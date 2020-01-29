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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:инкассаторы (86) Одесса (5887) Нацполиция (10810) правоохранительные органы (864)

 В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Одессе задержаны трое злоумышленников, которые с применением огнестрельного оружия завладели автомобилем фирмы, обслуживающей сеть уличных терминалов онлайн-платежей, и похитили из нее сумку с 700 тыс. гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие произошло в половине пятого утра на улице Героев Крут. Водитель инкассаторской машины за рулем ждал напарника, который пошел к терминалу за деньгами. В это время из автомобиля, который остановился неподалеку, вышли двое неизвестных и выстрелили из ружья в сторону его транспортного средства. Водитель выскочил из салона, а нападавшие заняли его место и вместе с еще одним сообщником, который передвигался на другом автомобиле, уехали.

В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция 01

Похищенное транспортное средство они бросили в нескольких кварталах от места происшествия, а сами забрали сумку с деньгами и на двух своих машинах (одну из которых предварительно оставили неподалеку) разъехались в разные стороны.

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Брошенный автомобиль инкассаторов и машины подозреваемых оперативники уголовного розыска ГУНП совместно с бойцами батальона полиции особого назначения КОРД нашли. И совсем скоро "по горячим следам" задержали всех трех нападавших. Двух - по месту жительства в центре города, а третьего - в Суворовском районе Одессы.

В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция 02

Подозреваемые - одесситы в возрасте 27 и 28 лет. Во время осмотра места происшествия, а также во время неотложных обысков были изъяты вещественные доказательства их причастности к разбойному нападению. Сейчас все трое задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция 03

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В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция 04

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Согласно санкции ч.4 ст.187 Уголовного кодекса злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/v3172662
 
 
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Да..Нєдолга музіка іграла... В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5898
І так буде зі всіма покидьками! В Одессе задержана банда, похитившая в результате вооруженного нападения на инкассаторов 700 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8590
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Молодці - отже вміють , коли захочуть ... ?
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Менять надо подход к преступности.Надо начинать бороться высокими сроками с мелочью пузатой .Именно из их рядов потом формируется серьёзная преступная среда!Лишить подпитки серьёзную преступность.Строить тюрьмы,Плодить вертухаев, но бороться с уличной преступностью высокими сроками.Особенно за умысел.Сроки суммировать.За кошельки ,телефоны,мордобой итд.Иначе мы не станем цивилизованными.
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Честно говоря, судя по описанию- лихо сработали пацанчики! Грамотно. Никаких 200-х, 300-х... одновременно- цель достигли. И- отменно ушли! Что далее пошло не так- понятия не имею. Но, вынужден признать- начало "дела" у них удалось на славу!
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'Счастье' длилось недолго
Такая оперативность просто необходима в масштабах станы в отношении топ коррупции.
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