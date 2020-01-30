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 Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова провело открытые испытания сварного соединения корпуса БТР-4Е, производимого "Лозовским кузнечно-механическим заводом". Во время испытаний не было зафиксировано ни одного случая пробития брони.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Отстрел происходил в присутствии представителей Военного представительства Министерства обороны, журналистов, представителей предприятий ХКБМ и ЛКМЗ.

Объектом испытаний стали сварные соединения корпуса из партии из трех корпусов, изготовленных ЛКМЗ из броневой стали марки 71 и поставленных на ХКБМ в конце 2019 года. Испытания проходили два типа соединения - с укрепляющей наплавкой и подкладкой из броневой стали и без нанесения этой наплавки. Обстрел производился бронебойно-зажигательными пулями Б-32 калибра из пулемета.

"Оба типа соединений (с наплавкой и без наплавки) выдержали обстрел пулями и не были пробиты. Таким образом испытания подтвердили, что корпус БТР-4Е соответствует всем технологическим требованиям в части противопульной стойкости сварных соединений", - говорится в сообщении.

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром 01

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Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром 02

Также отстрел показал, что укрепляющая наплавка, которую осуществляют на ЛКМЗ, не влияет на бронестойкость БТР-4Е. Специалисты ХКБМ рекомендовать производителю корпусов исключить из конструкторской документации БТР-4Е данный тип работ, что уменьшит стоимость и продолжительность производства корпусов для бронетранспортеров.

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром 03

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Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром 04

В "Укроборонпроме" отметили, что бронетранспортеры, изготовленные на ХКБМ, эксплуатируются военными в зоне АТО с 2014 года. От военных не поступало информации о наличии летальных случаев, связанных с пробитием корпуса БТР-4Е, в том числе на участках сварных соединений.

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром 05

Напомним, что 24 января совместная рабочая комиссия в составе специалистов Министерства обороны Украины и представителей Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова проверила качество партии из трех произведенных "Лозовской кузнечно-механический завод" корпусов для БТР-4Е. По результатам проверки были установлены причины выявленных недостатков и разработаны технические задания на восстановление корпусов непосредственно специалистами завода ХКБМ за счет поставщика.

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Также комиссия проверила на наличие повреждений сварочные швы бортов 12 бронетранспортеров БТР-4Е в местах их постоянной дислокации и не обнаружили никаких повреждений или отклонений, которые могут повлиять на противопульную устойчивость брони.

"Результатам проверки было установлено, что корпуса бронетранспортеров соответствуют требованиям технической документации на изделие, а качество сварных соединений корпусов бронетранспортеров соответствует требованиям технической документации на выполнение сварки деталей из специальной стали марки 71", - говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Напомним, 23 января директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, член правления "Лиги оборонных предприятий" Сергей Згурец сообщил в блоге на Цензор.НЕТ, что "Лозовський ковальско-механічний завод" поставил бракованные корпуса для БТР-4, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.

В этот же день госконцерн "Укроборонпром" потребовал за 24 часа проверить достоверность обнародованной в СМИ информации о низком качестве сварки корпусов БТР-4Е.

Источник: https://censor.net.ua/v3172895
 
   
 Топ комментарии
 
а сколько соплевоплей порохоботы тут высирали, одним словом *идары
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А причем тут зеленая шваль? Аааа к тому, что Малышева без зарплаты с лета....
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Может кто- вспомнит... Вот это- 2015-й год, в Мариуполе, на заводе "Азовсталь" освоили производство вот таких мини-фортов, для окопной войны. Обратите внимание: их расстреливали в упор, из ДШК и даже ЗУшки!!! Таки орудие- 23 мм. Мне кажется- можно гордиться такой броней!

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5079
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а сколько соплевоплей порохоботы тут высирали, одним словом *идары
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А причем тут зеленая шваль? Аааа к тому, что Малышева без зарплаты с лета....
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а прикинь чтоб ты говорил если б щас Петя был у власти? Ты б тут первый зраду, свинарчуков продвигал
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Свинарчуков не трож. Они сейчас в зеко манде.
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А ты , МОКША, откуда знаешь? Тебе твоё ХУ..ЛО каркнуло ?
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Интересно,сколько бабла отвалил директор ЛКМЗ г.Лозова что бы "порешать" этот вопрос.
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Та що ви ! І брак зварювального шва-вже й не брак !
Цікаво,що коли Марченко в присутності журналістів демонстрував таким чином міцність бронежилетів,-не спрацювало. Чи тепер свої люди-рєшали вже поставлені ,і норм ?
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Может кто- вспомнит... Вот это- 2015-й год, в Мариуполе, на заводе "Азовсталь" освоили производство вот таких мини-фортов, для окопной войны. Обратите внимание: их расстреливали в упор, из ДШК и даже ЗУшки!!! Таки орудие- 23 мм. Мне кажется- можно гордиться такой броней!

Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпусов для БТР-4Е, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5079
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Ну как, этот перец Сергей Згурец, ответит теперь за поклёпы и клевету? Может кому-то взятки и дали, но попадания пуль и целостность корпуса отрицать вроде не получится.
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Могу сказать как Ex perd, что данное испытание не определяет влияние качества сварки на прочность корпуса, а только на прочность и толщину стального листа. Корпус должен нагружаться весь целиком на статические и динамические нагрузки.
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А с какого растояния стреляли и почему не показали внутреннюю часть? Может пробития сквозного и нет но осколки брони могут ранить экипаж!
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Це добре...
От чому досі не зняті обвинувачування проти генерала Марченко, стосовно «бракованих» желетів??? Не бажають менти визнати експертизу військових???
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Может для нас это испытание и прокатит,а вот на экспорт,навряд ли.Для вс Ирака,точно,не прокатило.Так что данный эксперимент,слабое утешение.Еще моментик.Данное изделие-водоплавоющее.Никогда не вилел,что бы корабли или лодки с трещинами в корпусе производились.
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это не подводная лодка, достаточно герметика и краски...
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