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 Политика Украины, Общество
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Все про:Роттердам+ (51) Труба (269) Баканов Иван (115)

 Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами придут. АУДИО

В пятницу, 31 января, на Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова в диалоге с Трубой, говорит, что формула по закупке угля "Роттердам+", которая действовала с 2016 года, является "банальным мародерством".

"Это не схема, это банальное мародерство. Гоп-стоп. Там вобще нет никакого интеллектуального подхода. Она раскладывается в один момент", - говорит Баканов.

"Он (уголь. - Ред.) едет от нас к нам, это так называется", - говорит Труба, а Баканов добавляет, что "кроме прочего это отдельная статья".

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Далее собеседники обсуждают, как правильно расследовать и довести до результата дело "Роттердам+".

В процессе Баканов описывает принцип "Роттердам+": "Мешают российский уголь с украинским с оккупированных территорий... и продают "Центрэнерго" втридорога. Вот и вся схема".

В результате глава СБУ говорит, что поскольку необходимость решения по "Роттердам+" исходит от президента, этот вопрос "нельзя не решать".

"Если не мы, то за нами придут. Единственный вопрос, кто это будет делать", - добавляет Баканов.

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Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулировалась по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

В июле 2019 года формула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3173088
 
   
 Топ комментарии
 
За вами гарантированно придут. Это просто вопрос времени.
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..это п****ц!!!.....отара, ну как, все ржете по приколу? Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами прийдут - Цензор.НЕТ 5480 Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами прийдут - Цензор.НЕТ 3435...
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Зашквар в том что хотят расследовать дело Пороха-Ахметова Ротердам + И на него нельзя закрыть глаза?
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В чем щашквар соя? Что пеця с гутком делали бизнес? А да, тогда зашквар 😷
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Повторю для тебя...
Судя по тексту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти ЗЕдолбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
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хуже. это винницкий мыпроюбно реформаторский зашкварище.
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За вами гарантированно придут. Это просто вопрос времени.
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..это п****ц!!!.....отара, ну как, все ржете по приколу? ...
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тю...за вами придут за амстердам+ по газу Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами прийдут - Цензор.НЕТ 9566
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И что Боканов не правильно сказал...в чем зрада?....,недоумки
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Все правильно - говорят, а вот не правильно - кто делать будет? Вот в чем вопрос.
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в том что цена для ТЕЦ на 1000 грн больше чем с Роттердамом+.... И в ЧЕМ профит ее отмени никто не понимает кроме Бени....
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И тут Порох с Ахметовым которых скинули с этой схемы и прикрыли лавочку. Сплакнули на вилле Ахметова и подняли бокалы за новые мутные дела.
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Судя по тксту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти долбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
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дык "зеленые фитанци на транспортировку газов из голандского газового хаба" ,тоже самое "банальное"..,придут один раз ,но пришют дело за два "банальных" голандских "мародерства" украинского народа-одно не наказанное , другое прикрытое
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Киберполиция собраласть незаконно следить за гражданами сливая данные на российский домен.
https://enigma.club/articles/kiberpolitsiya-sobralast-nezakonno-sledit-za-grazhdanami-slivaya-dannye-na-rossiyskiy

Коллеги любезно предоставили мне копию следящего скрипта fixed_mobile.js, который был выложен на сайте киберполиции cyberpolice[.]gov[.]ua, и который они предлагали устанавливать на сайты СМИ, чтобы шпионить за украинцами.
Сейчас скрипт уже удален с сайта.
В своем предположении о WebRTC я ошибся, шпионская затея полицейских устроена иначе: скрипт собирает информацию о клиентском устройстве: разрешение экрана, название броузера, часовой пояс и так далее, генерирует "отпечаток", и отправляет его в базу.

Потом можно сопоставить отпечатки, и если вы заходили куда-то через TOR, а потом на новостной сайт без Тора, то можно сопоставить отпечатки и узнать ваш IP-адрес. Без сомнения - это образец массовой, несанкционированной слежки, и то что совершать преступления (тут на пять разных статей наберётся) и устанавливать средства для негласного съема информации призывает полиция, особенно печально. "Держава в смартфоне".
А теперь вишенка на торте, в той копии скрипта что есть у меня (на сайте их было несколько), домен, на который собирается статистика зарегистрирован в Российской Федерации. Если это не злоупотребление властью и угроза национальной безопасности, то я не знаю что тогда угроза.
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Походу дела никто так и расследовал, а тупо возглавили, поэтому никто низа кем не пришел. А в прочем какая разница
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тут можно хорошо прибарахлиться....
Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами придут - Цензор.НЕТ 6304
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сколько уже раз говорили тупарям, что цель формулы не ницкая цена, а энергетическая безопасность. тем более зели сами говорили что по этой формуле цена была рыночная и ниже...
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обсуждают как сфабриковать дело по бредовым выводам
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