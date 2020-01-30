 Один украинский воин ранен на Донбассе, с начала суток наемники РФ дважды обстреливали позиции ВСУ, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
На Донецком направлении с 9 часов утра противник со станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал позиции украинских воинов в районе населенного пункта Березовое.
Около 11 часов на Луганском направлении оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского.
По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов однин украинский воин ранен.