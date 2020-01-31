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 Политика Украины
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 Дела по Медведчуку можно плодить и плодить, - Баканов о диалоге с Зеленским в разговоре с Трубой. АУДИО

В пятницу, 31 января, на Telegram-канале "Трубу прорвало", посвященном деятельности Государственного бюро расследований (ГБР) и его экс-руководителя Романа Трубы, обнародовали новые фрагменты разговоров якобы с участием первых лиц государства.

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, рассказывает о дискуссии с президентом Владимиром Зеленским в отношении возможных криминальных дел против главы фракции "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.

"Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем на счет криминальных дел по Медведчуку, которые там есть. Он (Медведчук. - Ред.) просто постоянно что-то говорит и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях. Потому что если мы просто пойдем в суд, это будет оценочное суждение... А с другой стороны он будет говорить, что мы на него давим", - говорит Баканов.

На что Труба отвечает, что важно найти "пусть и один единственный, но законный эпизод, который пройдет через суд".

Читайте также: Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/v3173051
 
 
 Топ комментарии
 
Пачіму Порошенко не пасаділ Мертвечука ? !!!!
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это ты про пожары в Липецке по купленному ФСБ у президента Зеленского и главы СБУ Баканова сериалу "Слуга народа" узнал ?
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Пачіму Порошенко не пасаділ Мертвечука ? !!!!
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ты что глюпый ? что не знаешь как часто пожары бывают в Липецке ? Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою - Цензор.НЕТ 4266
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это ты про пожары в Липецке по купленному ФСБ у президента Зеленского и главы СБУ Баканова сериалу "Слуга народа" узнал ?
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шо ты о-го-го-каешь, как ишак ?

Пожар на Липецкой застрахованной фабрике - это было бы наиболее удачное стечение обстоятельств для превращения в живые деньги арестованного имущества )))

Где вас таких дебилов только набтрают для комментов на сайтах враждебной страны ?
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ага ,щас расследование покажет вину в поджоге хозяина ,или ты сомневаешься в компетентности расследования в Мордуре ? Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою - Цензор.НЕТ 9827
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а еще глюпый этикета знай ,ишак говорит иа ,а не о го го Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою - Цензор.НЕТ 6187
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Потому что Медведчук друг Порошенко еще с 90-х и они даже создавали вдвоем партию вместе - это СДПУ(о). Порошенко Медведчука поднял и вернул в политику и дал ему каналы. Это 2 коллаборанта, которые связаны с русской мафией и которые связаны с русскими спецслужбами! Они должны на пожизненном сроке сидеть, а лучше для таких вернуть смертную казнь, чтобы наверняка они понесли наказание заслуженное!

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1. Откуда Порошенко поднял и вернул в политику Медведчука ?

