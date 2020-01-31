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Все про:Житомирщина (797) протест (4621) Тарифы на газ (170)

 Протестующие на Житомирщине сожгли платежки за доставку газа. ВИДЕО

Таким образом они протестуют против включения в платежки стоимости транспортировки газа.

Акция протеста состоялась в Малине Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Митингующие собрались возле Управления газового хозяйства города. Люди отказываются оплачивать услуги за доставку газа и требуют у правительства отменить нововведение.

Они возмущены тем, что с нового года украинцам нужно будет платить не только за использованное топливо, но и за его транспортировку.

"Люди не хотят платить, понимаете? Никто не понимает здравого смысла этих платежек", — заявил один из участников акции.

Никто из сотрудников Управления газового хозяйства к протестующим не вышел.

Читайте также: Конечная цена газа для населения в январе составит 6-7 грн/куб. м, - Оржель

Источник: https://censor.net.ua/v3173137
 
   
 Топ комментарии
 
Але ж опитування дають 43 % пітримки владі. Чи то не в Житомирі?
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какие неблагодарные ...- он им бЭзбЭдность...., а они-глупые, не понимают... Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 2923
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ЗЕдебіли - це така сциклива маса.
Тільки що, так зразу: Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 9990 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 9990 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 9990 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 9990 Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 9990
- це не я;
- ми не ДУМАЛИ (цікавий поворот), що так буде;
- а що, при пороху було краще...
А скоро зовсім в несознанку підуть. Все як і завжди.
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Дмитро Корчинський
42 хв ·

Головнокомандувач наших військ жодного разу не був у поранених військовослужбовців , держсекретар США приіхав на два дн і перше , що зробив відвідав наших поранених в центральному госпіталі !!!!!

Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 3294
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Напомним, майор ВСУ Роман Ковалев, находясь в отпуске, написал гневный пост в адрес президента Украины Владимира Зеленского. На Ковалева написал донос кто-то из младших офицеров, после этого майору объявили строгий выговор, о чем незамедлительно сообщили на официальной странице штаба ВС Украины в соцсетях. После этого офицер выступил в Интернете с заявлением, в котором объяснил свой поступок, вины не признал, а наоборот: написал, что будет оспаривать решение о выговоре в судебном порядке.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/200297_1580488123
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бо він написав своє відношення до *********** як громадянин України. він правий на всі сто.
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У американцев и у украинцев есть своя Родина,которую они любят и гордятся ею, а в Украине есть ещё и народ Украины(подсадной народ),для которого адрес не дом и не улица,у них адрес совковый союз и они могут только навещать советских (российских) раненых солдат и матросов. Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 5042
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А що корчу відомо робочий розклад міністра оборони?
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если уже не воруют, почему тарифы не снизились в 5 раз которые якобы накручивали барыги
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Потому, что Порошенко опустил гривну в 3,5 раза под шумок, мол война... Хотя эксперты утверждают, что из за войны гривна могла опустится не более чем на 50%... то есть максимум должно было быть 12 грн. за доллар...
А то что стало почти 30 грн за доллар при Порошенко, так это его воровство и воровство его банды...
Кстати, как там бедная Гонтарева - подельница Порошенко по разграблению Украины, в Лондоне поживает, наверное мучается от нищеты Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 8701 в роскошных пентхаузах Лондона?
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бред от зелебобика. и че щас доллар не по 12 грн
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Степан Андрійович аплодує стоячи
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Цікаво,а як же бути людині у якої тільки газова плита. За місяць накрутило 12 кубів.... Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 3887
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считают не сколько ты накрутил сейчас..а сколько за прошлый отопительный сезон..и делишь на 12 платежей..а можешь и все сразу.что бы на комиссии в банке сэкономить..зжесь подробно https://news247.com.ua/ukraine/za-prosrochku-plati-dvazhdy-vosem-novyh-pravil-platezhej-za-gaz.html?fbclid=IwAR3Ew3rWn5UJYyZ8XKXImOtyFgGCYQaSxjyuJA8RdsxjtyY7kLrFTbbhYdc
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Нет платежек - значит не оплатят. А раз не оплатят, то будет насчитываться пеня, отменят субсидии... Газовики рады пене, чиновники тоже будут рапортовать что кол-во субсидиантов снижается, значит эпоха бедности закончилась
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Барига что ты творишь..незаконна, злочинная влада, доколе терпеть тарифный генацид!! ЗЕбубачку выберем он сразу порядок наведёт и тарифы снизит!!
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правильно делают , пример потребление газа 0 ( ремонт,уехали более года,итд) за газ оплату не требуют ( потребление 0 ) а транспортировку насчитывают по 1 из 17 граф на чел\м2 потому что там в графах ест м3 газа, хотя должны считать в процентах за предыдущий год потребления.... но там 0, а это их не устраивает и гонят платежку с мифическими кубами . Потребления (услуги ) нет ,транспортировка якобы есть, а кому нужна нахрен их транспортировка если нет потребления ..... с таким же успехом каждому надо идти на базар и платить продавцу колбасы ,селедки ... транспортировка же есть ,он же вам привез ,а то что не купили это не беда-------- платите ПОКА за доставку. ЭТО очередной развод кармана народа.Ганьба,не платить!!!
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Ви купили буханку хліба, підходите до каси, оплачуєте вартість хліба, а потім йдете до іншої каси і оплачуєте доставку того хліба, який ви купили торік. І якщо ви сьогодні хліба і не купляли, то все-одно повинні зайти в магазин і оплатити доставку торішнього хліба. Скажете маячня? Та ні, не маячня, а наша зелена реальність. Агов, зебіли, ви там як?! Абинебарига?
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Тю, чого це вони? Результаты выборов президента Украины 2019. Второй тур. Житомирская обл. (100.00%)

