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 Политика Украины
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 В зоне ООС прошли практические стрельбы огнеметчиков. ВИДЕО

В зоне проведения ООС ускоренный 2-недельный базовый курс подготовки прошли подразделения огнеметчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Обчение закончилось практическими стрельбами.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172668
 
   
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У москалей на 1/8 части суши 135 млн.козлов вместо 3.5 млрд.южнее мордора,поетому 4569-ть жмуров кацапии за 5-ть лет оккупации части Украины-ето приятная мелочь.Дали козлам по рогам и ещё дадут-пока не уберутся за Дон.https://www.znak.com/2018-10-16/opublikovan_novyy_spisok_iz_4569_dobrovolcev_i_naemnikov_pogibshih_v_sirii_i_na_ukraine
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огнемет марки ППК. (подгоревший пердак кацапа или поджаренная печень козлины) У зоні ООС відбулися практичні стрільби вогнеметників - Цензор.НЕТ 8273
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Від такого деморалізуючий ефект свого часу був сильнішим...


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запустили рпг 16(і яке відношення він має до вогнеметів) - а тренуються із чого стріляти?
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В зоні розведення відведення постійно гинуть наші хлопці. Навіть більше ніж до клованового розведення відведення !
Ото там і треба провести практичні стрільби, та так, щоб аж в мацквабвді паленим лайном завоняло!


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