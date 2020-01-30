 Вышел трейлер к фильму "Черкассы" - ленте о сопротивлении украинского тральщика во время оккупации Крыма. ВИДЕО

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Черкассы" – полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Лента основана на реальных событиях весны 2014 года.
Тогда одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время оккупации Крыма, три недели сопротивлялся врагу. "Черкассы" стали единственным из 9 украинских кораблей, которые не спустили государственный флаг.
При этом, как отметили авторы, фильм не является документальной реконструкцией событий, некоторые его сцены вымышлены.
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Премьера ленты состоялась в июле 2019 года в рамках X Одесского международного кинофестиваля. После завершения показа первые зрители 5 минут стоя аплодировали съемочной группе и украинским военным морякам.
Финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 млн гривен при общей стоимости производства почти в 40 млн гривен.
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Отже в маси не піде.
Їм аби щось росіске подивитись.
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.(с)
а про катера под мостом фильм будет?
про героических наших матросиков...
А типа гордый Варяг был как раз у кацапов.
Кацапы не зря так трепетно относятся к символам, они знают, что это монолит для нации. Они даже вокруг ВОВ объединились так, что до сих пор не могут угомониться.
А над народ на это смотрит сквозь пальцы и страдаем уже не одно столетие.
Для дебилов "Армия, мова, вера" ничего не значит, а это очень важно.