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 Общество, За рубежом
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Все про:Вторая мировая война (271) Германия (3517) Зеленский (4424) МИД РФ (1288) СССР (707) Захарова (201)

 Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском. ВИДЕО

Спикер российского МИДа Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "человеком, заявляющим о себе как о неонацисте".

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Захарова прокомментировала заявление Зеленского о равной вине Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.

"Это говорит человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте...  В последние годы - после переворота на майдане, усиление неонацизма на Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества... Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа... Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", - сказала Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ пожаловался на "насильственную украинизацию" из-за принятого Радой закона о среднем образовании

Источник: https://censor.net.ua/v3172862
 
 
 Топ комментарии
 
Это малорос бубочка уже неонацист? Что они там нюхают или курят?
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Один з найвелічніших лідерів світу веде за собою 73 %.

Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском - Цензор.НЕТ 7658
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Операція "прикриття", сер. Мені вчора у Фейсбуці один кацап заявив, що Петлюра заважав лєніну створювати Україну, а Бандера заважав сралін об'єднувати Західну Україну зі Східною, тобто заважав Соборності!!! Бандера!!! Сраліну!!! 🤣
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Машка жжет !!! Зеленский - еврей, а с евреев нацисты, да ще и "нео" не очень... !!! Ну все равно с Машки поржал !!!
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Решили сыграть на спасение рейтинга Осла. Такого агента потерять - лучше Захеровой в лабутенах повесится вверх ногами на башне Кремля.
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эх как соевых глючит от новости Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 9642 давно так не веселился... когнитивный диссонанс
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Навіть за тиждень до початку другої світової війни (1 вересня 1939 року) комуно - фашистський срср і фашистська Німеччина підписали в Москві дружній договір про ненапад. У ньому були секретні статті про окупації і розподіл Східної Європи на сфери державних інтересів Німеччини і срср. Польське держава повинна була припинити своє існування. Заручившись спокійним тилом на сході. Німеччина атакувала 1 вересня Польщу. На виконання домовленості з німцями, радянські окупаційні збройні сили 17 вересня вдарили по польській армії з тилу. Польща впала, її території були поділені між союзниками Німеччиною і срср. Народний комісар закордонних справ Молотов не забув похвалитися перед депутатами Верховної Ради ссср (збіговисько комуно - фашистів) успіхом спільної з Німеччиною військової операції. Депутати комунофашисти стоячи аплодували. Таким чином, кривавий срср вступив у Другу світову війну ще 17 вересня як і було домовлено з його вірним союзником фашистської Німеччиною і він допоміг своїм німецьким друзям відданним союзникам знищити Польщу. А 28 вересня в Москві був підписаний вже новий дружній договір з Німеччиною, на цей раз про дружбу і кордон, в тому числі і про спільну боротьбу союзників проти польського і українського руху Опору.
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це такий художествєний прійом - назвати неонацистом найвідданнішого ***** Зє!біла, шоп остальні українці виглядали вопше як ісчадья нєонациского ада
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ОФІЦЕРУ ЗСУ ОГОЛОСИЛИ ДОГАНУ ЗА КРИТИКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ сувору догану за негативні повідомлення у Facebook про президента України Володимира Зеленського

"… офіцер відділу інформаційної протидії оперативного штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України майор… …14 січня 2020 року опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook" повідомлення негативного характеру на адресу Президента України Володимира Зеленського, в якому висловив невдоволення результатами роботи Президента України на займаній посаді з закликом залишити займану посаду", - йдеться у документі. За це офіцеру було оголошено сувору догану.
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Ну все понеслась Захарова по кочкам Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 1700
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"Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском" - шалава кремлёвская совсем оборзела, машка забыла свою профессию, продолжай сосать у своего плешивого, тогда не будешь вонять, рот будет занят.
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Гебня пытается "отбелить" зелибобика перед украинцами
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а по сути пока ничего не трапилось, а я предупреждал, клоуны самые страшные люди.
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та они там вместе были.. з.ло патроны подносил...как этот Бумбараш..ой...Гаврош))))
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"Это говорит человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте... М. Захарова. "
Источник: https://censor.net.ua/v3172862»
Цікаво, а де реакція нашого МЗС ?
Це ж БРЕХНЯ, і пряма образа Президента України, артикульована спікером МЗС Россіі.
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Президент України Володимир Зеленським стрімко формується як новий український президент Рейган. Було б добре, щоб всі патріотичні сили країни реальними справами допомагали президенту Зеленському В.О. як у внутрішній, так і у зовнішній політиці.
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Млять ну как ему помогать?мои побратимы сейчас в окопах а он отводит войска. В Раду набрал сепаров и долбо..бов. маандит только какая разница . Он если бы себя нормально проявил то я порохобот всей душой бы помогал а так на рояле кнокать он и сам справляется
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Помогал бы, значит...
А помочь побратимам в окопах желания нет?
Воевать на пару с клавой - оно сподручнее?

