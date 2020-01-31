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Все про:Зеленский (4436) оборона (1134) США (16107) Javelin (67) Помпео (215)

 Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с Помпео. ВИДЕО

Украина активно взаимодействует с США для успешного реформирования оборонной промышленности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина активно взаимодействует с США для успешного реформирования оборонной промышленности.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172994
 
 
 Топ комментарии
 
"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3172994
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Тобто Зе вихваляє досягнення Порошенка Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео - Цензор.НЕТ 2222
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еще пару дней назад, на вопрос к зебилам об успехах их осла, они говорили снижение цены доллара-евро. сейчас бакс дороже 25, евро больше 27. т.е как было при порохе. получается, что успехов у оманского ишака нет вообще за 8 мес своего бездарного правления.
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Куда, ирод, Федорова девал? И дело на байдена открыл?
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Розповідає красиві словеса. Однак серце ЗЄдєбіла лежить лише до Рассєї. А фулі, влюбьлєнний в Ху.ла.
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Московська ****,вихляє сракою.
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Саме головне шо навіть не виникає питання,хто московська ****.
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после слоганов вчерашних рекламных щитов амерам нужно быть очень внимательными и осторожными
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"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3172994
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Тобто Зе вихваляє досягнення Порошенка Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з Помпео - Цензор.НЕТ 2222
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Навідь коментувати не буду цього ДОВБОЙОБА, містечкового розливу з 95 околотку КР.
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еще пару дней назад, на вопрос к зебилам об успехах их осла, они говорили снижение цены доллара-евро. сейчас бакс дороже 25, евро больше 27. т.е как было при порохе. получается, что успехов у оманского ишака нет вообще за 8 мес своего бездарного правления.
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Это ***** здесь нагнал ботов.Да и местным питеркам лишь бы пожрать да пос...ать в корыто- никак не привыкнут,что в корыто-то только 8%-ов попадает из того,что было раньше.Оттого и перебесились всё-ещё и дерутся друг с дружкой убогие.Помпео их ситуацию уж точно не разрулит-украинцы должны решить,что с поросенками да козломордыми делать.
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