 Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше. ВИДЕО

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - рассказал Гончарук, добавив, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.
Гончарук подчеркнул, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года, пояснив это прозрачным рыночным ценообразованием.
Премьер поблагодарил местные власти в тех областях, где состоялся перерасчет тарифов, и призвал представителей на местах, которые до сих пор этого не сделали, активно приобщаться к процессу.
Напомним, что принятое правительством Гончарука постановление №1082 позволила органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.
"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое ", - сообщает Правительственный портал.
Я гражданин Украины...и живу в Украине...так что закрой свою вонючую пасть...зенебил...
Я в Донецке не был с мая 2014-го года...ни разу....
П.С. И по поводу тебя наверное тоже можно говорить что живешь в лугандонии...в Горловке...ты ведь от туда...да??
Теперь зная точно, что он профан (а это Гончарук сказал сам при 3 из 4 членах правления НБУ и министре финансов), ему любой может лапши на уши навесить.
а не то что одни захотели на 5 другие на 10 процентов а третьи вообще не захотели...
так легче мутить водицу?
чесать маковки и задавать себе вопросы это когда доказательств нет.
как они умудряются без жесткой централизации?
Короче, говоря: рынка газа нет, монопольный комитет бездействует, всё в ручном режиме!
Та вам весь мир что-то должен,
только вы никогда ничего не должны
Естественно, что правительство Алексея Гончарука, ссылаясь на подешевевший газ, теперь будет рекомендовать местным властям и ТКЭ снизить тарифы на отопление и за январь.
-хорошо, мы оплатим часть, но откуда же мы возьмем деньги?
-как откуда? у украинцев!
-гениально!
Да!!!!!!
какой ты наивный
это сделано вполне сознательно...))
У Мережу злили запис, як члени Кабміну обговорюють схему продажу газу для населення дорожче
А все просто :
"На засіданні обговорювався варіант того, як можна змусити регіональну владу купувати газ наперед, щоб забезпечити себе блакитним паливом на опалювальний сезон. При цьому, інші проєкти, спрямовані на розвиток регіонів, залишилися б без фінансування на кілька місяців. Щоб дотримуватися схеми Кабміну, на місцях довелося б порушувати бюджетний кодекс, фінансуючи видаткову статтю з фонду розвитку.
Мета схеми - отримати схвалення від МВФ по одному з пунктів вимог."
призвал, рот вытер - рабочее место убрал....
И в этом вы, ребята, сами виноваты.
Власть потеряла авторитет, а чиновники потеряли страх. Хто ж будет слушаться этого самокатчика?