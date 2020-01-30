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 Политика Украины, Общество
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Все про:Тарифы на отопление (585) Теплокоммунэнерго (32) Гончарук_Алексей (611)

 Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше. ВИДЕО

Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки за отопление до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - рассказал Гончарук, добавив, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.

Гончарук подчеркнул, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года, пояснив это прозрачным рыночным ценообразованием.

Премьер поблагодарил местные власти в тех областях, где состоялся перерасчет тарифов, и призвал представителей на местах, которые до сих пор этого не сделали, активно приобщаться к процессу.

Читайте также: В Кабмине Гончарука сообщили, что снижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия

Напомним, что принятое правительством Гончарука постановление №1082 позволила органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.

"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое ", - сообщает Правительственный портал.

Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше 01

Источник: https://censor.net.ua/v3172850
 
   
 Топ комментарии
 
Повезло вам...зеленым чувачкам с нынешней зимой....можно щеки надувать....
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Гончарук у нас власть или гипнотизер с цирка? Что значит украинцы должны? Принимай меры, чтобы платежки немедленно менялись к лучшему, а не трынди как Троцкий.
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Повезло вам...зеленым чувачкам с нынешней зимой....можно щеки надувать....
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Так вам кацапам не пощастило,на газі у прольоті.
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Ты идиот? Хотя чего я спрашиваю...это же очевидно...
Я гражданин Украины...и живу в Украине...так что закрой свою вонючую пасть...зенебил...
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А выглядишь как кацап. Хаешь уккраинское ))
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Не нужно путать украинское с зеленым...и будет тебе счастье....
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кротяра,а как там горловка?ездишь на побывку? Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше - Цензор.НЕТ 8801
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тануна... Гончарук закликає місцеву владу сприяти зниженню вартості платіжок за тепло: українці мають платити менше - Цензор.НЕТ 759.и шо,и 5 канал разом с прямым смотришь?
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По поводу идиота я не ошибся...ты таки им являешься...
Я в Донецке не был с мая 2014-го года...ни разу....

П.С. И по поводу тебя наверное тоже можно говорить что живешь в лугандонии...в Горловке...ты ведь от туда...да??
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так зеленим придуркам, кожен хто критикує вофу, по методичці парашена - касцяп!
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ИДИ, МОКША, В СВОЁ МОКШАНСКОЕ БОЛОТО? ИЛИ ТЫ СОСКОЧИЛ С ЧУХОНСКОЙ СОСНЫ ?
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кругом зрадазрадська.. хто як не Петро? нє? Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше - Цензор.НЕТ 8288
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петро б забезпечив справедливий ринковий европейський тариф по 12 грн за куб бо цього вимагає мвф а хто в це не вірить той агент кремля чи грантоїд Гончарук закликає місцеву владу сприяти зниженню вартості платіжок за тепло: українці мають платити менше - Цензор.НЕТ 6260
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***** зелений, порахуй разом із платіжкою за транспортування. Чмо ти зелене.
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а гендель какой наваристый, прям манна небесная, газа как грязи, но гои ведутся и платят почти по 8 грн. это знак божий, такой случай в жизни бывает только раз.
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Чем больше налоги и цены тем лучше. Ваши же слова *******. Или забыли?
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Гончарук у нас власть или гипнотизер с цирка? Что значит украинцы должны? Принимай меры, чтобы платежки немедленно менялись к лучшему, а не трынди как Троцкий.
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Это уже привычка . Заслуги выпячивать. Как кобель,за свою прямую работу по газу ,хотят миллионные премии получать.
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Пока гипотезы перерастут в попытки действовать, наступи лето, а там новая зима и новые гипотезы.
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Какую вы серьезную работу провели, шалапутные? Или вы как шаманы били в бубны призывая теплую погоду? Ааа, ну тогда это ваша заслуга что всю зиму плюс на улице, согласен. Дякую, дуже дякую ЗЕбилы!
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Он не столько смешной...сколько дурной....
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Это прикол. Этот Гончарук говорит- надо меньше сделать. А на месте говорят- нам пох, будем лупить по полной, ещё больше чем было.
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Более того.

