 Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами придут. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова в диалоге с Трубой, говорит, что формула по закупке угля "Роттердам+", которая действовала с 2016 года, является "банальным мародерством".

"Это не схема, это банальное мародерство. Гоп-стоп. Там вобще нет никакого интеллектуального подхода. Она раскладывается в один момент", - говорит Баканов.

"Он (уголь. - Ред.) едет от нас к нам, это так называется", - говорит Труба, а Баканов добавляет, что "кроме прочего это отдельная статья".

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Далее собеседники обсуждают, как правильно расследовать и довести до результата дело "Роттердам+".

В процессе Баканов описывает принцип "Роттердам+": "Мешают российский уголь с украинским с оккупированных территорий... и продают "Центрэнерго" втридорога. Вот и вся схема".

В результате глава СБУ говорит, что поскольку необходимость решения по "Роттердам+" исходит от президента, этот вопрос "нельзя не решать".

"Если не мы, то за нами придут. Единственный вопрос, кто это будет делать", - добавляет Баканов.

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Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулировалась по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.

В июле 2019 года формула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине.