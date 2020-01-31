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Все про:дороги (1891) Киев (18513) Кличко (2787) пробки (321)

 Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко в видеоролике рассказал о том, как можно быстрее передвигаться по столице на автомобиле, экономя время и горючее.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! А знаете ли вы, что при всей сложности столичного трафика, в Киеве функционируют 49 маршрутов с "зеленой волной" движения?

Это маршруты, по которым можно быстро проехать по городу, "поймав" на каждом светофоре зеленый свет.
И это не выдумка водителей. Проверить просто. Главное - соблюдать скоростной режим движения 40-50 километров в час", - написал он.

Он отметил, что каким бы странным это ни было, но это реально увеличивает среднюю скорость передвижения по городу, уменьшает расход топлива на 10-12% и улучшает экологическое состояние окружающей среды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве впервые за 28 лет стали измерять трафик на дорогах, - КГГА

"При таком трафике вредные выбросы уменьшаются на 13-18%. А количество ДТП, по подсчетам специалистов, сокращается на 10-15%" - добавил он.

С перечнем маршрутов "зеленой волны" можно ознакомиться по ссылке http://kiev.klichko.org/news/?id=3808 

Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как поймать зеленую волну в Киеве 01

Источник: https://censor.net.ua/v3172986
 
   
 Топ комментарии
 
спіймати зелену хвилю? Так її вже 73% спіймали Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве - Цензор.НЕТ 3011
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та, в нас, вже вся країна на "зеленій" віслючій хвилі Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве - Цензор.НЕТ 4936
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Поймать зеленую волну - эта фраза с прошлой весны звучит очень провокационно))
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та, в нас, вже вся країна на "зеленій" віслючій хвилі
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спіймати зелену хвилю? Так її вже 73% спіймали Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве - Цензор.НЕТ 3011
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Вижу, что ты не понял.
Тема про Виталика, светофоры и трафик.
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Так поясни про ЗЕлену хвилю. Давай вихваляй свого хазяїна.
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Це ти так вихваляєш? Тобі не заплатять.
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Правильно! Слава Порошенку! Слава Свинарчукам! Головне, їхати зі швидкістю 40-50 км/год., - Кличко розповів водіям, як "впіймати" "зелену хвилю" в Києві - Цензор.НЕТ 2966
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исходя из постулатов гениального кличка ехаИть по дорогам Киева в зеленой волне можно и с 80-100 на спидометре, чем народ и занимается
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почему? в смысле - почему можно ехать 80-100 и попадать в зеленую волну, если она рассчитана на 40-50??
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Она ни на что не рассчитана, это сказки из прошлого. Езжу по городу много, стартуешь на зеленый, в 200-300 метрах следующий уже моргает, переключаясь на красный. И так очень много где, светофоры абсолютно логически не синхронизированы.
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нормальная европейская практика,30-50 в городе)) работает прекрасно если многополосная
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А вы говорите у него бошка отбита, а он вчёный.
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Рыба гниет с головы, а в данном случае там гнить нечему.
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Поймать зеленую волну - эта фраза с прошлой весны звучит очень провокационно))
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Вместо "Зеленой волны" на дорогах Киева "Красный прилив". Со всеми вытекающими последствиями. Главное, ехать со скоростью 40-50 км/час, - Кличко рассказал водителям, как "поймать" "зеленую волну" в Киеве - Цензор.НЕТ 1780
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Работа идет в правильном направлении.
Жаль только что пиарятся на неправде. Сделали типа несколько зеленых улиц на Троещине. Так вот там зеленая линия, если 90 ехать между светофорами.
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Так если всю дорогу в голове будет мысль только о конкретной скорости, какие нафиг ПДД?
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каждый посвоему ловит эту волну - кто на скорости 40-50 кто-то на курилке возле рады, кот-то на балкончике....
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По Антоновича так можно ехать. От Олимпийского до Лыбидской площади. Но, в основном, ночью. Днем пробки, тягучки. 100 раз так ездил.
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в принципе на Новоконстантиновской, Набережно-Луговой у меня получается при скорости 50 попадать в зеленую волну, хотя и не идеально, иногда приходится перед все еще красным светофором сбрасывать до 20
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Наверное, зеленые волны все-таки существуют... уже года четыре, как только выезжаю с одного светофора на зеленый -- на следующем обязательно перед носом зажигается красный! Значит, если кто-то выезжает на красный -- вот тут его и поджидает зеленая волна!))
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Tа уже таки поймали. И ЗЕленую волну, и ЗЕленый вирус, и ЗЕленую плесень. Вот скоро и ЗЕленый пипец придет.
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40-50 Головне, їхати зі швидкістю 40-50 км/год., - Кличко розповів водіям, як "впіймати" "зелену хвилю" в Києві - Цензор.НЕТ 199.. та киев уже давно одна большая пробка, хер ты там 5-10 поедешь, особенно в час пик.....пользуйтесь советами дыбила..
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На практике аккурат на 70-80 кмч волны настроены, что он такое несёт?!
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Виталик, оказывается, уже и по транспорту дока))))
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хочешь впоймать зелену хвилю
висади зеленого змія
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