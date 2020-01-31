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 Российские оккупанты применяют на Приазовье противопехотные мины замедленного действия. ВИДЕО

Неподалеку от позиций на мариупольском направлении украинские защитники находят мины, которых здесь не было уже довольно давно. Это ПОМ-2 - противопехотные осколочные мины натяжного действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что только за сутки оккупанты использовали их 5 раз. Разбрасываются они дистанционно и срабатывают хаотично от 4 до ста часов после обстрела.

Защитники говорят, такие мины оборудованы неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любой момент. В радиусе 7 метров осколки убивают, дальше - тяжелые ранения.

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"Военнослужащие убеждены, что руководят боевиками российские кураторы. Это чувствуется и по подготовке, и по систематическим ротациям с той стороны. Они уже научились отличать "молодое пополнение" оккупантов, когда выпускники военных училищ РФ проходят практику на украинском Донбассе и профессиональных российских военных - тогда становится горячей. Впрочем, наши защитники всегда готовы дать достойный отпор агрессору",  говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3172998
 
 
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І все мокші в шахтах виготовляють. Мудрєци блін.
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Похоже у редактора то же образование, что и у министра обороны - не различают натяжное действие от затяжного...
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Какая разница ? Крупные яйца должен иметь главнокомандующий .
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Отмечается, что только за сутки оккупанты использовали их 5 раз. Разбрасываются они дистанционно и срабатывают хаотично от 4 до ста часов после обстрела.
Защитники говорят, такие мины оборудованы неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любой момент. В радиусе 7 метров осколки убивают, дальше - тяжелые ранения. Источник: https://censor.net.ua/v3172998
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А Зе на інших ділянках дав наказ розміновувати Российские оккупанты применяют на Приазовье противопехотные мины замедленного действия - Цензор.НЕТ 618
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Впрочем, наши защитники всегда готовы дать достойный отпор агрессору", говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/v3172998

Цензор скурвився і замовчує правдиву інформацію з фронта.
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Рашистские сволочи, будьте прокляты!
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