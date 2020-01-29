 В Днепре при попытке дать 5 тыс. долл. взятки начальнику отделения полиции задержана сотрудник компании ритуальных услуг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Сотрудница одной из частных компаний в Днепре, специализирующихся на ритуальных услугах, обратилась к начальнику Соборного отделения полиции Днепровского ОП ГУНП в Днепропетровской области с целью наладить долгосрочное "сотрудничество". Женщина предложила должностному лицу полиции систематическое "вознаграждение" за предоставление информации об умерших.
Подполковник полиции предупредил "бизнес-леди", что ее предложение является преступлением. Одновременно сообщил о происшествии своему руководству и Департамент внутренней безопасности. Было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители задокументировали факт передачи женщиной 5 тыс. долларов начальнику Соборного отделения полиции.
Средства изъяты в качестве вещественных доказательств. Женщину задержали в порядке ст.208 УПК Украины. За подкуп должностного лица ей грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.
Через пол часа поступил звонок с предложением услуг. Естественно, я обратился и в другие службы - в 3-х было дороже, а вот дешевле - не было нигде. Они тоже следят за рынком и конкурентами.
Ничего страшного в оповещении ритуальных служб не вижу. Как ни крути, а человеку необходимо хоронить умершего. Проблема в том, что делается это через черный нал.
сдал коммерса мент,и такое бывает