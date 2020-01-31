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 Политика Украины, Общество
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Все про:контрабанда (1913) Нефьодов (165) Слуга народа (619)

 Нардепов "Слуги народа" засняли на встрече с Ильей Павлюком, которого в СМИ называют контрабандистом. ВИДЕО

Группа нардепов от "Слуги народа" тайно встретилась с черновицким бизнесменом Ильей Павлюком, которого СМИ называют одним из самых влиятельных контрабандистов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Евгений Плинский и публикует видеозаписи встречи в киевской гостинице "Украина".

По его словам во фракции "СН" 30 народных депутатов подконтрольны Павлюку и 9 из них работают в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.Кроме того, во встрече предположительно принимал участие и глава таможни Максим Нефьодов.

"Человек очень похожий на Макса фигурирует на этой встрече. Да, и самый интересный момент: из народных депутатов, которые  фигурируют на этом видео, когда они встречаются с их куратором Павлюком, семь человек, друзья, члены комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политики - Олег Воронько, Юлия Диденко, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Алексей Леонов, Евгений Петруняк и Олег Марусяк, который по информации авторов видео является родственником Павлюка. Кроме этого в группу Павлюка в налоговом комитете входит Ирина Алахвердиева и Дарья Володина. Просто то ли они не попали в кадр во время этой встречи, то ли на встречу не пришли... Из 18 членов предствленных в комитете "Слугой народа", 9 человек - это люди контролируемые контрабандистом Павлюком", - говорит Плинский.

"На данный момент у меня нет никакой информации, что Павлюк уже пролобировал назначения на таможню в тех или иных регионах, но, друзья мои, в контексте того, что Нефьодов закрыл от СМИ проведения конкурсов на руководителей региональных таможен, возникает вполне обоснованное подозрение, что на кадровую политику украинской таможни оказывается существенное влияние и Нефьодов будет в ближайшее время раставлять на таможне тех людей,.. которые будут ему "спускаться" на вот таких подобных встречах с подобными людьми. Думаю, что Павлюк не единственный человек, который управляет Нефьодовым... Каких вам еще "прозоростей" на таможне не хватает?" - сказал в видеоблоге журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пребывание Нефьодова на должности главы Таможенной службы стоит стране 200 млн грн ежедневно, - нардеп от "СН" Холодов

Источник: https://censor.net.ua/v3173043
 
   
 Топ комментарии
 
Обрати внимание, после того как недавно хлопнули ботофермуRU, в комментариях исчезли штук 10-15 постоянных ЗЕ-гамноплевателей.
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Обрати внимание, после того как недавно хлопнули ботофермуRU, в комментариях исчезли штук 10-15 постоянных ЗЕ-гамноплевателей.
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Таможня дает добро, таможня берет добро, служба слуг движется.
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Это Порошенко ему в штаны насрал его заставил!
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Люди, через четыре с небольшим года кого и из чего выбирать будем???
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Щоб не було контрабанди - потрібно її очолити.

Не дякуйте - зейобіки.
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зато бусики прикрыл героически своей грудью)
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ясно..подонки зелеНые для своих все!а для все остальных закон!
гнать этих упырей зеленЫх!
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Зефилы сделали конкретный выбор. Мало не покажется.
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Забили стрелку по вопросу отчисления пенёнзов в общак ?
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"зеленые коридоры" на таможне тоже нужны,,,иначе с чем ? к прарихмахеру с бородой ходить...?
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Главу таможни Максима Нефьодова засняли на встрече группы "Слуг народа" с Ильей Павлюком, которого в СМИ называют контрабандистом - Цензор.НЕТ 7666
(молодший) -Ходімо подивимось на бородату жінку!
(вбивця у метелику) -Я на них у тюрмі надивився!
(х/ф Важка дитина)
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Владимир Александрович, наверное, не знает ничего об этом, о контрабанде, о Павлюке. Надо ему срочно сообщить. Уж он точно разберется с этими бандитами. Он же честный и справедливый. Он просто не знает, скажите ему. Он всех посадит и контрабанды не будет.
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Спісок розбійників на согласованії у охфісі тюбітейки.....
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Янык со своей бандой на фоне новых зелёных клоунов уже не такой и коррупционер.....
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надо найти тот сорт навоза который не сильно воняет?
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СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
Ну, "метросексуал" нефедов-вторая кормушка для осла оманского и бабломойского , а вы думали зачем эта мразь рвалась во власть, вам хорошо делать? дебилы , мля....
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И ни одного ЗЕбила в комментариях! Какая прелесть)))) Почему так?
Главу митниці Максима Нефьодова зняли на зустрічі групи "Слуг народу" з Іллею Павлюком, якого у ЗМІ називають контрабандистом - Цензор.НЕТ 6191

