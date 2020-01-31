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 Политика Украины, Общество
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Все про:контрабанда (1913) Нефьодов (165) Слуга народа (619)

 Главу таможни Максима Нефьодова засняли на встрече группы "Слуг народа" с Ильей Павлюком, которого в СМИ называют контрабандистом. ВИДЕО

Глава таможни Максим Нефьодов и группа нардепов от "Слуги народа" тайно встретились с черновицким бизнесменом Ильей Павлюком, которого СМИ называют одним из самых влиятельных контрабандистов в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Евгений Плинский и публикует видеозаписи встречи в киевской гостинице "Украина".

По его словам во фракции "СН" 30 народных депутатов подконтрольны Павлюку и 9 из них работают в комитете Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Человек очень похожий на Макса фигурирует на этой встрече. Да, и самый интересный момент: из народных депутатов, которые  фигурируют на этом видео, когда они встречаются с их куратором Павлюком, семь человек, друзья, члены комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политики - Олег Воронько, Юлия Диденко, Алексей Ковалев, Александр Ковальчук, Алексей Леонов, Евгений Петруняк и Олег Марусяк, который по информации авторов видео является родственником Павлюка. Кроме этого в группу Павлюка в налоговом комитете входит Ирина Алахвердиева и Дарья Володина. Просто то ли они не попали в кадр во время этой встречи, то ли на встречу не пришли... Из 18 членов предствленных в комитете "Слугой народа", 9 человек - это люди контролируемые контрабандистом Павлюком", - говорит Плинский.

"На данный момент у меня нет никакой информации, что Павлюк уже пролобировал назначения на таможню в тех или иных регионах, но, друзья мои, в контексте того, что Нефьодов закрыл от СМИ проведения конкурсов на руководителей региональных таможен, возникает вполне обоснованное подозрение, что на кадровую политику украинской таможни оказывается существенное влияние и Нефьодов будет в ближайшее время раставлять на таможне тех людей,.. которые будут ему "спускаться" на вот таких подобных встречах с подобными людьми. Думаю, что Павлюк не единственный человек, который управляет Нефьодовым... Каких вам еще "прозоростей" на таможне не хватает?" - сказал в видеоблоге журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пребывание Нефьодова на должности главы Таможенной службы стоит стране 200 млн грн ежедневно, - нардеп от "СН" Холодов

Источник: https://censor.net.ua/v3173043
 
 
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Слава тебе Господи! я уже начал растраиваться, что сегодняшний день пройдет без зашкваров от зекоМанды. а тут такой поворот.
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Обрати внимание, после того как недавно хлопнули ботофермуRU, в комментариях исчезли штук 10-15 постоянных ЗЕ-гамноплевателей.
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Таможня дает добро, таможня берет добро, служба слуг движется.
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сокола видно по полету, а таможенника и епифашку по бороденке
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Люди, через четыре с небольшим года кого и из чего выбирать будем???
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Щоб не було контрабанди - потрібно її очолити.

Не дякуйте - зейобіки.
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зато бусики прикрыл героически своей грудью)
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ясно..подонки зелеНые для своих все!а для все остальных закон!
гнать этих упырей зеленЫх!
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Зефилы сделали конкретный выбор. Мало не покажется.
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Забили стрелку по вопросу отчисления пенёнзов в общак ?
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"зеленые коридоры" на таможне тоже нужны,,,иначе с чем ? к прарихмахеру с бородой ходить...?
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Главу таможни Максима Нефьодова засняли на встрече группы "Слуг народа" с Ильей Павлюком, которого в СМИ называют контрабандистом - Цензор.НЕТ 7666
(молодший) -Ходімо подивимось на бородату жінку!
(вбивця у метелику) -Я на них у тюрмі надивився!
(х/ф Важка дитина)
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Владимир Александрович, наверное, не знает ничего об этом, о контрабанде, о Павлюке. Надо ему срочно сообщить. Уж он точно разберется с этими бандитами. Он же честный и справедливый. Он просто не знает, скажите ему. Он всех посадит и контрабанды не будет.
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Янык со своей бандой на фоне новых зелёных клоунов уже не такой и коррупционер.....
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СМИ загадочно намекают на скорую отставку Богдана и потерю им влияния на Зеленского. Люди всегда путали местоположение с влиянием.На самом деле отход Богдана от дел ОПУ и переход в не публичную сферу - это решение Богдана. В новом проекте Зеленского "Дороги" Богдану отводится важнейшее место - поиск сговорчивых и понимающих инвесторов для теневых схем отката. Зеленский для этого избрал азербайджанские компании и именно Богдан возглавил прямую работу с ними. Может эта должность и такая громкая, но очень денежная и интимно приближенная к Зеленскому.
Ну, "метросексуал" нефедов-вторая кормушка для осла оманского и бабломойского , а вы думали зачем эта мразь рвалась во власть, вам хорошо делать? дебилы , мля....
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