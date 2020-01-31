 "Нужно собрать и сказать: "Уважаемые, +20, +30%", и пусть работают", - Баканов и Труба обсуждают контрабанду в Украине. АУДИО

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из записи разговора, опубликованной на Телеграм-канале "Трубу прорвало".

Баканов: "Контрабанды в компетенции СБУ нет. У нас во-первых декриминализовано, а то что есть, оно не позволит выполнить задание президента. Нам нужно всем объединиться, в принципе и что-то с этим сделать. Давайте приудмаем, что мы с этим сделаем. Там Данилюк будет в принципе главой. Смотрите, с кем я общаюсь, я например против, а вот с кем я общался, я общался уже со всеми, наверное со всеми. С ГФС, с Арсеном Борисовичем, с Юрием Виталиевичем. Они считают, что нужно собирать.. у меня уже есть там папочка целая на главарей этого движения контрабандного, что их нужно собрать и сказать: "Уважаемые, плюс 30, плюс 20%" и т.д., и пусть работают. С другой стороны, мы не можем с вами прийти и сесть с ними за один стол. Ну как в случае с "ЛНР" и "ДНР". Нужно, но не можем".

Труба: "Если будет желание среди тех личностей, которых вы назвали, в этом направлении двигаться, результат будет однозначно".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка