 "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников. ВИДЕО+ФОТО

Задержание произошло в г. Каменское на Днепропетровщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полицейские выяснили, что четверо местных жителей нападали на жилые дома в Петриковском районе.

"Готовясь к нападениям, вооружались пистолетом, надевали маски и врывались в дома. В доме связывали хозяев, угрожали и забирали все ценные вещи. 12 января в ходе последнего разбоя нападавшие ранили хозяина дома ножом и избили его брата и мать", — сообщили в полиции.

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В квартирах задержанных и в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили 3 пистолета, патроны и 3 гранаты РГД-5 с запалом.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Производство расследуют по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от 7 до 12 лет с конфискацией.

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