2. Чьи каналы Порошенко отдал Медведчуку ?
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***** таксистом работал и ничего правит, а ведь он даже не сын кухархи. Так, шо Ленин был прав.
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Дятел! Ты вообще работаешь? Целыми днями лошара на Цензоре трешься! Кухарка хотя бы может творчески мыслить, делать руками, нести добро и красоту. А твое ничтожество, только срать на других со сцены, и этим набирать авторитет у быдла. Теперь сам в дерьме по уши!
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Ну так правильно - если кахарка может творчески мыслить, делать руками, нести добро и красоту, то она может и управлять государством. Ленин прав. Так кто таки дятел? Ты.
И второе - я вчера тебе написал умный пост - ты ненашёлся ответить, так кто дятел? Ты. И не нравится не читай. Но я знаю - ты меня читаешь, бо я часто пишу умные вещи которые ты нигде не прочитаешь.
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Плодить-то можно, но почему-то пока только против ветеранов дела плодят.
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Стоит вопрос кто писал плёнки? В интернете есть подозрение, что фсб. Но вот кто помог фсб установить их аж в ГБР? Кто при прошлой власти был главный бизнес-партнёр медведчука? Тот и жучки наставил - вот и ответ.
За попытку засулить медведчука - зе зачёт.
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Какая разница, кто писал? Там лет на 10, каждому светит. Вот только не с нашими судами и органами.
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Та не разница большая. Одно дело если это наши, а другое козломордые. Бо повторюсь - если фсб то кто им помогал?
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а Дубинский с Бужанским - это "наши" или козломордые ?
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Конечно козломордые. А, шо они плёнки слили?
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С чего ты взял, что ФСБ??? Писали отдельные сотрудники спецслужб, которых оскорбляет тот факт, что перЗЕдент идиот, а его шобла подонки и воры
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Та я не против - я только за, но я почему-то склоняюсь, что фсб.
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Люди шукають легкого пояснення подіям. Наприклад, дідок у якого стояв при срср пояснює імпотенцію розвалом союзу, а зебобік усі зашквари зеКоманди конспірологічними потугами Пороха, а своє зубожіння мародерством свинарчуків. Справи щодо Медведчука можна плодити і плодити, - Баканов про діалог із Зеленським у розмові з Трубою - Цензор.НЕТ 562
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Одно но - только примитивные люди шукають легкого пояснення подіям, поэтому не суди по себе и не думай, что ты умнее людей.
Коррупция в Украине привела Украину к самому низкому уровню жизни в Европе. Мало того именно коррупция так ослабила государство Украина, что ***** решился напасть. Именно благодаря коррупции государственные органы Украины кишат предателями и сепаратистами. Твой потрох 5 лет не боролся с коррупцией, а симулировал борьбу с ней, но за то усилил её в разы - одна только гривна была ограблена в 3.5 раза. Если для тебя это не аргумент, то поди - померяй свою умственну потенцию и завянь.
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Хе-хе. Кума Путіна задумали посадити ... Воно, начеб-то і непогано, але мізків на те не мають. Все Портнова запитують що і як, а тут прокол, Медведчук & Портнов - одна компанія.
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В этой компании каждый друг другу - волк. И только против Украины они все.
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И где дела?
Мы медведку наверно на ВСЕХ наших воинов обменять можем!!!!
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ну тогда респект зельоным парням.
хоть пытаются,у порохнявого патриота не получилось даже тявкнуть на мертвечука.
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Давно тебя не было. Под другим ником терся? Хлопнули ботоферму?

"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
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ты спутал видать.
одно-другому не мешает-то что казнокрад обсуждает как щимануть неприкосновенное ***** укрополитикума,то я только за.
хоть садо-педо-копрофагом он будь.
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Так а ну кто тут за подонка кремлевского Медведчука? Эта кремлевская тварь за правление Порошенка устоялась как никогда. Каналы скупил, бизнес с газом, партию создал...
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Давно пора посадить этого пророссийского гада медведчука, за подрыв целосности государства, и антиукраинские лозунги и прызывы к дружбе с страной -агрессором-россией!!!
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Во, деревня! Кто ж его посадит? Он же ПАМЯТНИК!
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Наконец -то 73% зедебилов поняли, что никакая кухарка или фотограф или шоумен и даже клоун не способны нормально руководить государством. Думаю и жиды-комуняки, тоже это поняли , несмотря на тезисы этого сифилитика ульянова, троцкого, свердлова, сталина и прочей коммунистической сволочи.... .Ну а место медведчука давно на нарах. Я не знаю почему зеленский закрывает глаза. на все его поездки, всречи и форумы от имени Украины, проповедая день и ночь , как попугай, дружбу с россией! Практически заменяя собой и зеленского и разумкова и гончарука!! Думаю медведчук это наверное запасной вариант для Зеленского, на всякий случай , если прийдётся драпать в россию!!
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Медведчук раньше оправдывался освобождениями заложников. Сейчас заложников освобождает Зеленский и конкурент ему ни к чему. Трюк Баканова с календариками для Гримчака не прошёл.Если он придумает что то другое, шанс на защемление Медведчуку отдельных частей тела есть.
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