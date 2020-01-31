 "Нужно собрать и сказать: "Уважаемые, +20, +30%", и пусть работают", - Баканов и Труба обсуждают контрабанду в Украине. АУДИО

Как информирует Цензор.НЕТ, это следует из записи разговора, опубликованной на Телеграм-канале "Трубу прорвало".
Баканов: "Контрабанды в компетенции СБУ нет. У нас во-первых декриминализовано, а то что есть, оно не позволит выполнить задание президента. Нам нужно всем объединиться, в принципе и что-то с этим сделать. Давайте приудмаем, что мы с этим сделаем. Там Данилюк будет в принципе главой. Смотрите, с кем я общаюсь, я например против, а вот с кем я общался, я общался уже со всеми, наверное со всеми. С ГФС, с Арсеном Борисовичем, с Юрием Виталиевичем. Они считают, что нужно собирать.. у меня уже есть там папочка целая на главарей этого движения контрабандного, что их нужно собрать и сказать: "Уважаемые, плюс 30, плюс 20%" и т.д., и пусть работают. С другой стороны, мы не можем с вами прийти и сесть с ними за один стол. Ну как в случае с "ЛНР" и "ДНР". Нужно, но не можем".
Труба: "Если будет желание среди тех личностей, которых вы назвали, в этом направлении двигаться, результат будет однозначно".
- Ой, хто там?
- Та це я, ваш президент, не лох Зеленський...
Одразу поясню, що нічого хорошого у цьому я не бачу. Це свідчить, що у нас країна не Європи, а з Латинської Америки (у них так заведено - домовлятися), а ще - що навіть СБУ і неспроможна виправити ситуацію. Питання контрабанди вийшло з-під контролю (дуже давно) і законними методами його виправити неможливо.
Приходить товар на митницю і голова митниці телефонує та каже не перевіряти даний товар (контейнер, вагон, пароплав...) А далі простий митник думає, якщо голові митниці можна оформлювати занижену митну вартість великої партії товару, то якщо я візьму 100 баксів з якогось бусика... Ну і так далі.
А на голову вже з'являється компромат (телефонував же). І виростає такий сніжний ком, ну такий як і зараз. Т.е. нічого не змінюється.
А Зебилы останутся при своих интересах у разбитого корыта.
Здесь есть чем прибарахлиться - внукам хватит (с)
Бгггггггггг
такой коррупции как сейчас при порохе точно небыло. сейчас ценники озвучиваются сверху. ценники на все. на контрабанду, на работу крупного бизнеса, на принятие законов. НА ВСЕ. вы довольны ушлепки?
это трындец господа.... полный трындец
давайте вас изнасилуют? а потом скажут "ничего криминального"
Реванш молодых рыгоаналов
Вы довольны новыми лицами?
Побороли контрабанду?
Уничтожили коррупцию?
Новая власть не остановила войну, не остановила коррупцию, не реализовал ни одной реформы.
Вместо этого она отвела наши войска с наших территорий, обрушила промышленное производство, за 8 месяцев увеличило госдолг на 10 миллиардов, возглавила коррупционные схемы, преследует тех кто защищал страну от российской агрессии, вводит настоящую путинскую диктатуру...
Можно долго продолжать, но интересно другое - вы до сих пор не хотите признавать себя зебилами? Ну хоть в глубине души?
Ахаха!
"Новиє ліца!" - говорілі оні.
"Чєстниє нєзапятнанниє люді!" - убєждалі оні.
Прішла "маладая галодная *******", млять!