 Протестующие на Житомирщине сожгли платежки за доставку газа. ВИДЕО

Акция протеста состоялась в Малине Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Митингующие собрались возле Управления газового хозяйства города. Люди отказываются оплачивать услуги за доставку газа и требуют у правительства отменить нововведение.
Они возмущены тем, что с нового года украинцам нужно будет платить не только за использованное топливо, но и за его транспортировку.
"Люди не хотят платить, понимаете? Никто не понимает здравого смысла этих платежек", — заявил один из участников акции.
Никто из сотрудников Управления газового хозяйства к протестующим не вышел.
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Тільки що, так зразу:
- це не я;
- ми не ДУМАЛИ (цікавий поворот), що так буде;
- а що, при пороху було краще...
А скоро зовсім в несознанку підуть. Все як і завжди.
42 хв ·
Головнокомандувач наших військ жодного разу не був у поранених військовослужбовців , держсекретар США приіхав на два дн і перше , що зробив відвідав наших поранених в центральному госпіталі !!!!!
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/200297_1580488123
А то что стало почти 30 грн за доллар при Порошенко, так это его воровство и воровство его банды...
Кстати, как там бедная Гонтарева - подельница Порошенко по разграблению Украины, в Лондоне поживает, наверное мучается от нищеты в роскошных пентхаузах Лондона?
73.57%
24.27%
Но я всецело поддерживаю народное негодование всякими придуманными обдираловками типа "транспортировка газа".
Пошли олигархи на... со своими нововведениями.
Не платить ни за какую транспортировку и всё. Обойдутся эти воры и коррупционеры.
Создаётся впечатление, шо большинство на этом сайте - самые лютые враги Украины. Они ведь не критикуют - они дружно злорадствуют нашим бедам.
Кто они? Засланные казачки или просто тупые идиоты? Вот шо мне в тебе( и тебе подобных) интересно.
Ибо даже если потребитель ничего за отчетный период не потребляет, некоторые услуги все равно оказываются. Например считывание данных счетчиков, проверка счетчиков и покупка счетчиков. Другое дело, что дебилы из облгазов не могут правильно эти услуги обозначить.
То есть ты взял товар, заплатил за него на кассе и ещё + 3 грн. сверху...
А за что? А просто так, за чек... так обьясняли.
Я так понял, здравомыслящие решили уже не посещать форум...