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 Политика Украины, Общество
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Все про:ПАСЕ (1508) плен (1821) пытки (476) Россия (74854) Донбасс (20561) наемники РФ (1042) Асеев (28)

 Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ. ВИДЕО

Украинский журналист Станислав Асеев, который был освобожден из плена наемников РФ в результате обмена 29 декабря 2019 года, выступил на мероприятии "Соответствие РФ своим обязательствам как члена Совета Европы после семи лет с момента проведения последнего мониторинга", проходившем в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Об этом Асеев написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера выступил в ПАСЕ в Страсбурге, а также встретился с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, постоянным представителем Украины при Совете Европы, господином Борисом Тарасюком и многими правозащитниками. Везде говорил о ситуации в Донецке и пленных. "Приятно" удивило и полное отсутствие украинских СМИ в зале во время выступления – и это при том, что некоторые наши телеканалы стояли в фойе. Видимо, нужно выступать с вилами, чтобы тебя снимали – или это уже вчерашний день, коллеги?" - рассказал Асеев.

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Он привел в своем посте речь, с которой выступил перед присутствующими.

"Уважаемые дамы и господа, позвольте мне обратиться сегодня к вам не как журналисту, который провёл более двух с половиной лет в плену. Я не хотел бы выступать перед вами и как человек, которого пытали. В месте, в котором я находился 28 месяцев, меня заставили дать интервью. В тот момент я не был журналистом, как не был журналистом и тот, кто будет брать это интервью. Люди, которые заставили меня его дать, сказали, что для их руководства — полковников и генералов — я всего лишь винтик, маленький человек, никто. Я ответил, что в этом между нами и разница — разница в том, что для них люди начинаются с полковников. Именно поэтому сегодня я хочу выступить перед вами как маленький человек — тот самый никто, которых сотни в донецких и луганских подвалах. Эти люди не просто "сидят": их жестоко пытают, часть — насилуют, часть — привлекают к тяжёлым работам. Они лишены связи с близкими, лишены возможности оправдаться в суде. В месте моего заключения в Донецке был период, когда нас вообще не кормили. Всё это происходит не в Сомали и даже не в Сирии. Всё это происходит в центре Европы в игнорировании всего, во что верит весь цивилизованный мир. Но мне также известно, что мир изменился. Больше нет ситуации "Москва или Берлин", ситуации "или-или". Экономика и калькулятор всё чаще берут верх над моралью и правом. Но есть вещи, которые неизменны до сих пор — это слова маленького человека перед людьми, которые нажимают на большие телефонные кнопки и что-то решают. В нашей ситуации последнюю кнопку нажимает Москва. И сегодня я прошу вас только об одном: если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти из донбасского плена хотя бы одну чью-то жизнь — сделайте это ради будущего, в котором важны не погоны, а человек. Того будущего, которого Российская Федерация лишила целую часть моей страны. Благодарю за внимание", - заявил Асеев членам ПАСЕ.

Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ 01

Источник: https://censor.net.ua/v3172813
 
   
 Топ комментарии
 
А ПАСЄ у цей час надає усі права агресору-росії.
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А теперь все слишком громко сказано
Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 3496
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Надавить на росисю, это как давить на кучу дерьма, результат одинаков в своей бессмысленности. Удивительно наблюдать метамарфозы человеческого развития, при очевидных успрехах технического прогреса, глобальное умственное отупение, парадоксы на каждом шагу...
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Як журналіст співпрацював із газетою «Дзеркало тижня»[5], журналом «Український тиждень»[6] та «Радіо Свобода»[7] під псевдонімом Станіслав Васін. За словами однокурсника Станіслава, колишнього Народного депутата Єгора Фірсова, С.Асєєв вважав своїм журналістським обов'язком залишатися в Донецьку і об'єктивно описувати події, що відбуваються[7]: «Не всі можуть знати, що відбувається на території окупованого Донбасу, не всі можуть описувати ту ситуацію, яка там відбувається. А Стас міг і описував».
https://uk.wikipedia.org/wiki/Асєєв_Станіслав_Володимирович
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А ПАСЄ у цей час надає усі права агресору-росії.
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Что значит надавить на Москву? Ястреб. Ничего у тебя не выйдет. Мы идём другим путём. Зеля себе уже мозоль на языке натёр об путинскую жопу, а этому лишь бы надавить. Если у вас есть возможность надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью-то жизнь - сделайте это ради будущего, - освобожденный журналист Асеев в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 6825
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Надавить непросто. Америка давит пять лет. С их позиции это гуд - раха слабеет и чахнет.Лни не спешат. С нашей - мы тоже чахнем. Невозможно давить,если есть медведчуки и олигархи. Забудь о давлении.
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Надавить на росисю, это как давить на кучу дерьма, результат одинаков в своей бессмысленности. Удивительно наблюдать метамарфозы человеческого развития, при очевидных успрехах технического прогреса, глобальное умственное отупение, парадоксы на каждом шагу...
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Причем я не про Ассеева, он хороший человек, и правильно говорит. Но не замечает , что говорит со стенкой. Последовательная позиция у США, те обрезают раше рынки сбыта преследуя свои прагматические цели, а не из за любви к Украинцам. И надеюсь, они добьются своего. А Европа, это отдельный клинический случай, об этом можно долго говорить. Возьмите хотя бы то, что можно часами ходить по Милану и не увидеть ни одного европейца, там одни корейцы, арабы, индусы, кто попало. У нас союзников в Европе, это Поляки, Литва, Латвия, Эстония, и усеее...
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Это все понятно,но он выступал в ПАСЕ.
Поинтересуйтесь целями и задачами этой орнанизации.
Абсурдно что Украина принимает участие в этом балагане,а не то что говорит Сенцов?
Как можно участвовать в организации где вицепрезидентом является представитель государства анексировавшего часть твоей территории,а другую часть оккупировавшей и не признающей это.
Совершая ежедневные терракты на твоей территории,засылая бандитов и убийц,лишившая миллионы граждан твоей страны доступа к базовым услугам,а то и элементарного права на жизнь и т.д.
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надавить на Москву

???!!!

Это 42-летний мальчик, который сцытся назвать страну, которая воюет с Украиной, должен надавить на Москву???!!!
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Это бизнесс партнерам кремлевским было сказано,....
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Надавить на Москву и спасти хотя бы одну чью то жизнь, а Украина пусть становиться придатком запоребрика, украинским федеральным округом. Не ну а чо, одну же жизнь зато спасли....
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и зачем люди на войне идут в атаку, ведь можно не идти и спасти человеческие жизни...
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