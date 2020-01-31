 Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с Помпео. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина активно взаимодействует с США для успешного реформирования оборонной промышленности.

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