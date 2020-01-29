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 В Днепре при попытке дать 5 тыс. долл. взятки начальнику отделения полиции задержана сотрудник компании ритуальных услуг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали представительницу компании, предоставляющей ритуальные услуги, при попытке подкупа начальника отделения полиции в Днепре.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудница одной из частных компаний в Днепре, специализирующихся на ритуальных услугах, обратилась к начальнику Соборного отделения полиции Днепровского ОП ГУНП в Днепропетровской области с целью наладить долгосрочное "сотрудничество". Женщина предложила должностному лицу полиции систематическое "вознаграждение" за предоставление информации об умерших.

Подполковник полиции предупредил "бизнес-леди", что ее предложение является преступлением. Одновременно сообщил о происшествии своему руководству и Департамент внутренней безопасности. Было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

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В Днепре при попытке дать 5 тыс. долл. взятки начальнику отделения полиции задержана сотрудник компании ритуальных услуг 01

Правоохранители задокументировали факт передачи женщиной 5 тыс. долларов начальнику Соборного отделения полиции.

В Днепре при попытке дать 5 тыс. долл. взятки начальнику отделения полиции задержана сотрудник компании ритуальных услуг 02

Средства изъяты в качестве вещественных доказательств. Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. За подкуп должностного лица ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3172612
 
 
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а разница какая, обе такой херней страдают
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Когда служил, первые кто сообщал "своим ритуальным" были медики....Приезжаешь на вызов, а родственникам уже звонят....Так как изначально звонят в скорую, а те уже вызывают милицию
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Когда мне менты (при регистрации смерти) предложили передать мои контакты Ритуальной Службе, я согласился, хотя и понимал всю схему...
Через пол часа поступил звонок с предложением услуг. Естественно, я обратился и в другие службы - в 3-х было дороже, а вот дешевле - не было нигде. Они тоже следят за рынком и конкурентами.
Ничего страшного в оповещении ритуальных служб не вижу. Как ни крути, а человеку необходимо хоронить умершего. Проблема в том, что делается это через черный нал.
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как не смотри, а это нарушение конфиденциальной информации, недобросовестная конкуренция, взятка (ментам, врачам)
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не договорились о цене...
сдал коммерса мент,и такое бывает
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