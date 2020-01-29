 Зеленский: Офис противодействия рейдерству работает результативно, призываю обращаться всех пострадавших от действий "захватчиков". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы государства в фейсбуке.
В качестве примера Зеленский привел возврат кинорежиссеру Юрию Ляшенко захваченной рейдерами квартиры, которую он получил по наследству от родственницы.
"В конце 2019 года ко мне обратился кинорежиссер Юрий Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Воров не остановили ни заслуги художника, ни его почтенный возраст. В 2009 году он хотел получить наследство - квартиры умершей родственницы, поэтому обратился в соответствующие государственные органы. Между тем недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц.
Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился во вновь созданный Офис противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.
После того как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", - рассказал президент.
Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15.
Контактный телефон: (044) 237-09-96.
Тем более что такими действиями он нарушает Конституцию Украины...
Бахматюк и коллектив Группы компаний "Авангард" и "Укрлендфарминг" обратились к Президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится. https://censor.net.ua/news/3172349/v_kompaniyah_bahmatyuka_zayavili_chto_budut_vynujdeny_vyvodit_lyudeyi_na_aktsii_protesta_v_otvet_na
В Украине ведь все прекрасно знают кро РЕЙДЕР НОМЕР 1!)))
29 січня Приватбанк виплатив "Нікопольському заводу феросплавів" Ігоря Коломойського 21,8 млн грн, виконавши рішення Госпсуду Києва від 17 грудня 2019 року.
Еще очень интересует судьба рейдеров.
Открыты ли против них уголовные дела и все такое.
Или это что то типа старинного развлечения, сбивать шляпы у прохожих и криминала здесь нет?
Найближчим часом усе має колоситися, рости, підвищуватися...
Март 2015. Андрюша Богдан принимает участие в рейдерском захвате государственного предприятия Укртранснафта
https://www.5.ua/polityka/andrii-bohdan-u-2015-rotsi-brav-uchast-u-zakhoplenni-ukrtransnafty-sposterihach-206500.html
теперь если кого швырнут можно обращаться напрямую к президенту
это была правдивая история(с)
ни один рейдер при этом не пострадал
... шо то скрепами запахло...