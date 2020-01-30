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Все про:Запорожье (1580) поджог (693) пожар (3920) волонтеры (1973)

 В Запорожье волонтеру Андрею Лукину сожгли машину. ВИДЕО

В Запорожье в ночь на 30 января горел автомобиль Volkswagen В6, который принадлежит волонтеру Андрею Лукину.

Об этом волонтер сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью, около 3:30, пока еще не известные негодяи лишили меня средства передвижения, на котором я осуществлял свою журналистскую и волонтерскую деятельность и, конечно же, мешал кому-то... Очень сильно эта машина помогала и выручала меня и людей, с которыми мы вели нашу деятельность", - написал Лукин.

В Запорожье волонтеру Андрею Лукину сожгли машину 01

О том, что горит его автомобиль, волонтер узнал от соседей. Говорит, они прислали видео пылающего автомобиля.

В ГСЧС в Запорожской области отметили, что пожар произошел на ул. Штурмовой. Причина пожара устанавливается.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172733
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо зеленскому что активизировалась сепарская мразь. И патриотам и волонтерам сейчас стало очень не безопасно!!!
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Давно такого не було. Хоча що казати, якщо в Києві дировці в ментів стріляють, а їм лишень хуліганство висувають. За спалену машину взагалі адмінштраф випишуть.
Але ж це ще не реванш?
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так запорожские люмпены ненавидящие Украину, ВСУ и волонтеров - в первых рядах голосовали за зеленского. теперь зельцман им развязал руки и они могут спокойно жечь машины имущество волонтеров.
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Спасибо зеленскому что активизировалась сепарская мразь. И патриотам и волонтерам сейчас стало очень не безопасно!!!
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С другой стороны, все патриоты (ветераны АТО и волонтеры в том числе) знают, кого надо шлепнуть, чтобы это прекратить, но пока никто этого делать не собирается.
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не загоняй про "зеленого". Скажи почему Штепа гуляет по Киеву?
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Давно такого не було. Хоча що казати, якщо в Києві дировці в ментів стріляють, а їм лишень *********** висувають. За спалену машину взагалі адмінштраф випишуть.
Але ж це ще не реванш?
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Война продолжается, хоть "уставшие" от нее пытаются доказать себе обратное. Толи еще будет, когда к местной вате добавится поток амнистированных мышебратьев...
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так запорожские люмпены ненавидящие Украину, ВСУ и волонтеров - в первых рядах голосовали за зеленского. теперь зельцман им развязал руки и они могут спокойно жечь машины имущество волонтеров.
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У цього п.дора ще є роліки де оно обурюється як ГІБДД там когось най.бує.
Він точно українець?
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хз. я первый выдавший гуглом ролик открыл. понятия не имею шо це за крендель
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Краще б падлошенка чи Клячка підпалили або ту саму штепу.. Сепари вже зовсім острах втратили
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все как в 2014 во время Майдана - да к власти пришли опять те же
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У волонтера? У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину - Цензор.НЕТ 863
Быть такого не может!
Волонтеры не болеют, не умирают, их машины не ломаются, сериалы они не смотрят.
Волонтерят себе, никого не трогают.
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козломордий тобі туди.https://antikor.com.ua/articles/355229-rehisser_puteshestvuju_po_sibiri._strana_umerla._trezvyh_ne_videl._putina_i_medvedeva_v_etih_krajah_nazyvajut_prosto
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А что, волонтёр не человек? Не может топляка купить или не затянуть клеммы?
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НИКОГДА!
А если и лоханется, то, все равно, другие виноваты.
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Ну и зачем он парковал свою машину на зеленой зоне?
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Тебе везде любимая ЗЕлень мерещится? Лечиться треба...
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Лечись. Я ж не против. У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину - Цензор.НЕТ 8870
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Поджоги авто волонтеров и журналистов, абсурдные дела на Пояркова и Зверобой, шитое белыми нитками дело Шеремета, отмазывание "слугой" водилы автобуса с какцапским кино, билборды в Киеве с "наш партнер роися", "просто перестать стрелять"...
Зебилы довольны своим выбором
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ЗЕбилам волонтеры, активисты, ветераны АТО напоминают, какое они бесполезное говно.

Поэтому без них зебилам как-то спокойнее и комфортнее смотреть кацапские сериалы.
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У ватників засоби як у шакалів, ватники це загроза для суспільної безпеки України У Запоріжжі волонтеру Андрію Лукіну спалили машину - Цензор.НЕТ 1931
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Таке враження що іде повномасштабний наступ на добровольців волонтерів та УКРАІНЦІВ...
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Та да. Обычно машины не ломаются и не горят...
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Та да , якщо за півтора дня горять дві волонтерськи автівки у різних містах то то звикла повсякденна справа
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Сьогодні діяльність зеленського створює соціальну напругу в суспільстві.
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