Ну а теперь самое время забубнить "ясвоеотслужил", "ясвоеотвоевал" и т.д., и т.п.
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Бедный наш зепрезидент. Вот что делает с человеком необразованность и профнепригодность к занимаемой должности. Ему кто-то спич написал, он прочитал с бумажки и едва ли в силу своей необразованности понял, что читал. Если бы он понимал, то ни за что бы этого не читал, ведь он так стремился понравится Путину, тут такой пердимонокль. Усе, прошла у россиян к нему любовь, завяли помидоры.
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Підлі і мерзотні вбивці неонацисти = рашисти ще відкривають свій поганий нацистський рот проти ПРАВДИ про свою мерзотну діяльність в Світі і обвинувачують українців що говорять правду про їх "діяльність !? Як були брехливими і підлими москалями , так ними і залишаються впродовж багатьох сторіч .
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Згадалось, як путін хвалив Геббельса за його талант.. Чого Машка про це не згадала?
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Зе нацист))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Он скорее Рашист.
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а можно в первом слове вместо "г"..."х" подставить (ну... шепотом)
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такі, да! Ото він прошептав шо войну почав зговор тоталітарних режимів - тепер нє отмойєца от корічнєвой краскі!!!! Геть здасть всю Україну ***** - так і останеця в імперських історичних аналах неонацистом
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Все таки кокс аргентинский...реально животворящий. Уже на фсьех проверено.
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Ну все зебил доигрался - терь он изчо и хвашист.
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Он ещё участвовал в во Второй чеченской войне на стороне повстанцев
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Интересно что рашисты и соевые в унисон Зелю ругают. Похоже что это одни и те же люди
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Ты нулевое хоть понимаеш за что его параша ругает и за что порохобота или ты долбо..б?
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А ви зєлєпупи добровольців садите в тюрьми, та кримінальні справи заводите, популяризуєте кацапську мову, ведете анти Українську риторику, ще назвать малорос ваші пєрємогі?
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Одночасно лизати в дупу і хвалити нациста Зєлю Вазєлєнского можуть лише зебіли. Ферштеєн ?😁
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Перебухала Машка.
Пусть обоснует по сути, обзываться любой дурак может.
Я не поддерживаю Зеленского, но Рашистам обзывать нашего президента не позволю, пусть своего обзывают, есть за что.
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А чому смієтеся, напевно, раніше б МІД РФ заявило би, що бубочка - націоналіст, але після того, як Путін про себе почав бовкати, про те що він самий ефективний націоналіст, прийшлося підвищивати ставки. Так що тут Захарову можна зрозуміти ... - наслідок роботи на диявола.
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А Вовка Віслюк Оманський виявляється ще до того і нацист?... Виходить , що Бубочка це істинний жідофашіздобіндєровєц якщо повірити Машкє. Ну то тепер нехай хоч один "слуга урода" лише одне слово скаже на тому клятому кацапо-большевіцком язикє то відразу відправиться коптитися з димком в трубі Освенциму... Хайль Вовка! 😁
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Рф выводят на чистую воду, вот и горят у них пердаки.
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Засланный Козак решит "украинский вопрос" по молдавскому сценарию?

