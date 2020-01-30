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Все про:кино (1290) Крым (22311) оккупация (6900)

 Вышел трейлер к фильму "Черкассы" - ленте о сопротивлении украинского тральщика во время оккупации Крыма. ВИДЕО

Представлен официальный трейлер к фильму "Черкассы" о сопротивлении тральщика Военно-морских сил Украины во время оккупации Крыма. Фильм выходит в широкий кинотеатральный прокат 27 февраля.

Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Черкассы" – полнометражный художественный фильм режиссера Тимура Ященко. Лента основана на реальных событиях весны 2014 года.

Тогда одноименный минный тральщик, заблокированный российскими войсками в бухте озера Донузлав во время оккупации Крыма, три недели сопротивлялся врагу. "Черкассы" стали единственным из 9 украинских кораблей, которые не спустили государственный флаг.

При этом, как отметили авторы, фильм не является документальной реконструкцией событий, некоторые его сцены вымышлены.

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Премьера ленты состоялась в июле 2019 года в рамках X Одесского международного кинофестиваля. После завершения показа первые зрители 5 минут стоя аплодировали съемочной группе и украинским военным морякам.

Финансовая поддержка фильма со стороны Госкино Украины составила более 17 млн гривен при общей стоимости производства почти в 40 млн гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Украинский триллер "Посторонний" получил приз за лучший сценарий на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3172900
 
   
 Топ комментарии
 
Обов'язково будемо дивитися цей фільм.
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подождите. сейчас новая глава госкино и этот фильм зарубит
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Обов'язково будемо дивитися цей фільм.
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Зебілам це непотрібно.
Отже в маси не піде.
Їм аби щось росіске подивитись.
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подождите. сейчас новая глава госкино и этот фильм зарубит
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А хто зараз почне "йумаріть" на рахунок команди цим хлопцям тоді:" Не стрілять!"?
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Подходи буржуй глазик выколю,
Глазик выколю - другой останется,
Чтоб видал говно кому кланяться.(с)
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Хочу сходити, всі хто дивилися в захваті. Піду поки зєхєрої і цей фільм не заборонили.
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респект тральщику и его экипажу.....!!!

а про катера под мостом фильм будет?
про героических наших матросиков...
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сценарий написан, труселя б/у собирают для массовки.
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Кацапам и б/у за счастье. Тянут и свинчивают все, что видят.
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не дай Бог в следующий раз навалите им кучу на мостике, пусть пользуются на здоровье, Врагу не сдается наш гордый Варяг!
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Пока здесь валит Иванов.
А типа гордый Варяг был как раз у кацапов.
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Русня захватывает корабли, мы снимаем фильмы как героически их сдаём...
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а в хеппи энде мы как всегда победители?
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Все эти события и герои должны быть отражены в учебниках, в кино, в памятных датах, в медалях, в орденах, в памятниках, в названиях улиц.
Кацапы не зря так трепетно относятся к символам, они знают, что это монолит для нации. Они даже вокруг ВОВ объединились так, что до сих пор не могут угомониться.
А над народ на это смотрит сквозь пальцы и страдаем уже не одно столетие.
Для дебилов "Армия, мова, вера" ничего не значит, а это очень важно.
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Черкассами раньше называли украинцев. Хорошее название фильма.
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Так нельзя. Изобразили украинских моряков какими-то чмошниками.
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