 Российские оккупанты применяют на Приазовье противопехотные мины замедленного действия. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что только за сутки оккупанты использовали их 5 раз. Разбрасываются они дистанционно и срабатывают хаотично от 4 до ста часов после обстрела.
Защитники говорят, такие мины оборудованы неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любой момент. В радиусе 7 метров осколки убивают, дальше - тяжелые ранения.
"Военнослужащие убеждены, что руководят боевиками российские кураторы. Это чувствуется и по подготовке, и по систематическим ротациям с той стороны. Они уже научились отличать "молодое пополнение" оккупантов, когда выпускники военных училищ РФ проходят практику на украинском Донбассе и профессиональных российских военных - тогда становится горячей. Впрочем, наши защитники всегда готовы дать достойный отпор агрессору", говорится в сообщении.
Мирної землі над головою кожному росціянину-"ихтамнэту",
хто ступив на українську землю з епідемією гусского "мира" .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Защитники говорят, такие мины оборудованы неуправляемым механизмом самоликвидации, который может сработать в любой момент. В радиусе 7 метров осколки убивают, дальше - тяжелые ранения. Источник: https://censor.net.ua/v3172998
Цензор скурвився і замовчує правдиву інформацію з фронта.