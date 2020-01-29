Редактор Цензор.НЕТ 29.01.20 22:3029.01.20 22:31 В зоне ООС прошли практические стрельбы огнеметчиков. ВИДЕО В зоне проведения ООС ускоренный 2-недельный базовый курс подготовки прошли подразделения огнеметчиков.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. Обчение закончилось практическими стрельбами. Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 128-й и 10-й горно-штурмовых бригад стали победителями соревнований на лучший минометный расчет ОС. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/v3172668 x Мне нравится 3
наганрпг розведеннявідведення постійно гинуть наші хлопці. Навіть більше ніж до клованового розведеннявідведення !
Ото там і треба провести практичні стрільби, та так, щоб аж в мацквабвді паленим лайном завоняло!