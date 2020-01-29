 В зоне ООС прошли практические стрельбы огнеметчиков. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Обчение закончилось практическими стрельбами.

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