Теперь зная точно, что он профан (а это Гончарук сказал сам при 3 из 4 членах правления НБУ и министре финансов), ему любой может лапши на уши навесить. Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше - Цензор.НЕТ 8276
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лучше профан чем вороватые торговцы трусами Гончарук закликає місцеву владу сприяти зниженню вартості платіжок за тепло: українці мають платити менше - Цензор.НЕТ 7617 и конфетами
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Все с точностью наоборот. К первой платежке прибавили вторую. Оцените красату нае алово.
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почему не привязать это "подарочное" уменьшение (которое зависит не понятно от кого и чего) к официальному снижению цены 1 Гигакалории? это было бы прозрачно, хотя бы...
а не то что одни захотели на 5 другие на 10 процентов а третьи вообще не захотели...
так легче мутить водицу?
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цю касетну нечисть взагалі гнати потрібно! поверніть гройсмана, в нього досвіда і мізків більше ніж у всоьго сьогоднішнього кабміна! гройсман крав? ні не крав! гройсман у всьому погоджувався з парашенком, ні! при гройсману все працювало, при цьому дебілу все зупинилось!
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Гройсман не крав?! Ну вы батенька того... Биографии замечательных людей изучать надо.
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приклади в студію! і рішення суду бажано!
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Подсказка: начните изучать с украденных у винничан земельных участков. До конца дня не успеете, но до завтрашнего вечера вполне. А после можете почесать маковку и задать уже самому себе ваш последний вопрос.
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есть доказательства - подавайте в суд.
чесать маковки и задавать себе вопросы это когда доказательств нет.
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призывать можно не врать. в экономике существует понятие, РАСЧЕТ. хотя, кому я это пишу? для него экономика как для меня кибернетика
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Отдать решение по платёжкам компаниям теплоэнерго, значит расплодить коррупцию в огромных масштабах.
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и как весь мир живет,когда теплом занимаются именно тепловые и энергетические компании? Гончарук призывает местные власти способствовать снижению стоимости платежек за тепло: украинцы должны платить меньше - Цензор.НЕТ 3409.
как они умудряются без жесткой централизации?
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Непонятно как они вообще выживают без НКРЕКП, который назначает (!) рыночные цены.
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Кабмину удалось снизить стоимость газа.... и тра-ля-ля....
Короче, говоря: рынка газа нет, монопольный комитет бездействует, всё в ручном режиме!
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а коли антимонопольний комітет діяв?! антимонопольний комітет - це фікція, яка тільки грабує країну!
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да рановато еще...надо было в конце марта этот вопрос поднимать
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Если мы сегодня не повысим тарифы, то завтра это сделает Порошенко!
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Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки за отопление до 30%. У меня тариф за тепло в декабре 26,5 грн./кв. м. У знакомой - 42 грн./кв.м. До "снижения" было 13.
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так вони ж нелохи, а ми лохи! все схаваєм! арихметики не вчили!
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Украинцы должны ...


Та вам весь мир что-то должен,

только вы никогда ничего не должны
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Монополісти знижувати ціни не будуть і закликати до цього - розписуватися у своєму безсиллі. Створіть умови - якусь конкуренцію або установіть рамки і жорстко контролюйте. Третього ще ніхто не придумав. У нас уже говорять - то платили одній фірмі, а тепер будемо ще й за доставку доплачувати. От вам і анбандінг .
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Вряд ли снизят платежки. Нужно же таперь оплачивать замок принца Рината Ахметова. Спасибо Пете и порохосрани за *зеленые тарифы* и за заоблачные цены на газ.
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а ще продовжувачам справи петі, вофі та його дебілоїдам!
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А ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ВООБЩЕ? КАК ОНА СДЕЛАТЬ ЕГО ДЕШЕВЛЕ ЕСЛИ ТАМ КУЧА ПРОКЛАДОК НЕНУЖНЫХ ЗА КОТОРЫЕ ПЛАТИТ КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! ОН НЕ ТО ЧТО ПРОФАН В "ИКАНОМИКЕ" ОН ДОЛБОЯЩЕР ПОХОДУ! ПО ТИПУ ТОГО КОТОРЫЙ ГОВОРИЛ "НАДО ПЕРЕСТАТЬ ПОСТРЕЛИВАТЬ"
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Ага, они уже компенсируют "убытки" на тепле и горячей воде повышением на холодное водоснабжение.
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В январе НКРЭКУ повысило тарифы за 1 Гкал для поставок населению для целого рядка крупных ТКЭ. Например, для «Львовтеплоэнерго» стоимость 1 Гкал тепла выросла с 1338,58 грн до 1595,35 грн (здесь и далее - без НДС), для Черниговского «Облтеплокомунэнерго» - с 1431,19 грн до 1600,44 грн, для коммунального предприятия «Теплопостачання міста Одеси» - с 1019,52 до 1473 грн, для «Николаевоблтеплоэнерго» - с 1221,9 до 1623,2 грн.

