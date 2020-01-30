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 Политика Украины, Общество
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Все про:Киев (18506) супермаркет (135) Штепа (136)

 "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

Экс-мэр Славянска Неля Штепа была замечена в одном из киевских супермаркетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись Штепы в супермаркете опубликована на странице интернет-издания Karachun Media на Youtube.

"Я в своем городе. Почему я должна быть в Донецке?" - заявила Штепа автору видео "любительница русского мира".

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Источник: https://censor.net.ua/v3172715
 
   
 Топ комментарии
 
"Новіє ліца " до столиці добрались "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете - Цензор.НЕТ 1576
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Она просто ссыт тонкой струей своей старческой мочи и на зелебобиков и на украинцев зная что ей ничего не будет и можно постебаться со всех лошар которые так и не смогли наказать ее ни физически ни законно))
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Сивохо - главный куратор таких цук в снбо 😂
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ничего подобного, Шуфрича в мусорный бак кидали а теперь он в Верховной Раде, наоборот для некоторых это пиар их однодумца русскоговорящего покровителя...
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Почему етой твари не пустят пулю в затылок? Патриоты вы где? Только с факелами и лозунгами ходить по Киеву вы только можите. За свободу нужно воевать а не на коленях выпрашивать.
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Не знаю, что за клоунесса подошла к Штепе, но Штепа не потопляема! Сейчас некоторые умные комментаторы сразу станут писать, что "ОНО" не тонет.....
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Не зря они в Киев сползаются. Будут Киев в даунецк превращать.
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Не понятна претензия почему ей нельзя делать покупки. Вместо того чтобы спросить прокуратуру почему Штепу освободили говорить о вкусняшечках странно. Все вкусняшечки в Прокуратуре. Также как и с маршруткой с сериалом российским. Все претензии к нашим законодателям. Если не регламентировано что кинопродукция РФ в Украине запрещена то какие претензии могут быть к водителям заробитчанам и обычным рабочим которые включают тв и смотрят российское кино.
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"Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме..."

Ги-ги-ги. Чогось регочу з України. Народ! А ви дійсно хочете побудувати свою власну державу? Щось сумніваюсь я в цьому.
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Чому мовчать захисники? Де цвіт нації? У нас всі рівні перед законом і Штепа і неШтепа. Де проваження проти націоналістів, які переслідують БІДНУ ПЕРЕСЕЛЕНКУ? ЯКОСЬ УЖЕ ДИВНО.
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оце ще кцапська матрьошка,вилізла з іпінєй своїх у столицю..
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