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А не знають чию сторону зайняти. Вказівки ще не прийшло. Тут зелені між собою гавкаються.
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Так смотря о чем они базлали. Может тот ему чемодан денег давал, а тот не брал - на том и порешили, на том их спаймала скрытая камера. И если этот павлюк такой смотрящий, то надо претензии предъявлять не нефёдову, а всем антикоррупционным органам которых в стране появилось как говна в параше, но воз и ныне там. Контрабандисты крадут у государства десятки миллиардов и антикоррупционные органы на своё содержание вымывают десятки миллиардов, но нам власть рассказывает, шо мы бидни бо дурни - не тот народ просто власти попался, но вы держитесь там и всего вам доброго... Зё.
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Без усілякої симпатії до Нефьодова, але, на віру брати слова цього пташенята Плинського з гнізда Г+Г не можна. Під керівництвом синочка мами, яка любить швидкість і не таке зклепають.
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Сумская облась г. Середина-Буда контрабанда цветет и пахнет.
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Монтаж и провокация., быть такого не может. Это же честнейшие люди. Честнее просто не бывает. Даже мне до их честности далеко. А я честный, честное благородное слово. Можете уж мне поверить. А если серьезно, видимо вчерашние заявления по поводу "стоимости" Нефедова 200 млн/день имеет свое продолжение. Одна часть своры грызет другую. А ведь это еще до Федорова не добрались, который управлял скрытыми финансами Зеленского на выборах. Вот тогда будет что-то...Он, кстати, нашелся?
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А в чём кипиш? Кто видел хоть раз в жизни святого авторитетного укр. бизнесмена?
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так тут не в святости бизнесмена сомневаются, а в том что у нефедова борода фальшивая
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А с кем бородатому бедняге встречаться? С бескорыстными кришнаитами?
Полез в политику, не ропщи весь в говне
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То что ,кто то с кем то встречается,это конечно многое обьясняет,потому как на местах особых изменений мягко говоря мало,это я про схемы на таможне !
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Тю ! А з ким головному митнику зустрічатись,як не з головним контрабандистом !(Після Альпєріна,звичайно,який відкупився від Зєлєнского).
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В конечном итоге власть отожмут кремлевский подонок медведчук с тимошенко.К которым потом примкнёт со своей братией Порох как старый бизнес партнёр медведчука. Вот тогда сухари сушите точно.
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Тебя с такой «версией» по обкурке в виде эксперимента запускают?
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И это еще год не прошел... Цветочки, как говорится, ягодки скоро начнутся.
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Вже те, що такий гвалт тут розпочався, каже про те, що комусь митниця наступила на мозоль і альтернативна "ботоферма" працює. може це і до кращого. Щоб не розслаблялися.
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Тобі на і так хвору зелену голову хіба шо митниця наступила, притрушений ботяра)
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"Если контрабанду невозможно победить, ее нужно возглавить"(с)
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Пришла к власти жидовско-квартальная воровская власть, ОПГ, во главе с ослом оманским!
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Не в деньгах счастье а в ихнем количестве ! Таможня даёт добро и будет давать .. Идеалисты вымерли в 1917.
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Що змінилося а да ті хоть на митників були схожі форма пузо іспітоє ліцо джіпі мендалькі ромбікі як у салагора який тоже знав цього контрабаса..а зараз бородатий підарас ручка крєндельком так собі голубий офіс менеджер тьху..
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Ситуацию в Украине можно охарактеризовать одним словом, название фильма, да и сам фильм старый но актуальный для нашего общества - СПРУТ! Или еще подойдет - ГИДРА! И это печально! Где ГБР? Где реакция президента? Да только за такое всем им падлам депутатам пожизненно впаять, а лучше казнить!! Иначе эту гидру не победить! КАЗНИТЬ - без суда и следствия вместе с родственниками ибо как показала практика они тоже в гидре! КАЗНЬ! КАЗНЬ! КАЗНЬ! Только такой метод может сдвинуть общество с этой точки не возврата в положительную сторону! КАЗНИТЬ ПАДЛ! - слуг народа! Тоже самое и с предыдущими сделать , что бы это говно не всплывало! А то суды, следствия годами за наши деньги , а результат 0000000000000!
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Ну що зЕДЕБІЛИ, виграли, а що виграли?????????Не встигли прийти, а вже маєте цілі корумповані групи, по всіх сходах влади!!! А СБУ с трубою, тепер вже якась шлендра керує, їм бажано платити від 20 до 30% "добровільного сбору грошенят" з всіх хто займається експорт₴імпортом!!! Оце так ПЕРЕМОГА!!! Ну що хто скільки дає цій д"явольскій владі, уряду, і вр??? Даю ТРИ МІСЯЦІ, і в Україні почнеться рух!!!
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ПОКА НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНОЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ НЕ ЖАЖДУЩЕЙ НАЖИВЫ ,А СТАВЯ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО И КАРАЮЩЕЙ ЖЕСТКО ВОТ ТАКИХ ВОРОВ,КОСМОПОЛИТОВ,МАНКУРТОВ,НАЗЫВАЙТЕ ИХ КАК ХОТИТЕ ,В НАШЕЙ СТРАНЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.ЛЮДИ ОТКРЫВАЙТЕ ГЛАЗА И ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГИ,ПРОШЛО ВСЕГО ЛИШЬ ПОЛ ГОДА.ЖДЕМ ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
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