Естественно, что правительство Алексея Гончарука, ссылаясь на подешевевший газ, теперь будет рекомендовать местным властям и ТКЭ снизить тарифы на отопление и за январь.
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Думаю, новое снижение тарифов закончится введением третьей платежки.
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Украинцы должны платить меньше но чаще Гончарук закликає місцеву владу сприяти зниженню вартості платіжок за тепло: українці мають платити менше - Цензор.НЕТ 403
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-нужно чтобы украинцы меньше платили за газ!
-хорошо, мы оплатим часть, но откуда же мы возьмем деньги?
-как откуда? у украинцев!
-гениально!
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ну шо за гончарук..Учись у осла оманского. издай приказ - Цены на газ - уменьшайтесь раз два! И все. Отже делетантов набрали панимаешь.
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Одной рукой подымает цены на газ другой требует уменьшение платежек

Да!!!!!!
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Закодировали ТВ..... и ? Разговаривал с людьми,их слова ПУСТЬ Пинчуки,Ахметки,Бени их сами смотрят ,покупать каналы люди не будут,а делают .... новости 112 ,1,... кино Раша ТВ,Беларусь ТВ, кАЗАХ ТВ............ дебилы вы хоть поняли что вы наделали? Вы пустили Сепар ТВ в дома украинцев!!!!!О лучшем подарке Раша и не мечтала....... \дальше слова народные нецензурные\
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дебилы??
какой ты наивный
это сделано вполне сознательно...))
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я бы сказал не дебилы а по другому ,но забанят за слова народные...
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чергова зелена пиз..ьж! я оплатив двушку, троєщина, в грудні 2019 сума за опалення була 1185грн, в січні 2020 1231грн, це при тому що за січень 2019 сума була менша ніж за грудень 2019.але лохи вірять і ждуть
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Не понял? А где в комментах мое любимое - баран и подпись "зе, ты же обещал?"
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Надо не призывать а обязать. Вы правительство или активисты-призывальщики ?
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Гм.Чомусь на Цензорі з'являються заяви для загалу,а сенсаційні кадри і записи-якось неохоче...
У Мережу злили запис, як члени Кабміну обговорюють схему продажу газу для населення дорожче

А все просто :
"На засіданні обговорювався варіант того, як можна змусити регіональну владу купувати газ наперед, щоб забезпечити себе блакитним паливом на опалювальний сезон. При цьому, інші проєкти, спрямовані на розвиток регіонів, залишилися б без фінансування на кілька місяців. Щоб дотримуватися схеми Кабміну, на місцях довелося б порушувати бюджетний кодекс, фінансуючи видаткову статтю з фонду розвитку.
Мета схеми - отримати схвалення від МВФ по одному з пунктів вимог."
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все работает в ручном режиме, нет что бы развивать конкуренцию на рынке поставщиков тепла. бараны
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с призывами вседа хорошо дело обстояло.
призвал, рот вытер - рабочее место убрал....
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Гончарук, местные власти тебя и президента нашего вертели на х...ю, весело смеясь рожей пояркова.
И в этом вы, ребята, сами виноваты.
Власть потеряла авторитет, а чиновники потеряли страх. Хто ж будет слушаться этого самокатчика?
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