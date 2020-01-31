 Зеленский и Помпео встречаются с представителями СМИ, - ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОП.
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Тоесть ты козломордая тварь хвастаешься что занимаешься пропагандой против Украины?
позу принял?
анус выбелил?
если да, то - с богом!