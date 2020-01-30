 В Запорожье волонтеру Андрею Лукину сожгли машину. ВИДЕО

Об этом волонтер сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью, около 3:30, пока еще не известные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность", - написал Лукин.
О том, что горит его автомобиль, волонтер узнал от соседей. Говорит, они прислали видео пылающего автомобиля.
В ГСЧС в Запорожской области отметили, что пожар произошел на ул. Штурмовой. Причина пожара устанавливается.
Але ж це ще не реванш?
Він точно українець?
Быть такого не может!
Волонтеры не болеют, не умирают, их машины не ломаются, сериалы они не смотрят.
Волонтерят себе, никого не трогают.
А если и лоханется, то, все равно, другие виноваты.
Зебилы довольны своим выбором
Поэтому без них зебилам как-то спокойнее и комфортнее смотреть кацапские сериалы.