https://www.youtube.com/watch?v=rU2T4OooyzE&t=6s
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шось у соєвих не сходиться: агента кремля в кремлі назвали неонацистом ))))
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Тролят преЗЕдента даже подчиненные Пукина, с которым у него "полный контакт"....пытаются переплюнуть тролинг от Ермака на счет "величайшего лидера современного мира".... Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 9733
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У зебилов зато сошлось, что пуйло считает мертветчука главным украинским националистом)
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Соевые и есть агенты кремля. Им заплатили, дали методички, они и пишут как обезьянки дрессированные. И не думают что у них не сходится, им за думание не платят.
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зебил во всей красе шпарит из методички про соевые методички
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Штирлиц нажрался. Развезло его, пошел буянить.
Заваливается в кабинет к Мюллеру и давай наезжать:
- Ах ты морда фашистская, пасешь меня? Да, я - советский разведчик! Да , это я сорвал ваши переговоры с союзниками, это я зарубил ваш атомный проект и много еще неприятностей вам сделал! Не веришь? Вот моя красноармейская книжка, билет ВКПБ, удостоверение советского разведчика! Подавись, гадина фашисткая!
Хайль Гитлер!
Запоминается только последняя фраза, думал Штирлиц, уходя от Мюллера. Так что завтра продолжу спокойно работать.
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Теперь и Зеленский у России стал нацистом. И кто-то в Украине еще хочет с ними "дружить" , "сотрудничать"и даже "идти в Россию", "объединяться" с ней! Ждем ответа от руководства Украины.
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У пуйла и мертвечук главный националист... Так что то таке)
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Ватан, тебе даже кацапскую прессу не дают читать?
Цитирую:
Ранее телеканал «Звезда» посчитал, что ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад 1951 года о деятельности Степана Бандеры. На самом деле эти данные из журнала «Социалистический вестник» доступны на сайте с 2013 года. Телеканал указал, что причиной рассекречивания стало требование американского закона «О разоблачении нацистских военных преступников».
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А Сталин и Гитлер встречались осенью 1939г. во Львове.
как сообщил Кравчук.
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Тупорылый зебоба и не понял чего кацапы возбухают так... надо ж было этому малоросу так обосраться и перед украинцами,и перед остальным миром, а потом еще и перед ненаглядными мокшами)))
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Та все это сценарий, разыгранный по нотам зелей и его куратором из кремля.
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Он не неонацист, а зеонацист ))))))))))))))
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Порохосвиньи с Захаровой полностью согласны.
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Останні...після цієї чівіхи тількі бомжі з флаєрами лишилися.
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Так пепка их агент лолита, чего им на своего гнать.
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работала, и продолжает работать програма - уничтожения Украины руками украинцев. С 2015 года. Первым пункто было убрать пороха, что и сделали руками украинцев...
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Ничего личного, наш президент лишь решил полякам анус лизнуть. Интересно было бы знать, кто ему это блд посоветовал.
Полякам, которые всё наглей и наглей начали указывать как нам жить и поглядывать на наши Западные области, как на свои исконные воеводства...
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В общем, ничего интересного -если зебабуин это ляпнул сам по себе от страха или тупости, то уже всю трубку пуйлу обслюнявил и на коленках перед телефоном отстоял... Во всяком случае ему кацапы сейчас рейтинг спасают, тк совсем не уверенны, что рыги в этот момент возьмут власть
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перещеголял даже Ющенко, котого на дамбаце рисовали раньше в фашистской форме
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У кацапов и Мертвечук неонацист. Не ведитесь.
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На 9 мая в москве скажет что поляки развязали вторую мировую и все будет ок! Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 9652
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Может после этих заявлений Зеленский наконец станет своим для порохоботов.
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Та, не звертайте уваги. Не має значення - хто у керма в Україні. Хоч, самий прихильний і проросійський, не має значення. Поки існує Україна і Росія, усіляка українска влада у Кремлі буде недолугою, нацистською, корумпованою, неонацистською і ворожою, хоч хто буде у тій владі, хоч ангели з Ісусом Христом.
Ну, що у 1950 році був Бандера?

Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 2500
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Фашистская Россия. Какие еще нужны доказательства?Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 5805
Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 4261 Це людина, яка заявляє про себе як про неонациста, - речниця МЗС РФ Захарова про Зеленського - Цензор.НЕТ 6501
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Украина? нет, это "Русский мир".
Захарова сначало у себя дома прибери, а потом открывай рот.
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буба знатный нацик, зиги кидает тока шаурма в разные стороны летит.
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Операція прикриття або підготовка для повернення ригів.
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Какую только пургу не несут лишь бы не переставать воровать.А по мне Зеленський на данный момент лучший президент из всех что были в Украине.
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