 Ермилов признался, что ошибся, утверждая, будто Антоненко в ночь перед убийством Шеремета ночевал в его загородном доме. ВИДЕО

Видео опубликовано на канале Национальной полиции в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
На нем Алексей Ермилов признает, что был уверен, что Андрей Антоненко ночевал у него с 19 на 20 июля 2016 года — в ночь перед убийством Шеремета. Но теперь понимает, что мог перепутать даты.
"Я прочитал новости, и я был уверен, что это было в этот день. Я поговорил ... я был с мамой своей в Днепропетровске, и она сказала - да, мы были. Она проверила по билетам. Они на этой же неделе с отцом ездили в Европу, и я с Андреем ездил, чтобы деньги взять у родителей", — сказал Ермилов.
Читайте на Цензор.НЕТ: Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка
Теперь, по его словам, он не может точно назвать дату, в которую Антоненко ночевал у него дома. "Это, может быть, было там с 18 на 19, может, это было с 20 на 21 или с 21 на 22", — пояснил он.
Свою ошибку Ермилов назвал "психопатологией обыденной жизни".
В МВД подчеркнули, что сейчас проверяет заявления остальных свидетелей по делу Шеремета об алиби подозреваемых.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Также на Цензор.НЕТ: Если дело Шеремета развалится - это будет одним из поводов, чтобы Аваков ушел, - Монастырский
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
еще машку -пропойцу цитни
...
Що? Ані хмуйочка не можу прочитати.
Тогда в 2014 Путлер помог Олексійовичу.
Когда двінул войска в Україну, і нарід так пересрав, побачивши що витворяє союз іхтамнєтов і люмпенпролєтаріата Дамбасса, що голосував з ПЕРЕЛЯКУ не головою, чи серцем, а ІНСТИНКТОМ, і віддав 55% голосів за Порошенка.
З процитованого слідує, що право на повстання існує.
виновность должно доказывать следствие...доказывать, а не презентовать шоу программу.
но я что-то склоняюсь к версии о принудительно-убедительном отказе от своих слов этого человека... а почему? а потому что ментовка будет подтасовывать под фактики только под свои слова, отбрасывая то, что не вписывается в в их канву (например убийственное алиби - рост, который не может на 10 см варьироваться когда захочет....или окатость плеч..и т.д.)
На суде, если он будет, адвокаты задолбают этого свидетеля, они будут готовится к этому с сегодняшнего дня. Интересно, для чего раскрываются сейчас карты???
а мог и вправду перепутать дату..
разбираться адвокатам нужно...., но пока никакой сенсации....
чтоб все видели и никто не сомневался !
где будет прятаться Сабаков ?
принимаю ставки
подавити можливі заворушення після дозволу приватизації землі іноземцями і "трудового кодексу"
И вообще, обвиняемый не должен доказывать свою невиновность - это обязанность следствия. Которое ничего, кроме заключения экстрасенса не имеет.
А пойду голосовать или митинговать за кого угодно, кого не знаю - желательно за гитариста на этот раз! Хуже не будет...
.
Чи, наперекір ворогу?.
???
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
. https://www.youtube.com/watch?v=v1OD4DFRrq0
.
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!
-https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
.
.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
.
.
https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
.
.
https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.
.
.
////
.
/./.
Сказал бы сразу: "не помню" - и не было бы вопросов
Только не говорите, что перед допросом Ваня сам застрелился...