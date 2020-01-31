 "Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в новом выпуске программы "Схемы" на "Радио Свобода". Аристов сказал, что "речь шла о Крыме". При этом нардеп, не произнес слов "оккупированный" или украинский. Запись комментария Аристова сделана 17 октября 2019 года.
"Наш Крым, безусловно", - ответил Аристов на уточняющий вопрос: "Чей Крым?".
украинцев пугали "барыгами" и теперь у них во власти реальные барыги.
технологии не меняються, инструменты те же.
а за это в тюрму, продовать раисии это одно и продовать в раисию совсем другое, депутата в тюрму.
___ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ ____
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь.
Області і автономна республіка розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим фюрером )(уйлом - путліним з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони на завжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу українську землю.
Да любой подобный договор - это признание Российской юрисдикции над Крымом...