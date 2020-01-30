 Вышел трейлер к фильму "Черкассы" - ленте о сопротивлении украинского тральщика во время оккупации Крыма. ВИДЕО

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Черкассы" – полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Лента основана на реальных событиях весны 2014 года.

Тогда одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время оккупации Крыма, три недели сопротивлялся врагу. "Черкассы" стали единственным из 9 украинских кораблей, которые не спустили государственный флаг.

При этом, как отметили авторы, фильм не является документальной реконструкцией событий, некоторые его сцены вымышлены.

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Премьера ленты состоялась в июле 2019 года в рамках X Одесского международного кинофестиваля. После завершения показа первые зрители 5 минут стоя аплодировали съемочной группе и украинским военным морякам.

Финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 млн гривен при общей стоимости производства почти в 40 млн гривен.

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