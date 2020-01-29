 "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников. ВИДЕО+ФОТО

Задержание произошло в г. Каменское на Днепропетровщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Полицейские выяснили, что четверо местных жителей нападали на жилые дома в Петриковском районе.
"Готовясь к нападениям, вооружались пистолетом, надевали маски и врывались в дома. В доме связывали хозяев, угрожали и забирали все ценные вещи. 12 января в ходе последнего разбоя нападавшие ранили хозяина дома ножом и избили его брата и мать", — сообщили в полиции.
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В квартирах задержанных и в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили 3 пистолета, патроны и 3 гранаты РГД-5 с запалом.
Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
Производство расследуют по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от 7 до 12 лет с конфискацией.
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А у него туман,
Потому что зеля наркоман
А Алибабу задержали?
А, ну да )))) И фонарь справа, за габаритами.. И рукоятка переноса (а совместить - никак было? А фабовская картошка мики-1 для чего?)
На фига выносить обвесы за габариты? Да и рельса по всей длине от края квадрейла до ресивера тоже лишняя.
Да и Зешка сама по себе тоже лишняя (для остальных... Z-15 - это наша очень офигшенная украинская винтовка. Типичная AR, но со своими особенностями. На вооружении у Корда есть).
Работать в помещениях лучше всего с PCC (для непосвященных - карабины в пистолетном калибре). Или с помповыми дробовиками (только не Форт-500 - тогда лучше вообще безоружным )))
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В общем, при штурме жилых зданий, наличие у местечковой спецуры от силовиков нарезного под 5,45, или 7,62, или 223, или еще чего - банально режет глаза .
Ну шо, неужто не учили работать на килл хаузах?
Да не учили.
Те, кого действительно учили - те давно в ССУ ВСУ.
А это так... Ламеры.