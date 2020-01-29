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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Италия (958) посольство Украины (232) телевидение (589)

 "Досадная непреднамеренная ошибка", - ведущий шоу на итальянском канале извинился, что назвал Украину "Малой Россией". ВИДЕО

Ведущий шоу "L'Eredita" Флавио Инсинна на итальянском телеканале RAI признал ошибочность своих заявлений об Украине.

Об этом говорится в публикации посольства Украины в Италии, информирует Цензор.НЕТ.

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"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина - это прекрасная страна и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", - заявил говорит ведущий в прикрепленном видео.

Досадная непреднамеренная ошибка, - ведущий шоу на итальянском канале извинился, что назвал Украину Малой Россией 01

Напомним, посольство Украины в Италии обнародовало официальное письмо к местному телеканалу RAI в связи с оскорбительными высказываниями ведущего шоу "L'Eredita" в адрес нашего государства.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172664
 
   
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В очко себе пусть затусует свои извинения !!!
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Не зможе, бо там вже зєлєбоби сидять з найвпливовішим лідером **********.
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вибачьте!.. На гиляку "ведучого", и ні яких вибачень!!!
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Вообще единственное необидное (из известных) название Украины это Русь, как вариант - Киевская Русь.
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Сирожа!.. я просто жду, где ты проколешся, и покажешь свое подлинное нутро..
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Русь була одна, з центром в Києві. Але. Її ніхто не називав Київською.
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ага, паріжская хранція і ландонская англійя
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навєрнойє, була ше якась гинша хранційя та друга англія
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Тю! Чему удивляться? Тупости очередного безграмотного клоуна?
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Останнім часом суцільні ашіпкі такого роду. Совпадєніє?
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Пікола русія...
Скільки йому кацапня заплатила ?
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нет уж, родной, сперва по роже, а уже потом извиняться...
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