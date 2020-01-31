 Дела по Медведчуку можно плодить и плодить, - Баканов о диалоге с Зеленским в разговоре с Трубой. АУДИО

Как передает Цензор.НЕТ, в частности, в сети появилась запись разговора, в ходе которого человек с голосом, похожим на голос главы СБУ Ивана Баканова, рассказывает о дискуссии с президентом Владимиром Зеленским в отношении возможных криминальных дел против главы фракции "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.
"Мы вчера дискутировали с Владимиром Александровичем на счет криминальных дел по Медведчуку, которые там есть. Он (Медведчук. - Ред.) просто постоянно что-то говорит и в принципе эти дела можно плодить и плодить. Я говорю, если мы их начнем плодить одно за другим, все равно лингвистическая экспертиза должна быть, которая что-то найдет в этих высказываниях. Потому что если мы просто пойдем в суд, это будет оценочное суждение... А с другой стороны он будет говорить, что мы на него давим", - говорит Баканов.
На что Труба отвечает, что важно найти "пусть и один единственный, но законный эпизод, который пройдет через суд".
Пожар на Липецкой застрахованной фабрике - это было бы наиболее удачное стечение обстоятельств для превращения в живые деньги арестованного имущества )))
Где вас таких дебилов только набтрают для комментов на сайтах враждебной страны ?
2. Чьи каналы Порошенко отдал Медведчуку ?
И второе - я вчера тебе написал умный пост - ты ненашёлся ответить, так кто дятел? Ты. И не нравится не читай. Но я знаю - ты меня читаешь, бо я часто пишу умные вещи которые ты нигде не прочитаешь.
За попытку засулить медведчука - зе зачёт.
Коррупция в Украине привела Украину к самому низкому уровню жизни в Европе. Мало того именно коррупция так ослабила государство Украина, что ***** решился напасть. Именно благодаря коррупции государственные органы Украины кишат предателями и сепаратистами. Твой потрох 5 лет не боролся с коррупцией, а симулировал борьбу с ней, но за то усилил её в разы - одна только гривна была ограблена в 3.5 раза. Если для тебя это не аргумент, то поди - померяй свою умственну потенцию и завянь.
Мы медведку наверно на ВСЕХ наших воинов обменять можем!!!!
хоть пытаются,у порохнявого патриота не получилось даже тявкнуть на мертвечука.
"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
одно-другому не мешает-то что казнокрад обсуждает как щимануть неприкосновенное ***** укрополитикума,то я только за.
хоть садо-педо-копрофагом он будь.