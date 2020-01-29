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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (4419) рейдерство (851) Малюська Денис (35)

 Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эффективной работе Офиса противодействия рейдерству и призвал обращаться туда всех украинцев, пострадавших от незаконной перерегистрации недвижимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в фейсбуке.

В качестве примера Зеленский привел возврат кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченной рейдерами квартиры, которую он получил по наследству от родственницы.

"В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Воров не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство - квартиры умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.

Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во вновь созданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

После того как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - рассказал президент.

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Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.

Контактный телефон: (044) 237-09-96.

Источник: https://censor.net.ua/v3172581
 
 
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п.с. когда моника зелох хвалится тем, что оно ЛИЧНО пошел к мин юстиции (ним же назначенному) и только тогда отменили регистрацию, да еще и по постановлению Верховного суда Украины - это даже не лоховство, это идиотизм его на посту презЕдента.
Тем более что такими действиями он нарушает Конституцию Украины...
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Та ти шо ?!!!! А як тобі таке , 3,14здабол ? : НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц.
Бахматюк и коллектив Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится. https://censor.net.ua/news/3172349/v_kompaniyah_bahmatyuka_zayavili_chto_budut_vynujdeny_vyvodit_lyudeyi_na_aktsii_protesta_v_otvet_na
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Черговий сеанс уріноофтальмології ві ОСЛА ОМАНСЬКОГО - жріте ЗЕфілітіки !!!!
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ВЕЛИЧАЙШИЙ ЛИДЕР ********** хочет разорить деда Игоря Валерича?
В Украине ведь все прекрасно знают кро РЕЙДЕР НОМЕР 1!)))
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Я так понимаю, приведенный пример это и единственный результат?
Еще очень интересует судьба рейдеров.
Открыты ли против них уголовные дела и все такое.
Или это что то типа старинного развлечения, сбивать шляпы у прохожих и криминала здесь нет?
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Рейдерскому захвату Коломойским Украины офис противодействия рейдерству будет будет как то противодействовать?
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Віслючкові конче потрібен PR, щоб ретушувати зашквари...
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
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І тепер по усім справам треба особисто звертатися до президента?
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Попросите Гончарука, что бы он каждый день напоминал про его пустую голову. Неужели еще не понятно, что это не твое дело, не тем занялся!
Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков" - Цензор.НЕТ 4920
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Очередное бестолковое бла бла бла от Бубы Вислюковича ...
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на беню можно жаловаться, а можно и не жаловаться - ему пофиг. остальные - это так, дробь.
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походу Володя нашел свою нишу
теперь если кого швырнут можно обращаться напрямую к президенту
это была правдивая история(с)
ни один рейдер при этом не пострадал
... шо то скрепами запахло...
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