терещук работает на Радио Cвобода с 2000 года, она отвергает бытовые версии поджога ее автомобиля.