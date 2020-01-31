 "У них по 200 тыс. зарплата, а у меня 55", - Труба советуется с Бакановым о присвоении воинского звания для повышения зарплаты. АУДИО

Как информирует Цензор.НЕТ, соотвтествующая аудиозапись была опубликована в Телеграм-канале "Трубу прорвало". Запись датирована 6 сентября 2019 года.

Труба сообщает, что сейчас он готовит документы о званиях, которые будут у сотрудников ГБР.

"У меня стоит вопрос, над которым я сомневаюсь, в отношении меня: буду я со званием все таки, или оставить себя, как директора, без звания", - говорит Труба.

Баканов, отвечает, что лучше остаться гражданским и не брать звание. Однако Труба говорит, что из-за этого он "теряет" в зарплате.

"Я терю в чем, теряю, во-первых в зарплате. Она у меня не такая как у Холодницкого и Сытника. У них по 200 тыс. зарплата, а у меня 55, в 4 раза", - заявил Труба.

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