73.57%

24.27%
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Не то палят! Вспомните дедушку Ленина и его советы!
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Порошенко в 10 раз поднял цену на газ для населения, никто не пикал... А тут такое...
Но я всецело поддерживаю народное негодование всякими придуманными обдираловками типа "транспортировка газа".
Пошли олигархи на... со своими нововведениями.
Не платить ни за какую транспортировку и всё. Обойдутся эти воры и коррупционеры.
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Если Порошенко поднял в 10 раз почему сейчас в 10 раз не снизят?? Власть же уже честная олигархов побороли, теперь же не воруют. В чём проблема снизить?
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Дурик, а каким боком Порох к цене на газ? Мы закупаем газ на рынке ЕС+транспортировка=цена для потребителя. В школу сходи.
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А я не проти щоб газ був по 200гр.за куб плюс 300 за доставку.
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При інфляції 300% буде. Проте тіпун тобі на язик за таке)))
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Схема от ЗЕмародёров как ещё раз ободрать народ. Платёжки за доставку пришли за дом в селе которым не пользовались, и где газ физически перекрыт. И так всем с села поприходили платёжки..живёшь не живёшь, пользуешься газом или вобще газ отключен...а платёжку получай! Скоты. Это уже самое настоящее мародёрство..Теперь при этом шуте гороховом уже начали обдирать просто в прямом смысле на ровном месте. Я газом не пользуюсь с какого мне доставку платить!! А когда газ в селе вели..все трубы и прокладку люди оплачивали сами! Со своего кармана, теперь эти скоты ЗЕмародёры нам говорят что мол платите доставку! Искренне надеюсь что сбежать вы не успеете физически!!
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когда Зе-потерпевшие получили платежки за газ.. Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 5563

Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 1222
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Може уже хватит выёживаться? Ты шо в другой стране живёшь, шо так оголтело всему злорадствуешь?
Создаётся впечатление, шо большинство на этом сайте - самые лютые враги Украины. Они ведь не критикуют - они дружно злорадствуют нашим бедам.
Кто они? Засланные казачки или просто тупые идиоты? Вот шо мне в тебе( и тебе подобных) интересно.
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вообще-то почти во всех коммунальных услугах есть базовый платеж. Такая практика в мире.
Ибо даже если потребитель ничего за отчетный период не потребляет, некоторые услуги все равно оказываются. Например считывание данных счетчиков, проверка счетчиков и покупка счетчиков. Другое дело, что дебилы из облгазов не могут правильно эти услуги обозначить.
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"Cчитывание данных счетчиков, проверка счетчиков и покупка счетчиков" - Как раз меняю счетчики на воду, поверку сам плачу, сам купил новые счетчики, сам подаю данные.
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а надо было свои бюллетени сжигать и посыпать голову пеплом.
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и голосовать за Порошенко, да? Что бы этот паталогический жадный вор ещё в 10 раз поднял тариф на газ для населения, как это он сделал за 5 лет своего правления?
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да да да ! При Порохе мы хоть знали куда двигаемся..и что впереди..а сейчас впереди только ЖОПА!!!
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А чого в 10 раз, давай вже в 100, ось із за таких недоумків, маєте зебіли, те, що маєте
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Зебілізм хвороба невиліковна! Це просто медичний факт... Жертви Г+Г, пілять...
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До избрания Порошенко, тариф за 1 куб. м газа был около 1 грн... При нём стало 8,5 грн, за пять лет его правления.
Протестувальники на Житомирщині спалили платіжки за доставку газу - Цензор.НЕТ 3708
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Тебя же спросили уже, чего барыга несправедливо поднял в 10 раз, а новая честная власть не опустит назад в 10 раз?
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За это надо сказать спасибо начальству нафтогазу и судам. Если некоторые думают, что президент придет и одним своим видом там всех напугает, или лично будет просить не гнать херню, то так не бывает. А от собраться пачкой и проголосовать за отмену этого говна, они могут легко, правда без оснований.
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Якого здорового глузду?? Олігархи мають вийти на свій рівень доходів тому кодують ТБ і вводять податок на повітря для стада прикриваючись тим, що щось таке вони бачили в ЄС...
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У нас в ЕС мы платим за сам газ и за его доставку (содержание инфраструктуры), так же и с электричеством. Вы же в ЕС хотите или в Тайожный союз?
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За доставку спожитого сьогодні, ЧИ ЗА ТОРІШНЮ ДОСТАВКУ, яку ви торік оплатили? Мало того, я купляю товар у продавця товару, то якого хера мене має цікавити, хто і як цей товар тому ПРОДАВЦЮ доставив? Ну і ще, а ЄС це що, еталон, взірець, абсолютна досконалість? Чи там там і своєї дурості та ідіотизму не бракує? Задовбали ви вже своїм ЄС.
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это как если б в магазин пришел, купил пачку чая, заплатил, потом на выходе тебя просят, секундочку, а теперь за упаковку, за доставку, за аромат, ну не дебилы, пилять?!
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Раньше, ещё буквально год или два назад в супермаркете TORBA взымалась плата за чек - 3 гривны... Сейчас уже отменили этот маразм...
То есть ты взял товар, заплатил за него на кассе и ещё + 3 грн. сверху...
А за что? А просто так, за чек... так обьясняли.
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А рахунки за доставку платіжок теж прийшли?
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а ведь не верили, не верили плохим человеком орохоботом обзывали, когда писалось - цена за газ малоинтересна, вот доставкой лехко маневрировать, вот и увидите, как за транспортировку и содержание гтс будите раздеваться.
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а то, что Петя в 10 раз цену на газ поднял для населения, так это тебе нравилось, да? Тебя это устраивало, да?
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врать не мешки тоскать и главное - прочти щё раз что написал, а то прям руцкии пит..., сам попридумаешь что то и давай на своии выдумки обижаться.
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Пілять, ідіоте, не Петя підніс, а ціни стали просто ринкові. Так, високі, так складно оплатити, але коли вони падають, як в грудні цього року, то нафіга ще транспортування ліпити? Мало того, таким ідіотсько-зебільним чином? Ну і, придурку, згадай передвиборчі маніфести свого клоуна? Чи вже пам`ять чисто відбило?
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Почитал комментарии...
Я так понял, здравомыслящие решили уже не посещать форум...
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Странно, при Порошенко никто из-за тарифов и коммуналки не бунтовал. Народ наконец вспомнил про свое достоинство.
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А платіжки в чому провинилися???? Треба було газівників палити!!!!!
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кстати, такая херня была здесь, ну у геев, у которых я живу, с авиаперелетами, ты покупаешь билет на рейс, а потом тебе еще кучу нищаков в догонку, керосин, стоянка, бункеровка, лоцманский сбор, страховка и пр. но Слава Бобу Иисаку и Степан Андреевичу! уже все отменили, щаз билет купил, и никаких "скрытых" сборов...короче, жизнь держи как коня за узду, не хныч от нее и не ахай, и пока тебя не послали в п@ду, ты всех посылай на х@й!
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Это обычно у лоукостеров такой лохотрон.
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Не говорите мне про жтомирчан, для меня они-жЫдомирчане. Местный менталитет, редкостные мерзавцы.
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У меня заводик будет в Житомире будет строить цех, выносят часть мощностей за пределы. Меня, скорее всего, припашут запускать это дело, обучать персонал и прочие пусконаладочные работы. Поскольку персонал, скорее всего, будет местный, то клянусь, я его просто загноблю на предмет соблюдения технологической дисциплины. Сколько не имел дела с житомирчанами-убедился, что они те ещё раздолбаи. Ну, будет им сюрпрайз. Пусть сразу вешаются.
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О! Коли зебілу нема чого сказати, воно ж, підла тварюка, просто переходить на особистості.
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