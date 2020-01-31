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 Политика Украины, Общество
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 "Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. ВИДЕО

Руководитель бюджетного комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов заявил, что при формировании бюджета рассматривалась идея продажи воды в Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в новом выпуске программы "Схемы" на "Радио Свобода". Аристов сказал, что "речь шла о Крыме". При этом нардеп, не произнес слов "оккупированный" или украинский. Запись комментария Аристова сделана 17 октября 2019 года.

"Наш Крым, безусловно", - ответил Аристов на уточняющий вопрос: "Чей Крым?".

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Источник: https://censor.net.ua/v3173075
 
 
 Топ комментарии
 
Свои сраки пусть продают , гниды .
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Всё о чём предупреждали найупоротейшие порохоботы, сбывается.
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бояться.
ось втрясуть закон про інформацію, одразу і водичку на Крим пустять, а хто про це напише - піде по статті про розповсюдження недостовірної нформації.
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донбасян пугали "фашистами", теперь они под реальными фашистами.
украинцев пугали "барыгами" и теперь у них во власти реальные барыги.
технологии не меняються, инструменты те же.
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рассматривалась идея продажи воды в Россию Источник: https://censor.net.ua/v3173075

а за это в тюрму, продовать раисии это одно и продовать в раисию совсем другое, депутата в тюрму.
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в тюрьму у нас нынче сажают патриотов и волонтёров, если ты не заметил. И блогеров.
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шо значить "наш Крим" в устах урюськойєзичного і москвоцентричного арістова???
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Ще в 14 році відомий депутат попереджав: "Якщо хтось почне лоббіювати воду в Крим, значить взяв від россії хабаря 20 мільйонів доларів". Робіть висновки.
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"Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов....а что Крым уже продали? "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов - Цензор.НЕТ 6526
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ну была "идея" от бэни..... сто лярдов.... ну и пяторку лично афтору в чемодане
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Будут утоплены как котята в Северо-Крымском ! "Була ідея продавати воду в Росію. Йшлося про Крим", - нардеп від "СН" Арістов - Цензор.НЕТ 7886
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"Наш Крым безусловно, получается что "кацапский паРаши", - ответил лютый враг Украины, продажный кремлёвский прихвостень Аид -Аристов на уточняющий вопрос: "Чей же таки временно оккупированный проклятой паРашей Украинский Крым?.......
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___ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ ____
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь.
Області і автономна республіка розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.

I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим фюрером )(уйлом - путліним з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони на завжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу українську землю.

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Поки патріоти жують соплі жиди переписують Конституцію - все ж має буде "кошерно" і "по Закону".
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Аристов, очко свое продавай кацапам. Тварь!
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Идея продавать воду в Россию? Крым это уже Россия?
Да любой подобный договор - это признание Российской юрисдикции над Крымом...
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