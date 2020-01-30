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 Один украинский воин ранен на Донбассе, с начала суток наемники РФ дважды обстреливали позиции ВСУ, - Минобороны. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток. В результате обстрелов один украинский воин ранен, потерь нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Донецком направлении с 9 часов утра противник со станковых противотанковых и автоматических гранатометов 50 минут обстреливал позиции украинских воинов  в районе населенного пункта Березовое.

Около 11 часов на Луганском направлении оккупанты выпустили 8 мин 82-го калибра по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Новотошковского.

По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов однин украинский воин ранен.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172758
 
 
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А не пора этот лядский цирк из слуг народа отправить в окопы?!
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Отправить туда Юзика и Стефанчука будет трудной задачей.
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А у нас перемиріє і ністрілять, каже членомкомандуючий.
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Тут вражають оці слова "...з 9 години ранку противник зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів 50 хвилин обстрілював позиції українських воїнів..." І тепер нехай поставлені малоросами військові (так звані), ще раз нам розкажуть, що нема заборони на "отвєтку".
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