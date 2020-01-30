 Это человек, заявляющий о себе как о неонацисте, - спикер МИД РФ Захарова о Зеленском. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом Захарова прокомментировала заявление Зеленского о равной вине Германии и СССР в развязывании Второй мировой войны.
"Это говорит человек заведомо стоящий и объявляющий о себе как о неонацисте... В последние годы - после переворота на майдане, усиление неонацизма на Украине стало очевидной проблемой для всего международного сообщества... Подобные заявления переходят все границы в принципе. Они являются откровенным предательством истории своего же народа... Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", - сказала Захарова.
Внєзапно...
Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський оголосив одному з майорів ЗСУ сувору догану за негативні повідомлення у Facebook про президента України Володимира Зеленського
"… офіцер відділу інформаційної протидії оперативного штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України майор… …14 січня 2020 року опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook" повідомлення негативного характеру на адресу Президента України Володимира Зеленського, в якому висловив невдоволення результатами роботи Президента України на займаній посаді з закликом залишити займану посаду", - йдеться у документі. За це офіцеру було оголошено сувору догану.
Источник: https://censor.net.ua/v3172862»
Цікаво, а де реакція нашого МЗС ?
Це ж БРЕХНЯ, і пряма образа Президента України, артикульована спікером МЗС Россіі.
А помочь побратимам в окопах желания нет?
Воевать на пару с клавой - оно сподручнее?
Ну а теперь самое время забубнить "ясвоеотслужил", "ясвоеотвоевал" и т.д., и т.п.
Он скорее Рашист.
Пусть обоснует по сути, обзываться любой дурак может.
Я не поддерживаю Зеленского, но Рашистам обзывать нашего президента не позволю, пусть своего обзывают, есть за что.
https://www.youtube.com/watch?v=rU2T4OooyzE&t=6s
Заваливается в кабинет к Мюллеру и давай наезжать:
- Ах ты морда фашистская, пасешь меня? Да, я - советский разведчик! Да , это я сорвал ваши переговоры с союзниками, это я зарубил ваш атомный проект и много еще неприятностей вам сделал! Не веришь? Вот моя красноармейская книжка, билет ВКПБ, удостоверение советского разведчика! Подавись, гадина фашисткая!
Хайль Гитлер!
Запоминается только последняя фраза, думал Штирлиц, уходя от Мюллера. Так что завтра продолжу спокойно работать.
Цитирую:
Ранее телеканал «Звезда» посчитал, что ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад 1951 года о деятельности Степана Бандеры. На самом деле эти данные из журнала «Социалистический вестник» доступны на сайте с 2013 года. Телеканал указал, что причиной рассекречивания стало требование американского закона «О разоблачении нацистских военных преступников».
как сообщил Кравчук.
Полякам, которые всё наглей и наглей начали указывать как нам жить и поглядывать на наши Западные области, как на свои исконные воеводства...
але нюхнеш тунця
Ну, що у 1950 році був Бандера?
Захарова сначало у себя дома прибери, а потом открывай рот.