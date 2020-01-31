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 Госсекретарь США Помпео возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. ВИДЕО

Государственный секретарь США Майк Помпео в пятницу утром в Киеве возложил цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Возложение цветов транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

Перед этим американский дипломат провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео прибыл в Киев с официальным визитом обсуждать "пути стратегического партнерства"

Как сообщалось, Помпео прибыл в Киев вечером в четверг, 30 января. В пятницу у него также запланированы встречи президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Загороднюком, митрополитом Киевским и всей Украины, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, а также с коллективом посольства США в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/v3172965
 
 
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исходя из этих встречь то америка передает мэсэдж главнокомандующему- армии - и церкве.....
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