 "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись Штепы в супермаркете опубликована на странице интернет-издания Karachun Media на Youtube.

"Я в своем городе. Почему я должна быть в Донецке?" - заявила Штепа автору видео "любительница русского мира".

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