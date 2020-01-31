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 Политика Украины, Общество
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Все про:Демчина Павел (25) Труба (269) Баканов Иван (115)

 Труба - Баканову: Демчина расставил своих начальников по Украине, менять нужно всех. На данный момент имеем ОПГ. АУДИО

В пятницу, 31 января, на Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом Романа Трубы рассказывает человеку с голосом главы СБУ Ивана Баканова об организованной преступной группировке при участии сотрудников правоохранительных органов.

"Демчина, как его по имени, он же расставил всех своих начальников "К" по Украине. Нужно реально всех менять... Действует по сей день ОПГ", - говорит Труба.

В качестве идеального примера он приводит Одессу, где в криминальной связке действуют "прокурор, СБУ, милиционер, криминалитет".

После этого экс-глава ГБР говорит, что нужны показательные действия, например, "задержка фур на таможне определенных людей и будет резонанс".

Баканов ему говорит  в ответ, что "только так и будет".

Смотрите также: "Нужно собрать и сказать: "Уважаемые, +20, +30%", и пусть работают", - Баканов и Труба обсуждают контрабанду в Украине. АУДИО

Напомним, первый заместитель председателя - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

19 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил его своим указом.

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Источник: https://censor.net.ua/v3173067
 
 
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Та ну ладно - главарь
Это манагер по кадрам. А глава там тот кто наверху цепочки назначений.
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Не все тут идиоты чтоб верить брехням соевых пропагандонов.
Демчина Павло Володимирович 16 липня 2016 року призначений першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.[2]

Обязанности главаря тогда исполнял как раз Порошенко
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конечно не все...только 73% и гордый ты среди них Труба - Баканову: Демчина розставив своїх начальників по Україні, міняти потрібно всіх. На цей момент маємо ОЗУ - Цензор.НЕТ 6698
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От такої! То це звільнений ще Порошенком!!!!! Демчина не дає зеленій владі творити рай в Україні? То лютий треш! Що ці хлопці робоят. У владі? Імітують оргазм?
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Порошенко его туда на должность назначил.
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І що ти хотів тут публіці донести? Що Зєлєнскій і вся його шобла вже майже рік нічого не робить? А й справді! 😁 Ти вірно підмітив! 😁
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Знаем кто преступники, кто организаторы, кто исполнители, что украли и где спрятали, а арестовать оснований нет - не хватает ни законов, ни полномочий. Просто связаны руки.
Вот по этому я пишу - мусорная люстрация самая правильная люстрация.
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фиг там...суды всех повыпускают Труба - Баканову: Демчина розставив своїх начальників по Україні, міняти потрібно всіх. На цей момент маємо ОЗУ - Цензор.НЕТ 4163.первая-это судебная
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Cрочна нада сваих ставить! Я сказал сваих бандитав (чертей)
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так зели тоже свои кадры везде расставляют
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