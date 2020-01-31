 Баканов - Трубе: Вопрос схемы "Роттердам+" нельзя не решать. Если не мы, то за нами придут. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова в диалоге с Трубой, говорит, что формула по закупке угля "Роттердам+", которая действовала с 2016 года, является "банальным мародерством".
"Это не схема, это банальное мародерство. Гоп-стоп. Там вобще нет никакого интеллектуального подхода. Она раскладывается в один момент", - говорит Баканов.
"Он (уголь. - Ред.) едет от нас к нам, это так называется", - говорит Труба, а Баканов добавляет, что "кроме прочего это отдельная статья".
Далее собеседники обсуждают, как правильно расследовать и довести до результата дело "Роттердам+".
В процессе Баканов описывает принцип "Роттердам+": "Мешают российский уголь с украинским с оккупированных территорий... и продают "Центрэнерго" втридорога. Вот и вся схема".
В результате глава СБУ говорит, что поскольку необходимость решения по "Роттердам+" исходит от президента, этот вопрос "нельзя не решать".
"Если не мы, то за нами придут. Единственный вопрос, кто это будет делать", - добавляет Баканов.
Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулировалась по формуле "Роттердам+". Она была введена в связи с потерей контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на Востоке.
В июле 2019 года формула "Роттердам+" прекратила действовать в Украине.
Судя по тексту, если это правда, то эти двое полные дятлы. Уголь никуда не ездил, цена использовалась как индикатор. Сейчас эти ЗЕдолбни нам втирают тоже самое про цену газа, нидерланды +. Для людей лишенных воображения повторяю, Роттердам + при Порохе это плохо, Роттердам + и Нидерланды + при ЗЕ - хорошо!
https://enigma.club/articles/kiberpolitsiya-sobralast-nezakonno-sledit-za-grazhdanami-slivaya-dannye-na-rossiyskiy
Коллеги любезно предоставили мне копию следящего скрипта fixed_mobile.js, который был выложен на сайте киберполиции cyberpolice[.]gov[.]ua, и который они предлагали устанавливать на сайты СМИ, чтобы шпионить за украинцами.
Сейчас скрипт уже удален с сайта.
В своем предположении о WebRTC я ошибся, шпионская затея полицейских устроена иначе: скрипт собирает информацию о клиентском устройстве: разрешение экрана, название броузера, часовой пояс и так далее, генерирует "отпечаток", и отправляет его в базу.
Потом можно сопоставить отпечатки, и если вы заходили куда-то через TOR, а потом на новостной сайт без Тора, то можно сопоставить отпечатки и узнать ваш IP-адрес. Без сомнения - это образец массовой, несанкционированной слежки, и то что совершать преступления (тут на пять разных статей наберётся) и устанавливать средства для негласного съема информации призывает полиция, особенно печально. "Держава в смартфоне".
А теперь вишенка на торте, в той копии скрипта что есть у меня (на сайте их было несколько), домен, на который собирается статистика зарегистрирован в Российской Федерации. Если это не злоупотребление властью и угроза национальной безопасности, то я не знаю что тогда угроза.