 "Была идея продавать воду в Россию. Речь шла о Крыме", - нардеп от "СН" Аристов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в новом выпуске программы "Схемы" на "Радио Свобода". Аристов сказал, что "речь шла о Крыме". При этом нардеп, не произнес слов "оккупированный" или украинский. Запись комментария Аристова сделана 17 октября 2019 года.

"Наш Крым, безусловно", - ответил Аристов на уточняющий вопрос: "Чей Крым?".

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