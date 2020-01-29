EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  5429  20
Материалы по теме:
Все про:Днепропетровщина (1454) Нацполиция (10810) правоохранительные органы (864) разбой (241) КОРД (136)

 "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников. ВИДЕО+ФОТО

Полицейские при участии КОРД задержали членов преступной группы, которых подозревают в разбойных нападениях.

Задержание произошло в г. Каменское на Днепропетровщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Полицейские выяснили, что четверо местных жителей нападали на жилые дома в Петриковском районе.

Упади на землю! Руки за голову! - на Днепропетровщине задержали банду разбойников 01

"Готовясь к нападениям, вооружались пистолетом, надевали маски и врывались в дома. В доме связывали хозяев, угрожали и забирали все ценные вещи. 12 января в ходе последнего разбоя нападавшие ранили хозяина дома ножом и избили его брата и мать", — сообщили в полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Быстро на пол! Руки за голову!" - полиция задержала бандитов, нападавших на дома на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В квартирах задержанных и в автомобиле, на котором они передвигались, обнаружили 3 пистолета, патроны и 3 гранаты РГД-5 с запалом.

Упади на землю! Руки за голову! - на Днепропетровщине задержали банду разбойников 02

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.

Производство расследуют по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от 7 до 12 лет с конфискацией.

Также на Цензор.НЕТ: Вооруженный мужчина совершил нападение на магазин во Львове, - полиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3172532
 
   
 Топ комментарии
 
А у него пустота в голове,
А у него туман,
Потому что зеля наркоман "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников - Цензор.НЕТ 8189
 показать весь комментарий
 
В США за педофилию дают 25 лет.А таких вообще из тюрьмы не выпускают.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В США за педофилию дают 25 лет.А таких вообще из тюрьмы не выпускают.
 показать весь комментарий
 
 
А у него пустота в голове,
А у него туман,
Потому что зеля наркоман "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников - Цензор.НЕТ 8189
 показать весь комментарий
 
 
Нищета всегда порождает разбой это закон . "Упади на землю! Руки за голову!" - на Днепропетровщине задержали банду разбойников - Цензор.НЕТ 4521
 показать весь комментарий
 
 
А бакаша в это время смотрит в календарь и ждет очередного юбилея в семье цуркисов.
 показать весь комментарий
 
самий гуманний суд може й відпустити! пістолетики це добре, а де речові докази грабежів?
 показать весь комментарий
 
 
Что за анекдот "национальная полиция"? А есть многонациональаная? Или безнациональная?Нацполы что ли, или просто нацики?
 показать весь комментарий
 
А , есть еще интерпол. Они его как раз и ждали. Но их предупредить решили, что интерпол задерживается, и будут просто националы.
 показать весь комментарий
 
и пошто местных робин гудов повязали, не будет им теперь ни ноттингемского шерифа, ни шервудского леса
 показать весь комментарий
 
Нефартові пацани - будєть ім довга дорога і казьонний дім.
 показать весь комментарий
 
"банду разбойников"? Креативненько.
А Алибабу задержали?
 показать весь комментарий
 
закрывайте их, у рашки можно будет на эту биомассу выменять нормальных людей, кацапы обожают таких и всегда просят их на обмен....
 показать весь комментарий
 
Тому пацану из Корда на первой фотографии объясните кто-нибудь, что для штурма помещений не нужно цеплять на Z-15 лишние обвесы (ну, может, кроме фонаря)
А, ну да )))) И фонарь справа, за габаритами.. И рукоятка переноса (а совместить - никак было? А фабовская картошка мики-1 для чего?)
На фига выносить обвесы за габариты? Да и рельса по всей длине от края квадрейла до ресивера тоже лишняя.
Да и Зешка сама по себе тоже лишняя (для остальных... Z-15 - это наша очень офигшенная украинская винтовка. Типичная AR, но со своими особенностями. На вооружении у Корда есть).
Работать в помещениях лучше всего с PCC (для непосвященных - карабины в пистолетном калибре). Или с помповыми дробовиками (только не Форт-500 - тогда лучше вообще безоружным )))
***********
В общем, при штурме жилых зданий, наличие у местечковой спецуры от силовиков нарезного под 5,45, или 7,62, или 223, или еще чего - банально режет глаза .
Ну шо, неужто не учили работать на килл хаузах?
Да не учили.
Те, кого действительно учили - те давно в ССУ ВСУ.
А это так... Ламеры.
 показать весь комментарий
 
Поліцаї не кричали "Упади на землю. Руки за голову". Вони розмовляли расейською мовою і не збираються вчити державну, як їх керівник рюкзаков. А ще хочуть змінити "Закон про мови" і зобовязати кацапський прирівняти до нацменшин. В Дпіпрі і так всі нацмени, українців по пальцях можна перероахувати і то коли читають якийсь вирок.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх