 "Почему я должна быть в Донецке? Я в своем городе", - экс-мэр Славянска Штепа, подозреваемая в сепаратизме, делает покупки в киевском супермаркете. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись Штепы в супермаркете опубликована на странице интернет-издания Karachun Media на Youtube.
"Я в своем городе. Почему я должна быть в Донецке?" - заявила Штепа автору видео "любительница русского мира".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись Штепы в супермаркете опубликована на странице интернет-издания Karachun Media на Youtube.
"Я в своем городе. Почему я должна быть в Донецке?" - заявила Штепа автору видео "любительница русского мира".
Ги-ги-ги. Чогось регочу з України. Народ! А ви дійсно хочете побудувати свою власну державу? Щось сумніваюсь я в цьому.